F1 2024 Sezonu Sonuçları

Max Verstappen O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

Bahreyn Grand Prix’si ile başladı ve Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erecek. Max Verstappen'in ve Oracle Red Bull Racing'in en güçlü şampiyonluk adayı olduğu yıl boyunca koşulacak yarışların sonuçlarını ve önemli olaylarını bu sayfada bulabilirsin.

2024 sezonu ilk yarışı Bahreyn'deki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde koşuldu. Alışılan gelen cuma, cumartesi, pazar takviminin yerine perşembe, cuma, cumartesi günleri gerçekleşen yarış hafta sonunda sıralama turu seansının en hızlı ismi Max Verstappen oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla George Russell, Carlos Sainz, Sergio Pérez ve Fernando Alonso takip etti.

2024 sezonu ilk yarışı Bahreyn'deki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde koşuldu. Alışılan gelen cuma, cumartesi, pazar takviminin yerine perşembe, cuma, cumartesi günleri gerçekleşen yarış hafta sonunda sıralama turu seansının en hızlı ismi Max Verstappen oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla George Russell, Carlos Sainz, Sergio Pérez ve Fernando Alonso takip etti.

2024 sezonu ilk yarışı Bahreyn'deki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde koşuldu. Alışılan gelen cuma, cumartesi, pazar takviminin yerine perşembe, cuma, cumartesi günleri gerçekleşen yarış hafta sonunda sıralama turu seansının en hızlı ismi Max Verstappen oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla George Russell, Carlos Sainz, Sergio Pérez ve Fernando Alonso takip etti.

Yarışın start’ında Verstappen yerini korurken Pérez ilk viraj öncesi bir sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi. İlk pit stop’lar 10. turdan sonra başlarken pit stop’lar tamamlandıktan ve ilk geçişler yaşandıktan sonra sıralama Verstappen, Pérez, Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Zhou şeklinde oluştu. Yarışın orta noktası geçilirken de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Yarışın start’ında Verstappen yerini korurken Pérez ilk viraj öncesi bir sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi. İlk pit stop’lar 10. turdan sonra başlarken pit stop’lar tamamlandıktan ve ilk geçişler yaşandıktan sonra sıralama Verstappen, Pérez, Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Zhou şeklinde oluştu. Yarışın orta noktası geçilirken de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Yarışın start’ında Verstappen yerini korurken Pérez ilk viraj öncesi bir sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi. İlk pit stop’lar 10. turdan sonra başlarken pit stop’lar tamamlandıktan ve ilk geçişler yaşandıktan sonra sıralama Verstappen, Pérez, Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Zhou şeklinde oluştu. Yarışın orta noktası geçilirken de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

İkinci pit stop’lar 30. tur civarında başladı ve birçok pilot ilk pit stop’ta olduğu gibi sert hamura geçti. 37. ve 38. turda pit’e giren Oracle Red Bull Racing pilotları ise yumuşak hamura geçiş yaparak grid’in kalanından farklı bir strateji izledi. Yumuşak hamurla ilk turunda en hızlı tura imza atan Verstappen ve onu 15 saniye civarında geriden takip eden Pérez lastiklerini koruyarak yarışı sürdürdü.

İkinci pit stop’lar 30. tur civarında başladı ve birçok pilot ilk pit stop’ta olduğu gibi sert hamura geçti. 37. ve 38. turda pit’e giren Oracle Red Bull Racing pilotları ise yumuşak hamura geçiş yaparak grid’in kalanından farklı bir strateji izledi. Yumuşak hamurla ilk turunda en hızlı tura imza atan Verstappen ve onu 15 saniye civarında geriden takip eden Pérez lastiklerini koruyarak yarışı sürdürdü.

İkinci pit stop’lar 30. tur civarında başladı ve birçok pilot ilk pit stop’ta olduğu gibi sert hamura geçti. 37. ve 38. turda pit’e giren Oracle Red Bull Racing pilotları ise yumuşak hamura geçiş yaparak grid’in kalanından farklı bir strateji izledi. Yumuşak hamurla ilk turunda en hızlı tura imza atan Verstappen ve onu 15 saniye civarında geriden takip eden Pérez lastiklerini koruyarak yarışı sürdürdü.