Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

F1 2024 Sezonu Sonuçları

Formula 1'de 2024 sezonunun tüm yarışlarında neler olup bittiğini bu sayfadan takip edebilirsin.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

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İçerik Rehberi

  1. 1
    F1 Bahreyn GP 2024
Formula 1’de 2024 sezonu heyecanı başladı. 24 yarıştan oluşan sezon Bahreyn Grand Prix’si ile başladı ve Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erecek. Max Verstappen'in ve Oracle Red Bull Racing'in en güçlü şampiyonluk adayı olduğu yıl boyunca koşulacak yarışların sonuçlarını ve önemli olaylarını bu sayfada bulabilirsin.
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F1 Bahreyn GP 2024

2024 sezonu ilk yarışı Bahreyn'deki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde koşuldu. Alışılan gelen cuma, cumartesi, pazar takviminin yerine perşembe, cuma, cumartesi günleri gerçekleşen yarış hafta sonunda sıralama turu seansının en hızlı ismi Max Verstappen oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla George Russell, Carlos Sainz, Sergio Pérez ve Fernando Alonso takip etti.
Yarışın start’ında Verstappen yerini korurken Pérez ilk viraj öncesi bir sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi. İlk pit stop’lar 10. turdan sonra başlarken pit stop’lar tamamlandıktan ve ilk geçişler yaşandıktan sonra sıralama Verstappen, Pérez, Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Zhou şeklinde oluştu. Yarışın orta noktası geçilirken de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.
Max Verstappen start'ta liderliğini korudu

Max Verstappen start'ta liderliğini korudu

© Getty Images / Red Bull Content Pool

İkinci pit stop’lar 30. tur civarında başladı ve birçok pilot ilk pit stop’ta olduğu gibi sert hamura geçti. 37. ve 38. turda pit’e giren Oracle Red Bull Racing pilotları ise yumuşak hamura geçiş yaparak grid’in kalanından farklı bir strateji izledi. Yumuşak hamurla ilk turunda en hızlı tura imza atan Verstappen ve onu 15 saniye civarında geriden takip eden Pérez lastiklerini koruyarak yarışı sürdürdü.
Baştan sonra yarışı kontrol eden ve start’ta koruduğu liderliğini yarış sonuna kadar sürdüren Verstappen, sezonun ilk yarışından rahat bir zaferle ayrıldı. Beşinci sıradan start alan Pérez de çok iyi bir yarış çıkararak podyumda takım arkadaşına eşlik etti. Podyumun son basamağında ise Ferrari’den Sainz yer aldı. Yumuşak hamur ile en hızlı tura imza atan Verstappen ekstra bir puanı da cebine koydu.
  1. Verstappen
  2. Pérez, +22.457
  3. Sainz, +25.110
  4. Leclerc, +39.669
  5. Russell, +46.788
  6. Norris, +48.458
  7. Hamilton, +50.324
  8. Piastri, +56.082
  9. Alonso, +74.884
  10. Stroll, +93.216
Formula 1'de 2024 sezonunun bir sonraki yarışı 9 Mart'ta Suudi Arabistan'da koşulacak.

12 dakika

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Max Verstappen

Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika

Yuki Tsunoda

Japonya'nın en yeni F1 fenomeni müthiş yükselişini sürdürüyor.

JapanJapan
F1
FORMULA RACING