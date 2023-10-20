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F1
ABD GP'de Bizi Neler Bekliyor?
Formula 1’de pilotlar ve takımlar şampiyonunun resmi olarak kesinleştiği 2023 sezonunun sonuna doğru yaklaşırken, sıra Circuit of the Americas pistindeki ABD Grand Prix’sine geldi.
Katar pistinin Formula 1'e uygun olmamasının ve buna bağlı olarak FIA'in lastik yönetimi korkusunun damga vurduğu son yarış hafta sonunun ardından, gerçek bir grand prix pisti olan Circuit of the Americas'tan beklentimiz yüksek. Elbette bu yüksek beklentiyi destekleyen, sprint hafta sonu formatını bir kez daha görecek ve buna Austin'de ilk kez şahit olacak olmamız. Piste ve hafta sonuna gelmeden önce , F1 ile ABD arasındaki fırtınalı ve iniş çıkışlı hikayeden biraz bahsetmek gerek.
ABD’nin F1 ev sahipliğine dönüp baktığımızda, aslında şampiyonanın başladığı ilk seneye ve takip eden yıllara kadar gidiyoruz. Az yarışlı ilk sezonlardaki Indianapolis 500 ev sahipliği, ABD için kıymetli bir tarihi miras oluşturuyor. 1959'daki Sebring, 1960'taki Riverside ve 1961-1980 arasındaki Watkins Glen yarışları, Kuzey Amerika’nın F1 hikayesinin en önemli temellerini oluşturuyor. Ancak bu geçmişe rağmen ABD ve ülkedeki motor sporları camiası, F1 için bir pist inşa etme yoluna gitmedi. Yarışlar için yıllarca geçici cadde pistleri ve hatta Las Vegas'taki bir kumarhane otoparkı bile kullanıldı. Bu geçici planların yerini ise 2000 yılında Indianapolis pisti aldı.
2005 yılında burada yaşanan fantastik yarış günü, F1'i yakından takip edenlerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Yarış öncesinde oval bölümde yaşanan kaza sonrası lastik üreticilerinden birinin güvenlik garantisi verememesi, formasyon turunun ardından çoğu takımın yarıştan çekilmesine neden olmuştu ve sadece altı pilotun başladığı mücadeleyi Ferrari pilotları Michael Schumacher ile Rubens Barrichello önde tamamlamışlardı. Yarışı kimin kazandığından bağımsız olarak, 2005 ABD GP'si, tarihin en absürt ve kabul edilemez motor sporları günlerinden biri olarak hatıralarda yerini aldı.
2007'deki son yarışın ardından, ABD gibi her yıl 15 milyondan fazla otomobilin satıldığı bir ülke, dört sezon boyunca F1 takviminin dışında kaldı. Ta ki Austin, Texas'ta inşa edilen COTA'nın 2012 yılında hikayenin yeni kahramanı olmasına kadar. Proje sahipleri tarafından ABD'nin motor sporları merkezi olması hedefiyle başlatılan projenin sonucu olarak ortaya çıkan bu pistte de imza yine Hermann Tilke'ye ait. Uzunluk 5513 metre ile oldukça ideal bir seviyede. Yarış içi tur rekoru 2019'daki 1:36.169'luk derecesiyle Ferrari pilotu Charles Leclerc'de. ABD GP'si tarihinin en başarılı ismi altı zaferle Lewis Hamilton. Onu takip eden pilot ise beş galibiyetle Michael Schumacher. Max Verstappen'in tıpkı Ayrton Senna gibi iki zaferi var, şimdilik.
COTA'da start-finish düzlüğü hiçbir piste benzemiyor. Düzlüğün ortasından itibaren ciddi bir tırmanma başlıyor ve ilk viraja kadar devam eden önemli bir rampa pilotları karşılıyor. İster son virajdan, ister ilk virajdan bakılsın, takvimdeki en ilginç start-finish düzlüğü paketinden bahsediyoruz. İlk viraj en düşük hızda dönülen nokta. Devamındaki ilk sektör oldukça zorlayıcı. Altıncı viraja kadar araçlar neredeyse tam gaz ilerlerken, sağlı sollu şekilde çok yüksek hızlı bir viraj kombinasyonunu geride bırakmış oluyorlar. İkinci sektörün başındaki orta hızlı virajlar yine sağlı sollu geride bırakıldıktan sonra, önce bu hafta sonunun ilk DRS tespit noktasına ve sonra da pistin en yavaş dönülen ikinci yeri olan 11. viraja ulaşılıyor. Devamındaki çok uzun düzlük ise sahip olduğu büyük DRS alanı ile hafta sonunun en önemli geçiş fırsatlarına ve denemelerine ev sahipliği yapacak.
