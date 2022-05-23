F1 22 Oynaman İçin 5 Sebep

Her yıl yenisi piyasaya sürülen spor ve yarış oyunlarının en büyük sıkıntısı genellikle yenilik sunmak olur. Yapımcılar serileri daha sürdürülebilir kılmak ve tüm yeni fikirleri tek bir oyunda harcamamak için nispeten daha az güncelleme yaparlar.

’de de benzer bir durum mevcut ancak Formula 1’in otomobil kısmında kabuk değiştirmesinden resmi F1 oyunu da nasibini alıyor. Bu yazıda F1 22’yi serinin önceki oyunlarından farklı kılan özellikleri derledim.