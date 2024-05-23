F1 24 Hakkında Bilmen Gerekenler

Motor sporları dünyasının zirvesi kabul edilen F1 ’in tutkunları arasında sayısız oyuncu mevcut. Bu tutkuyu oyun dünyasında yaşamak isteyenler için F1 serisi her yıl yeni oyunu ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Yıllık döngüler zaman zaman bir öncekinin neredeyse aynısı oyunlara neden olsa da F1 24 ’te durum biraz farklı. Vakit kaybetmeden önce büyük heyecan yaratan yeni kariyer moduna, ardından oyundaki diğer yeniliklere geçeyim.

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01 F1 24 kariyer modu ne gibi yenilikler içeriyor?

Bilmeyenler için kısa bir özet geçmek gerekirse F1 serisinin kariyer modu, oyuncuların kendi pilotlarını oluşturup istedikleri takımda yıllar süren bir kariyer yapmasına imkan tanıyordu. F1 24’ün ilk ve bana göre ne önemli yeniliği, gerçek F1 pilotlarından birini seçerek kariyer yapılabilmesi . Üstelik seçilebilir pilotlar sadece 2024 sezonunda yarışan pilotlarla sınırlı değil, F1 tarihinin ikonik isimleri de oynanabilir durumda.

Kariyer moduna başlarken bu sezon piste çıkan F1 ve F2 pilotları dışında Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Jenson Button, Felipe Massa, Mark Webber , Nigel Mansell, James Hunt, Juan-Pablo Montoya, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, Jamie Chadwick seçilebiliyor. F1’in espor tarafına meraklı oyuncular için Jarno Opmeer, Lucas Blakeley, Brendon Leigh, David Tonizza gibi isimler diğer alternatifler.

Pilot ve takım seçimi yaptıktan sonra ikinci önemli konu devreye giriyor. Mevcut takımlardan birine dahil olurken takımın diğer pilotunu, aynı zamanda takım içindeki rakibimizi seçiyoruz. Kontrat aşamasında bazı sözler vererek takımdaki ağırlığımıza dair ilk değerleri gördükten sonra ise takım içi rekabet başlıyor. F1 24’te takım içi rekabet önemli bir konu ve ağırlığını koyan pilot geliştirme kısmında da söz sahibi oluyor.

Takım arkadaşına üstünlük kuran, otomobil geliştirme sürecine yön veriyor © Codemasters/Electronic Arts

Sezon boyunca özellikle yarışlarda gösterilen performanslar “Driver Recognition” dengesine direkt olarak etki ediyor. Dengeyi %51 ve üzeri olmak üzere kendi lehinize çevirirseniz otomobilin araştırma & geliştirme sürecine siz yön veriyorsunuz, aradaki farkı artırdıkça da yeni seçenekler devreye giriyor. Yarışlar dışında kontrat hedefleri ve yarış hafta sonlarında verilen spesifik hedefler de dengeye etki eden detaylar arasında.

Performansı yükselen bir pilotu her takım kadrosuna katmak ister, değil mi? İşte bu konuda da bir yenilik mevcut F1 24’te. Sezon boyunca parlak performanslar sergilemek diğer takımların ilgisini çekiyor ve oyunculara takımlarla gizli görüşmeler yapma fırsatı sunuyor. Bu tip görüşmeler yapmanın ve bu süreci uzatmanın riski ise durumu mevcut takımınızın öğrenmesi. (Sadakat benim için önemli olduğundan bu özelliği pas geçtim!)

RB20 ile Red Bull Ring'de turlarken © Codemasters/Electronic Arts

Yeniden takımdaki ağırlık konusuna dönecek olursam baskın pilotun araştırma & geliştirme departmanında söz sahibi olacağını söylemiştim. Hangi parçaların geliştirileceğine ve üretileceğine karar vermekten öte, başarılı bir pilot olarak takım çalışanlarının motivasyonunu da artırmış oluyorsunuz. Motivasyon artışı da parçaların daha kısa sürede üretilmesine, üretim sürecindeki hata payının da minimuma indirilmesine vesile oluyor.

Kariyer modunun bir diğer önemli parçası uzmanlardan oluşan kadro . Altı kişilik ekipte üretim uzmanı, rüzgar tüneli mühendisi, güç ünitesi danışmanı, parça imalat planlayıcısı, kalite kontrol uzmanı ve strateji analisti bulunuyor. Uzmanlar yarış hafta sonları için hedefler koyuyorlar ve bunlardan birini seçip tamamlayınca ilişkimiz güçleniyor, bu da araştırma & geliştirme sürecine pozitif etki eden perk’lere erişim sağlıyor.

Spa'da Max Verstappen ile Charles Leclerc mücadelesi © Codemasters/Electronic Arts

Bir pilotun kariyerini tanımlayan şeylerden biri de istatistiklere yansıyan başarılarıdır. F1 24’ün kariyer modunda bunun bir yansıması olarak “Accolades” bölümü yer alıyor. Pole pozisyonları, yarış galibiyetleri, en hızlı tur sayısı, toplanan puanlar ve kazanılan şampiyonluklar burada tutuluyor. Kendi pilotunu oluşturmak sıfırdan başlamak demek ama Michael Schumacher’i seçip kayıtlara sekiz şampiyonluk yazdırmak da mümkün.

