F1 22 Hakkında Bilmen Gerekenler

Formula 1’in resmi oyun serisinin yeni üyesi F1 22 için geri sayım sürüyor. 1 Temmuz’da çıkış yapacak oyunun ön sürümünü oynadık ve oyuna dair ilk izlenimleri paylaşalım istedik. Bu yazıda hem oyunun şu anki durumuna dair notları hem de çıktığı zaman oyunculara sunacağı yenilikleri bulacaksın.

Yeni çağ, yeni kurallar

Yapımcı Codemasters’ın geçen yıl Electronic Arts çatısı altına girmesi sonrası serideki ilk değişim isim konusunda oldu . Bugüne kadar F1 2019, F1 2020, F1 2021 şeklinde süregelen serinin yeni üyesi F1 22 olarak duyuruldu. EA’in seri üzerindeki nüfuzunun nasıl devam edeceğini gelecek yıllar gösterecek.

F1’de 2022 sezonuyla yepyeni bir çağ başladı ve aerodinamik kurallar tamamen değişti. Lastikler konusunda da yapılan radikal değişikliklerle beraber sürüş dinamikleri önceki yıllara göre oldukça farklı . Bunun F1 22’deki etkisi ilk olarak daha soğuk lastikler yüzünden açılış turlarında hissediliyor.

F1 takvimine bu sezon eklenen Miami GP ve "sahte marina" oyunda da mevcut. © Codemasters/Electronic Arts

F1 22'deki mini oyunlar

Bu noktada lastiklerin soğukluğundan bahsetmişken F1 22’deki ilginç yeniliklerden birine değinelim. Oyunda artık Immersive ve Broadcast olmak üzere iki seçenek var . Broadcast seçildiğinde pit stop, formasyon turu ve güvenlik aracı periyotları televizyon yayınına benzer bir sunumla ekrana yansıtılıyor.

Immersive seçildiğinde ise az önce bahsettiğim “soğuk lastik” konusu devreye giriyor. Bu seçeneği açarak formasyon turunu kendimiz atıyoruz ve böylece 70 derecenin altındaki lastikleri ısıtmak mümkün oluyor . Üstelik start alınacak cebe en ideal pozisyonda yerleşilerek az da olsa avantaj sağlanabiliyor.

Formasyon turu sonunda cebe avantajlı bir açıyla yerleşmek mümkün. © Codemasters/Electronic Arts

Aynı seçeneğin getirdiği bir diğer “mini oyun” pit stop’lar konusunda. Immersive seçiliyken pit stop’a girdikten sonra pit ekibine yaklaşıldığı an ekranda beliren tuşa tam zamanında basmak gerekiyor. Doğru zamanlama en kısa pit stop süresini sağlarken, erken ya da geç basmak süreyi az da olsa uzatıyor.

Immersive’in etkilediği son bölüm ise güvenlik aracı periyodu. Bu seçenek aktifken güvenlik aracı devreye girdiğinde kontrol tamamen oyuncuya bırakılıyor . Bu süreçte lastikleri ısıtmak dışında yapılabilecek şeylerden biri de öndeki pilota iyice yaklaşmak ve hatta neredeyse yanında pozisyon almak.

F1 22 oyun modları

Oyunda tüm F1 ve F2 takımlarının pilotları yer alacak ve bunlardan birini seçip farklı oyun modlarında yarışabileceğiz. Son yılların yıldızı My Team ise oyunculara yine kendi takımlarını kurup şampiyonluk kovalama şansı verecek. Bu yıl departman etkinlikleri ve boyama seçenekleri artırılıyor ama dahası var.

My Team'e bu yıl başlangıç bütçesi seçenekleri ekleniyor . Newcomer alıştığımız şartları sağlıyor, yani grid’in en zayıf otomobili ile sezona başlıyoruz. Midfield Challenger ve Title Contender ise oyunu uzun sezonlar boyunca oynayıp sıfırdan zirveye çıkacak zamanı olmayanları hedefliyor gibi görünüyor.

Verstappen ve Leclerc ikilisi Red Bull Ring'de karşı karşıya! © Codemasters/Electronic Arts

En ilginç yeniliklerinden biri ise F1 Life. F1 dünyasına farklı bir pencereden bakma fırsatı verecek F1 Life’a bir tür “oyuncu merkezi” denebilir . Bu bölümde oyuncular kıyafetler alabilecek ve kupalarını sergileyebilecek, daha da önemlisi F1 araçları dışında süper otomobiller satın alıp kullanabilecekler.

Çoklu oyuncu (multiplayer) seçeneklerine bakmak gerekirse oyuncular F1 22'de de birbirleriyle rekabet edebilecekler. Kuralların oyuncular tarafından belirleneceği lobilerde sağlam mücadeleler yaşanacak ve yılın devamında resmi F1 Esports Series heyecanı takımları bir kez daha karşı karşıya getirecek.

Test sürümünde jenerik bir otomobil tasarımına yer verilmiş. © Codemasters/Electronic Arts

F1 22 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne?

F1 22'nin çıkış tarihi 1 Temmuz 2022 olarak açıklandı. PC’nin yanı sıra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S platformları için geliştirilen oyunun iki sürümü mevcut. Standart Edition’da sadece oyun yer alırken, Champions Edition ise bazı ekstra eşyalar ve oyuna üç gün erken erişim şansı barındırıyor.

Champions Edition’da Miami temalı tulum, kask ve şapka gibi eşyalar, My Team ikonları ve 18.000 PitCoin mevcut. Standart Edition’ın fiyatı PC için 600 TL , PS4 ve Xbox One için 700 TL, PS5 ve Xbox Series X|S için 800 TL, Champions Edition’ın fiyatı PC için 800 TL, konsollar için 900 TL olarak belirlenmiş.

Pit stop'ta tuşa doğru zamanda basmak pit süresini minimumda tutuyor. © Codemasters/Electronic Arts

F1 22 sistem gereksinimleri neler?

F1 22'nin görsel anlamda F1 2021'e göre çok farklı olduğunu söylemek güç, haliyle sistem gereksinimleri konusunda da geçen yıla benzer bileşenler isteniyor . Geçen yıldan farklı olarak minimum sistem gereksinimlerinde ekran kartı için bir yükseltmeye gidilmiş, bunun dışındaki tüm bileşenler şimdilik aynı.

F1 22 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 470 ekran kratı

8 GB bellek

80 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

F1 22 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 2600X işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD Radeon RX 590 ekran kartı

16 GB bellek

80 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi