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F1
F1 ABD GP: Verstappen Kazandı, Red Bull Racing Markalar Şampiyonu Oldu
Formula 1'in kalbi bu hafta sonu ABD'de attı. Şampiyon Verstappen, Teksas'ta da zirveyi kimseye bırakmazken, Oracle Red Bull Racing de markalar şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1'de sezonun sonu yaklaşırken heyecan hala devam ediyor. Max Verstappen, Japonya'da şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ABD de üstün formunu sürdürdü. Oracle Red Bull Racing de bu yarışın ardından beşinci kez takımlar şampiyonluğunu ulaşmış oldu.
Grid'de Ferrari'den Carlos Sainz ilk cebe yerleşirken, Max Verstappen ikinci cepte yer aldı. İkinci çizgiyi Mercedes tutarken, Lewis Hamilton üçüncü, George Russell ise dördüncü sıradaydı. Ceza alan isimlerden Sergio Perez dokuzuncu, Charles Leclerc ise 12. sıradan start aldı.
Heyecan veren start'ın ardından Verstappen hemen öne atılırken ilk virajda liderliği yakaladı. Sainz ise Russell'ın temasıyla yarış dışı kalırken, Lance Stroll üçüncülüğe, Sebastian Vettell ise beşinciliğe yükseldi. Beşinci turda Russell Stroll'ü geçerken, Leclerc ise Gasly ve Norris'i geride bırakarak yedinci sıraya kadar yükseldi.
Russell, Sainz ile teması sonrasında 5 saniye ceza alırken, altıncı turda Perez de Stroll'ü geçerek dördüncülüğe kendini attı. İkinci sıradaki Hamilton 13. turda pit'e girerken, 14. turda Verstappen, 15. turda ise Perez pit'in yolunu tuttu.
18. turda Bottas'ın kazası güvenlik aracının piste girmesine neden oldu. Leclerc bu durumdan faydalanarak pit'e girdi ve bir yandan da ön tarafla aradaki farkı eritti. 21. turun sonunda güvenlik aracı pistten çıkarken Verstappen birinci, Hamilton ikinci, Perez üçüncü ve Leclerc dördüncü sıradaydı. Ancak daha bir tur dahi atılmadan, Stroll ve Alonso'nun kazası sarı bayrakların tekrar sallanmasına neden oldu ve güvenlik aracı tekrar sahneye çıktı.
25. turda yarış tekrar başladı. 30. turda Leclerc, Perez'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. 35. turda Hamilton erken pit yaparak bir öne geçme denemesi yaptı ve altıncı sırada piste döndü. Bir tur sonra ise Verstappen pite girdi. Ancak 11 saniyelik yavaş pit stop, liderliği elden kaçmasına neden oldu. Hamilton yanı sıra Leclerc de Verstappen'in önünde yer aldı.
39. turda Perez pit'e girdi ve Russell'ın önünde piste dönmeyi başardı. Aynı tur tamamlanmadan Verstappen, Leclerc'i harika bir şekilde geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Liderlik Vettel'in kucağına düşse de bu durum çok uzun sürmedi ve Hamilton 41. turda liderliği elde etti. Bir tur sonra Vettel pit'e girince Verstappen ikinci, Leclerc de üçüncü sırada yer aldı.
50. turda ise Verstappen ve Hamilton arasındaki yakın mücadele başladı ve Verstappen ilk yaptığı hamleden sonuç alarak liderliğe yerleşti. Yarışın geri kalan kısmında farkı açmayı başaran şampiyon Max Verstappen, Teksas'tan zaferle ayrılmayı başardı. Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, Charles Leclerc ise üçüncü sırayı elde etti.
Bu sonuçlarla birlikte Oracle Red Bull Racing, beşinci kez Formula 1 Takımlar Şampiyonluğu'na uzanmayı başardı.