F1 2026 Terminolojisi: Boost, Overtake ve DRS Değişimi

2026 F1 sezonu yeni kurallarla dolu. Bu da elbette yeni terimleri beraberinde getiriyor. Formula 1 tek başına karmaşık bir dünya ancak yayın sırasında Max Verstappen ve pilotların kullandığı bazı terimler, işi daha da kafa karıştırıcı hale getirebiliyor.

Peki Boost ile Overtake arasındaki fark nedir? “Superclipping” ya da “derating” tam olarak ne anlama geliyor?

01 Boost

“Boost”, aslında Formula 1 için tamamen yeni bir kavram değil. Ancak 2026 sezonundan itibaren bu sistem daha tanınabilir bir isimle anılacak. Sürücü Boost düğmesine bastığında motorun maksimum elektrik gücü devreye girer ve araç kısa süreliğine ek performans elde eder.

Boost sistemi, bir tur sırasında yaklaşık 30 saniye boyunca 160 hp ek güç sağlayarak elektrikli güç çıkışını yaklaşık 475 hp (350 kW) seviyesine çıkarır. 2026’da devreye girecek yeni Formula 1 güç ünitelerinde güç dağılımı neredeyse yarı yarıyadır. Elektrik motoru ve içten yanmalı motor birlikte çalışarak aracın toplam gücünü yaklaşık 1.000 hp seviyesine taşır.

Boost’un en kullanışlı yanı, sürücülerin sistemi istedikleri anda devreye alabilmesidir. Elbette bunun için yeterli enerji rezervine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle Boost yalnızca saldırı ve sollama hamlelerinde değil, aynı zamanda pozisyon savunurken de stratejik bir araç olarak kullanılır.

02 Overtake

Overtake modu, temelde Sürükleme Azaltma Sistemi’nin (DRS) yerini alan yeni bir konsepttir. Adından da anlaşılacağı gibi bu sistem, özellikle sollama manevralarını teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir. Ancak bu kez arka kanadın açılması söz konusu değildir. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışır?

Bir sürücü, algılama noktasında öndeki araca bir saniyeden daha yakın olduğunda Overtake modu devreye alınabilir. Sistem, atak yapan pilota bir sonraki turun tamamı boyunca kullanabileceği ek elektrik gücü sağlar ve böylece sollama girişimlerini kolaylaştırır.

Üstelik sistem bununla da sınırlı değil. Overtake kullanıldığında ek enerji geri kazanımı da sağlanır, tam olarak 0,5 megajoule. Mevcut ekstra enerji, atak yapan F1 aracının daha uzun süre yüksek hızda kalmasına ve saldırısını sürdürmesine olanak tanır.

03 Recharge

Recharge, bir F1 sürücüsünün aracın bataryasını yeniden enerjiyle doldurmak için kullandığı farklı yöntemleri kapsayan genel bir terimdir. Enerjinin geri kazanılması süreci ise “energy harvesting” yani enerji hasadı olarak da adlandırılır.

Enerji hasadı Formula 1’de büyük önem taşır. Günümüz F1 araçlarında toplam gücün yaklaşık yarısı elektrik motorundan gelir. Öyle ki, takımlar bataryayı mümkün olan en verimli şekilde yeniden şarj etmenin yollarını sürekli geliştirir. Örneğin:

Frenleme sırasında

Yarım veya kısmi gaz vererek

Viraja girmeden önce gazı erken kesmek (“lift and coast”)

'superclipping' yöntemiyle

Şarj süreci araç tarafından otomatik olarak yönetilir. Takımlar, her birinin ne kadar enerji depolayacağını belirleyen farklı motor modları hazırlar. Sürücü ise çoğu zaman takımın yönlendirmesi doğrultusunda hangi motor modunu kullanacağını seçer.

04 Superclipping

Recharge bölümünde, “superclipping”in bataryayı yeniden enerjiyle doldurmanın yöntemlerinden biri olduğuna değinmiştik. Ancak bu terim, birazdan daha ayrıntılı ele alacağımız “clipping” ile karıştırılmamalıdır. Peki bu kavram tam olarak neyi ifade eder?

Superclipping, 2026 Formula 1 kurallarıyla birlikte daha sık gündeme gelecek bir kavramdır. Sistem, sürücünün gazdan ayağını çekmeden yüksek hızda ilerlerken enerji depolamasına imkan tanır. Bu yüzden superclipping genellikle düzlüklerin sonunda ya da hızlı virajların çıkışında görülür.

