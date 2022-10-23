F1 ABD GP: Verstappen Kazandı, Red Bull Racing Markalar Şampiyonu Oldu

Heyecan veren start'ın ardından Verstappen hemen öne atılırken ilk virajda liderliği yakaladı. Sainz ise Russell'ın temasıyla yarış dışı kalırken, Lance Stroll üçüncülüğe, Sebastian Vettell ise beşinciliğe yükseldi. Beşinci turda Russell Stroll'ü geçerken, Leclerc ise Gasly ve Norris'i geride bırakarak yedinci sıraya kadar yükseldi.

Heyecan veren start'ın ardından Verstappen hemen öne atılırken ilk virajda liderliği yakaladı. Sainz ise Russell'ın temasıyla yarış dışı kalırken, Lance Stroll üçüncülüğe, Sebastian Vettell ise beşinciliğe yükseldi. Beşinci turda Russell Stroll'ü geçerken, Leclerc ise Gasly ve Norris'i geride bırakarak yedinci sıraya kadar yükseldi.

Heyecan veren start'ın ardından Verstappen hemen öne atılırken ilk virajda liderliği yakaladı. Sainz ise Russell'ın temasıyla yarış dışı kalırken, Lance Stroll üçüncülüğe, Sebastian Vettell ise beşinciliğe yükseldi. Beşinci turda Russell Stroll'ü geçerken, Leclerc ise Gasly ve Norris'i geride bırakarak yedinci sıraya kadar yükseldi.