F1 ABD GP: Max Verstappen Yeniden Podyumun Zirvesinde

Formula 1 'de heyecan "yeni dünyaya" taşındı. ABD GP 'si büyük bir ilgiyle takip edilirken, şampiyonluk mücadelesinde rekabet her an kızışıyor. ABD GP'de Red Bull Racing pilotlarının performansı göz kamaştırırken Max Verstappen zafere ulaştı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de üçüncü sırayı alarak podyumda yer aldı.

Shaquille O'Neal grid'de Vertappen'in aracı önünde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nefesleri kesen sıralama turlarında ilk sırayı alan Max Verstappen, yarış öncesinde avantajı ele geçirdi. Verstappen'in en büyük rakibi Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise grid'in ikinci sırasına yerleşti. Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise üçüncü sırada start almaya hak kazandı.

Verstappen ABD GP'sinde pol pozisyonunu elde etti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Çok iyi bir start alan Hamilton ilk virajda liderliği ele geçirirken, Verstappen ikinci sıraya geriledi. Start'ın hemen ardından başlayan McLaren-Ferrari çekişmesi de görülmeye değerdi. Altıncı sırada start alan Daniel Ricciardo, beşinci sıradaki Carlos Sainz Jr'ı nefis bir çekişmenin ardından geride bırakmayı başardı.

Max Verstappen ABD GP'de harika bir performansa imza attı © Getty Images / Red Bull Content Pool

İlk üç sıradaki pilotlar yavaş yavaş diğerlerinden ayrılırken, ilk pit stop yıpranan lastiklerinden memnun olmayan Verstappen'den 11. turda geldi. 13. turda Perez ve Leclerc de pit'e giren isimler arasında yer aldı. 14. turda ise bu kez Hamilton pit'e geldi, ancak pit'ten peş peşe hızlı turlara imza atan Verstappen'in ardında döndü. Böylece yeni lider Verstappen oldu.

Sergio Perez hafta sonunun başarılı isimleri arasında yer aldı © Getty Images / Red Bull Content Pool

30. turda Hamilton'ın gittikçe yaklaştığını gören Verstappen, tekrar pit'e girdi. Liderlik Hamilton'a geçerken, aynı turda Carlos Sainz Jr da pit stop yaptı ancak arka lastikteki sorun nedeniyle yavaş bir pit stop gerçekleştirdi. Bir tur sonra Perez, Ricciardo ve Norris de pit'e girdi.

37. turda bu kez Hamilton pit'e girerken, pit dönüşü Verstappen'in 9 saniye arkasında ikinci sırada yer alıyordu. Bununla birlikte daha önce tur bindirdiği sürücülerin tekrar ardına düştü. Ancak Hamilton lastik avantajını iyi kullanarak Verstappen'le arasındaki farkı hızla eritmeye başladı ve yarışın son anları müthiş bir heyecana sahne oldu.

Tansiyonun iyice arttığı son anlarda fark zaman zaman 1 saniyenin altına inerken Verstappen liderliğini ustaca korumayı başardı ve ABD GP'de zafere ulaştı. Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, bir diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ise üçüncü olarak podyumda yer aldı. Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü olurken, McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise yarışı beşinci sırada tamamladı.