Superclipping’in avantajı, enerji toplamanın sürücü hala tam gaz ilerlerken başlayabilmesidir. Ancak bunun bir karşılığı vardır. Enerji geri kazanımı sırasında motor gücünün bir kısmı sisteme yönlendirilir ve araç kısa süreliğine daha düşük güç üretir. Sonuç olarak hızda küçük bir düşüş yaşanabilir.

05 Clipping of Derating

Son yıllarda F1 pilotlarının “clipping” ya da “derating” hakkında şikayet ettiğini sıkça duymuş olabilirsiniz.

Clipping, temelde elektrik motorunun kademeli olarak güç üretimini azaltması anlamına gelir. Bu noktadan sonra aracı esas olarak içten yanmalı motor taşır. Aslında burada olağan dışı bir durum yoktur, sistem tam olarak bu şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Elektrik gücü özellikle hızlanma anlarında devreye girer ve aracın mümkün olan en kısa sürede en yüksek hıza ulaşmasına yardımcı olur.

Sorun, clipping ya da derating planlanandan daha erken gerçekleştiğinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda istenen motor gücünü sağlamak için yeterli depolanmış enerji kalmaz. Sürücüler bunu hemen hisseder, araç hız kaybeder ve pistte daha savunmasız hale gelir. İzleyiciler ise bu durumu aracın arkasında yanıp sönen ışıktan fark edebilir.

Erken clipping sıralama turlarında nadiren görülür ancak yarış sırasında ortaya çıkabilir. Yarış boyunca her turda yeterli enerjiyi üretmek ve güç ünitesini ideal seviyede çalıştırmak oldukça zordur. Özellikle uzun pistlerde enerji yönetimi çok daha kritik hale gelir.

06 Active aero

2026 F1 araçlarının farklı bir görünüme sahip olduğunu muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Yeni nesil araçlar daha dar, daha kısa ve aktif aerodinamik sistemlere, yani “active aero”ya sahip. Artık yalnızca arka kanat değil, ön kanat da hareketli. Her iki kanat da aynı anda açılıp kapanarak aracın aerodinamik dengesini değiştiriyor.

Sürücülerin kanatları istedikleri anda ve pistin her noktasında açıp kapatmasına izin verilmez. Bunun için pist üzerinde belirlenmiş kullanım bölgeleri bulunur. 2026 F1 araçlarında iki farklı aerodinamik mod yer alır: Viraj Modu (Corner Mode) ve Düzlük Mod (Straight Mode).

07 Corner mode

Viraj Modu (Corner mode)’nda F1 aracının kanatları kapalı konumdadır. Kapalı kanatlar daha yüksek bastırma kuvveti üretir. Bu da virajlarda lastiklerin piste daha iyi tutunmasını sağlar ve araca maksimum yol tutuşu kazandırır.

08 Straight mode

Düzlük Mod (Straight Mode), bir F1 aracının ön ve arka kanatlarının açık konumda olduğu aerodinamik ayarı ifade eder. Takımlar bu etkiyi elde etmek için farklı mühendislik çözümleri geliştirir. Örneğin Red Bull Racing’in yaklaşımı, Ferrari’nin kullandığı konseptten belirgin biçimde ayrılır.

Pist üzerinde, sistemin devreye alınabildiği ve Düzlük Mod (Straight Mode) olarak adlandırılan belirli bölgeler bulunur. Sürücüler bu modu direksiyon üzerindeki bir düğme aracılığıyla etkinleştirir. Frenleme başladığında ise kanatlar otomatik olarak kapanır ve araç yeniden Köşe Modu (Corner Mode)'na geçer.

DRS’den farklı olarak, bir sürücü bu bölgelerde ilerlediğinde Düzlük Mod (Straight Mode) her zaman kullanılabilir. Hangi seansın yapıldığı da fark etmez: serbest antrenman, sıralama, sprint seansı veya yarış. Ayrıca sürücülerin, Overtake sisteminde olduğu gibi öndeki araçla bir saniye içinde olması gerekmez.

Düzlük Mod (Straight Mode)'un temel amacı, düzlüklerde hava direncini azaltarak aracın daha yüksek son hızlara ulaşmasına yardımcı olmaktır.