Düzlüğün sonunda sert bir frenaj ve yavaş dönülen 12. viraj var. Son sektörün başındaki 13. ve 15. virajlar yine düşük hızda dönülüyor. Takip eden 16., 17. ve 18. virajlar ise İstanbul Park'taki ünlü sekizinci virajın terse yöne, sağa doğru ve yüksek hızda dönülen versiyonu. Orta seviye hızda sola dönülen 19. viraj öncesi hafta sonunun ikinci DRS tespit noktasına geliyoruz. 19. viraj, hafta sonunun muhtemel beyaz çizgi ihlali noktalarından biri olarak öne çıkacaktır. Ardından gelen ve yine sola dönülen 20. viraj ile turu bitirip yeniden start-finish düzlüğüne ve ikinci DRS kullanım alanına ulaşıyoruz.
COTA kıymetli ve güzel bir grand prix pisti. Ancak pistin üzerine inşa edildiği zemin, geçmişte sadece F1 için değil, burada koşulan diğer motor sporları organizasyonları için de oldukça zorlayıcı bir deneyim sunmuştu. Zemin oldukça yumuşak, bu yumuşak ve çöküntüye sebebiyet veren yapı sebebiyle özellikle ilk virajın öncesinde ve ilk sektörde önemli asfalt bozulmaları görebiliyoruz. Pist yönetimi neredeyse her sene yeniden bir zemin düzeltme operasyonuna imza atıyor ancak bazen bu çabalar bile yeterli olmayabiliyor. Bu sene durum nasıl, elbette henüz bilmiyoruz ancak bol zıplamalı bozuk bir zemin, işleri takımlar için karmaşık hale getirebilir. Singapur'u hatırlarsak en çok Red Bull Racing zorlanabilir. Ancak söylediğimiz gibi otomobiller piste çıkmadan bunu bilemeyiz, izleyip hep birlikte göreceğiz.
Hızlı dönülen çok sayıda viraj var. İlk sektörün sonu ve üçüncü sektörün ortasında lastiklerin üzerindeki yanal baskı büyük. Arkada orta ve üzeri yere basma gücü üreten kanat versiyonlarını tercih eden takımları bolca göreceğiz. Bununla birlikte düşük hızda dönülen virajların hemen ardından gelen düzlüklerdeki hızlanma, hibrit sistemi en iyi şekilde kalibre edenlerin önde olacağı ve avantaj sağlayacağı bir alan. Pirelli'nin C2, C3, C4 paketiyle geldiği Austin'de en çok zorlanacaklar haliyle arka lastikler. Tek pit stop’lu fazla iyimser denemeleri de gördüğümüz geçtiğimiz yıllar, buradaki en iyi seçeneğin iki pit stop olduğunu gösteriyor. Pirelli'nin güçlendirilmiş yeni lastik paketi Katar'da bekleneni veremese de COTA'da büyük sorunlar yaşanması sürpriz olur. Takımlar önde 23, arkada 20 psi minimum lastik basıncı ile yarışacaklar.
Katar sonrası tekrar bir sprint yarışındayız. Cuma günü önce hafta sonunun tek antrenman turu seansı, ardından Türkiye saatiyle tam gece yarısında başlayacak ve pazar günkü yarışın dizilimini belirleyecek olan sıralama turu seansı var. Cumartesi günü 20:30'da başlayıp yaklaşık 45 dakika sürecek sprint shootout’un devamında ise bu kez pazar sabaha karşı 01:00'de COTA'daki ilk sprint yarışını izleyeceğiz. Ana yemek, yani grand prix’nin başlangıç saati, pazar günü 22:00.
Tahminlere göre yağış beklediğimiz ve sıcak olması öngörülen hafta sonunda, resmi simülasyon yine aynı ismi, Max Verstappen'i işaret ediyor. Pistin sürpriz çıkarmadığı bir versiyonda Red Bull Racing’in yine net şekilde önde olmasını bekliyoruz. Arkasındaki tahmini sıralama McLaren, Ferrari, Mercedes ve AlphaTauri şeklinde. Alpine ve Aston Martin ise simülasyonlarda pek şans verilmeyen iki ekip. Muhtemel zirve talibi değişmese de bu hafta sonu cuma, cumartesi ve pazar gününün akşam saatleri, gerçek bir F1 pistinde gerçek F1 izleyicileri için lezzetli bir paket sunacaktır.