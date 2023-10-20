ABD GP'de Bizi Neler Bekliyor?

2007'deki son yarışın ardından, ABD gibi her yıl 15 milyondan fazla otomobilin satıldığı bir ülke, dört sezon boyunca F1 takviminin dışında kaldı. Ta ki Austin, Texas'ta inşa edilen COTA'nın 2012 yılında hikayenin yeni kahramanı olmasına kadar. Proje sahipleri tarafından ABD'nin motor sporları merkezi olması hedefiyle başlatılan projenin sonucu olarak ortaya çıkan

bu pistte de imza yine Hermann Tilke'ye ait

. Uzunluk 5513 metre ile oldukça ideal bir seviyede. Yarış içi tur rekoru 2019'daki 1:36.169'luk derecesiyle Ferrari pilotu Charles Leclerc'de. ABD GP'si tarihinin en başarılı ismi altı zaferle Lewis Hamilton. Onu takip eden pilot ise beş galibiyetle Michael Schumacher.

'in tıpkı Ayrton Senna gibi iki zaferi var, şimdilik.