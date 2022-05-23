Bir Oyun Daha
© Codemasters/Electronic Arts
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F1 22 Oynaman İçin 5 Sebep
F1 22'yi önceki oyunlardan farklı ve daha çekici kılan beş temel sebebi sıraladık.
Her yıl yenisi piyasaya sürülen spor ve yarış oyunlarının en büyük sıkıntısı genellikle yenilik sunmak olur. Yapımcılar serileri daha sürdürülebilir kılmak ve tüm yeni fikirleri tek bir oyunda harcamamak için nispeten daha az güncelleme yaparlar. F1 22’de de benzer bir durum mevcut ancak Formula 1’in otomobil kısmında kabuk değiştirmesinden resmi F1 oyunu da nasibini alıyor. Bu yazıda F1 22’yi serinin önceki oyunlarından farklı kılan özellikleri derledim.
01
Yeni otomobiller ve yeni oynanış
F1 2021’i oynayanlar bilirler ki oyunun en büyük kusuru otomobillerin tepkisi ve pistlerin sürülemez olması idi. Geçen sene oyunda ilginç bir şekilde kerb kullanmak kötü sonuçlara yol açıyordu. Bu detay belirli pistlerden keyif alınamamasına ve oyuncuyu çileden çıkaran bir duruma sebep oluyordu ancak F1 22’de durum biraz daha makul seviyeye gelmiş. Öte yandan yeni nesil otomobillerin dengesizliğinin, ağırlığının ve lastik fiziklerinin durumu da geçen yıla kıyasla daha düzgün hale getirilmiş. Artık kerb’lere saldırabiliyorsun ancak yeni otomobillerin izin verdiği ölçüde. Oynanışın F1 2021’e kıyasla daha keyifli olduğu çok net, yine de ilk oynamaya başladığında otomobillerin sürüşüne ve tepkilerine alışman biraz zaman alacaktır.
02
F1 dünyasına farklı bir bakış
F1 22’deki en büyük yenilik F1 Life. Electronic Arts’ın Codemasters'ı satın almasının ardından Codies yapımcı olarak yoluna devam ediyor. EA sadece dağıtıcı konumunda gibi gözükse de bu seneki oyuna müdahil olmaları çok muhtemeldi ve açıklanan F1 Life modu daha çok EA'in eseri olarak görülebilir. Bu modda Aston Martin, Ferrari, McLaren ve Mercedes-AMG markalarının spor otomobilleri kullanılabilecek. Buna ek olarak avatarını ve evini özelleştirebileceğin ekstra içerikler yer alacak. NBA 2K serisinin MyPark moduna benzer bir içerik ancak ortaya çıkacak içeriğe bağlı olarak rezil de olabilir, vezir de.
F1 serisindeki en büyük eksikliklerden biri oynanış keyfinin bir noktada tıkanması. Kariyer, online yarışlar ve online etkinlikler ile çeşitlilik var gibi gözükse de durum pek öyle değil. Kariyer modunun monotonluğundan ya da online lobilerdeki “kasap” pilotlardan bir süre sonra bıkan oyunculara 200 - 300 saatlik oynanış yetebiliyor. F1 Life hakkında henüz çok fazla detay yok ancak açıklananlardan anlaşıldığı kadarıyla oyuncuların daha fazla para harcamaları, daha fazla vakit geçirmeleri hedefleniyor. Ne yalan söyleyeyim, bu mod beni heyecanlandırdı ve umarım oyuna iyi şekilde entegre edilebilir.
03
Yeni sinematikler ve yeni mekanikler
Bu sene eklenen yeni sinematikler ile pit ve formasyon turu mekanikleri oyuna daha farklı bir hava katıyor. Oyuncular isterlerse Broadcast’i seçip formasyon turu, sıralama turu ve güvenlik aracı periyotlarının bir kısmını sinematik olarak izleyebiliyorlar. Alternatif olarak tüm kontrolü ele alıp otomobili grid’e yerleştirmek ve pit stop’larda doğru zamanlama ile daha hızlı pit stop yapmak mümkün. Rekabetçi arenada muhtemelen sinematiklerin hiçbiri kullanılmayacaktır ancak oyuncu gözünden bakacak olursak yeni eklenen sinematik kısımlar gerçekten çok hoş. Pit stop mekanikleri basit gibi gözükse de bu tip farklılıkların olması oyuna ayrı bir güzellik katıyor.
04
Gerçekçi lastik ısıları ve pit stratejileri
Formula 1’de lastik battaniyelerinin ısısının düşmesi sonrası oyundaki lastik ısı durumu da kritik bir hal aldı. Formasyon turunda lastikleri optimum ısıya getirmek daha iyi start almak için çok önemli. Yine pit stop çıkış turunda düşük ısıdaki lastikleri iyi seviyeye getirememek, erken pit stop’larda ciddi dezavantaj yaşatabiliyor. Gerçek hayatta gördüğümüz “undercut” taktiğini oyunda düzgün şekilde çalıştırabilmek için lastik sıcaklıklarını optimum seviyeye getirmek şart. Tabii ki bu söylediklerim oyunu kendisi için daha zor ve nispeten daha gerçekçi yapmak isteyen oyuncular için. Yoksa lastik ısıları sabitlenip yola rahat şekilde devam edilebiliyor ama oyunun bu tip detaylarla zorlaştığını görmek bana keyif veriyor.
05
Yenilenen pistler
F1 2021’in en büyük eksiklerinden biri pistlerin oynanışının kötü olması ve güncel olmamasıydı. Oyundaki çoğu pist 2015 ve 2016 yılı civarındaki taramalardan kalma ve o zamandan bu zamana birçok pistte ciddi değişimler yaşadı. F1 22 test sürümünde Silverstone, COTA, Imola, Red Bull Ring ve Miami pistlerinde sürüş yapma fırsatım oldu. Imola zaten geçen sene yeni taramayla oyuna eklenmişti ve eksiği yoktu. Öte yandan Miami ise bu yıl takvime ve oyuna yeni eklenen pistlerden biri.
Asıl değişim Silverstone, COTA ve Red Bull Ring pistlerinde olmuş. Bazı virajlar gerçektekine benzer oranda daraltmış ve kerb kullanımını daha stabil hale getirmek için gereksiz sosis kerb'ler kaldırılmış. Tam sürümde yenilenmesini beklediğim iki pist var, Spa-Francorchamps ve Suzuka. Birbirinden ikonik bu iki pist motor sporları tarihi için de önemli ve sürüş yapması keyifli pistler. Codemasters, F1 2021’de fazlasıyla kusurlu olan pistleri nihayet elden geçirmeye karar vermiş.