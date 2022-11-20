Şampiyon Verstappen Sezonun Son Yarışında Zirvede

Formula 1 2022 sezonu Abu Dabi'de sona erdi. şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen , son yarışta da zirveyi kimselere bırakmazken takım arkadaşı Sergio Perez de üçüncü sırada yer alarak sezonu Dünya Üçüncüsü olarak tamamladı.

Abu Dabi grid'i adeta takımlar şampiyonasındaki sıralamaya göre şekillenirken, Max Verstappen ve Sergio Perez ilk çizgiyi, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikinci çizgiyi, Lewis Hamilton ve George Russell ise üçüncü çizgiyi oluşturdu.

Abu Dabi GP'de grid © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte Hamilton, Sainz'ı geride bırakıp dördüncülüğe tırmanırken Russell da Norris'e bir sıra kaybetti. Ön sıralarda başka değişiklik olmazken beşinci turda Russell, Norris'i; sekizinci turda da Sainz, Hamilton'ı geçti ve grid sıralamasına geri dönüldü.

Dokuzuncu turda Russell, takım arkadaşı Hamilton'ı geride bıraktı ve beşinciliğe yükseldi. 15. turda pit stop'lar başlarken, bir tur sonra Perez, Russell ve Norris pit'e girdi. Perez, Vettel ve Alonso'nun ardında yedinci sırada piste dönerken Alonso'yu kısa sürede geçse de Vettel'in ardında biraz zaman kaybetti

Pit stop furyası 19. turda Hamilton, 21. turda Verstappen ve 22. turda Leclerc ile devam etti. Pit stop'lar sonrası dikkat çekici bir değişiklik yaşanmazken, Red Bull'un tek pit stop stratejisi kullanacağı düşünülüyordu. Ancak 34. turda Leclerc'in pit'e gelmesine Red Bull Racing, Perez'in lastiklerini tazeleyerek yanıt verdi.

Verstappen ve Perez aynı karede © Getty Images / Red Bull Content Pool

40. turda bu kez Sainz ve Russell pit yolunu tuttu. 45. turda pite girmeyen ve 3. sırada bulunan Hamilton, Perez'in ataklarına karşılık vererek, rakibinin süre kaybetmesini neden oldu. Bir tur sonra Perez, Hamilton'ı geçerek Leclerc'in peşine düştü.

Bitime üç tur kala aracı arızalanan Hamilton yarışa veda ederken, Formula 1'deki son yarışına çıkan Vettel de 10. sıraya yükselerek puan seviyesine ulaştı.

Formula 1 | Abu Dabi GP 1 Red Bull Racing Süre 1:27:45.914

Puan 25 2 Ferrari Süre +8.771

Puan 18 3 Red Bull Racing Süre +10.093

Puan 15 4 Ferrari Süre +24.892

Puan 12 5 Mercedes Süre +35.888

Puan 10 Show all results Sıra Pilot Takım Süre Puan 1 Red Bull Racing 1:27:45.914 25 2 Ferrari +8.771 18 3 Red Bull Racing +10.093 15 4 Ferrari +24.892 12 5 Mercedes +35.888 10 6 McLaren +56.234 9 7 Alpine +57.240 6 8 Aston Martin +1:16.931 4 9 McLaren +1:23.268 2 10 Aston Martin +1:23.898 1 11 AlphaTauri +1:29.371 0 12 Alfa Romeo +1 Tur 0 13 Williams +1 Tur 0 14 AlphaTauri +1 Tur 0 15 Alfa Romeo +1 Tur 0 16 Haas +1 Tur 0 17 Haas +1 Tur 0 18 Mercedes +3 Tur 0 19 Williams +3 Tur 0 20 Alpine DNF 0