02 F1 24 sürüş mekanikleri nasıl?

F1 24’ün sunduğu en büyük yenilikler kariyer modunda olsa da bir yarış oyununda en önemli konu tabii ki sürüş mekanikleri. Her yıl geliştirilmeye çalışılan sürüş mekaniklerinde bu yıl önemli yenilikler mevcut. Yapımcıların “Dynamic Handling” ismini verdikleri başlık altında tamamen yenilenen süspansiyon kinematiği, geliştirilmiş lastik modellemesi, daha detaylı aerodinami simülasyonu ve yeni motor seçenekleri yer alıyor.

F1 24'te Spa-Francorchamps pistinin güncel hali mevcut © Codemasters/Electronic Arts

Başlıkların her biri teoride kulağa hoş geliyor ama pratikte nasıl işliyor? Oyunu oynadığım süre boyunca F1 23’e göre daha kolay bir sürüş hissiyatı aldığımı söyleyebilirim. Üstelik sadece direksiyon seti ile değil, gamepad ile yaptığım denemelerde de sürüş çok daha kolay hissettirdi. Bu noktada zaten “simülasyon” kategorisine girmeyen oyun biraz daha “arcade” havasına bürünmüş. Tam sürümde işler değişir mi, yakında göreceğiz.

03 F1 24 oyun modları neler?

Kariyer modu heyecan verici olsa da her yıl olduğu gibi F1 24’te de birçok farklı seçenek sunuluyor. Öncelikle kariyer dışındaki tüm oyun modlarının yine F1 World altında toplandığını belirteyim. F1 World’e girdikten sonra tek kişilik ya da multiplayer olmak üzere Grand Prix , Multiplayer Grand Prix , Ranked Multiplayer ve Time Trial gibi oyun modları mevcut. Yine bu bölümde farklı hedefler verilen sayısız etkinlik yer alıyor.

Sıfırdan takım kurabildiğimiz My Team modu F1 24'te de yer alıyor © Codemasters/Electronic Arts

İlk bölümde uzun uzun anlattığım pilot kariyer modu dışında iki kişilik kariyer, My Team Career ve Challenge Career gibi üç seçenek daha bulunuyor. Challenge Career oyunculara farklı zorluklar ve mücadeleler sunuyor. İnteraktif bir yapıya sahip bu modda oyunculara bölümler halinde özel etkinlikler sunuluyor ve özel hedefler konuluyor. Burada sıralamada üst basamaklara tırmanmak ve yeni etkinlikler için oylamaya katılmak mümkün.

04 F1 24 platform ve fiyat bilgisi nedir?

F1 24’ün Standart ve Champions olmak üzere iki farklı sürümü satışta. Champions sürümünü satın alanlar oyuna üç gün erken erişim, VIP Podium Pass, bir aylık F1 TV Pro üyeliği (ABD), iki My Team ikonu (James Hunt ve Juan-Pablo Montoya), 18.000 Pitcoin (Standart sürümde 5.000 Pitcoin veriliyor.), F1 World Bumper Pack (50.000 oyun içi para, yedi günlük XP güçlendirmesi, eşsiz geliştirme kartı) gibi ekstralara sahip oluyorlar.

F1 24 Standart Sürüm

PC Steam | 69.99$

PC EA App | 69.99$

PC Epic Games | 2.600₺

PlayStation 4 & PlayStation 5 | 2.900₺

Xbox One & Xbox Series X|S | 2.900₺

F1 24 Champions Sürüm

PC Steam | 89.99$

PC EA App | 89.99$

PC Epic Games | 3.300₺

PlayStation 4 & PlayStation 5 | 3.600₺

Xbox One | Xbox Series X|S | 3.600₺

F1 24 için Lusail, Cidde ve Silverstone pistleri de yenilendi © Codemasters/Electronic Arts

05 F1 24’ün sistem gereksinimleri neler?

F1 24’ün geliştirildiği oyun motoru önceki yıllarla aynı, haliyle sistem gereksinimleri konusunda F1 23’e göre çok az bir artış söz konusu. Oyunu farklı şekilde tecrübe etmek isteyenler için bileşen ihtiyacı değişiyor. Öncelikle RT (ray tracing) açmak için aşağıdakilerden daha iyi ekran kartlarına (RTX 2060 / 6700 XT) ihtiyaç var, işin içine VR ’ı dahil etmek isteyenler için de bileşen ihtiyacı (GTX 1660 Ti / RX 590) değişiyor.

F1 24 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD RX 480 ekran kartı

8 GB bellek

100 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işlemci

F1 24 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 2600X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 6600XT ekran kartı

16 GB bellek

100 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işlemci