Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

Şampiyon Verstappen Sezonun Son Yarışında Zirvede

Formula 1 2022 sezonu şampiyonu Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'de zafere ulaşmayı başardı.
Yazar: Red Bull
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Formula 1 2022 sezonu Abu Dabi'de sona erdi. şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, son yarışta da zirveyi kimselere bırakmazken takım arkadaşı Sergio Perez de üçüncü sırada yer alarak sezonu Dünya Üçüncüsü olarak tamamladı.
Abu Dabi grid'i adeta takımlar şampiyonasındaki sıralamaya göre şekillenirken, Max Verstappen ve Sergio Perez ilk çizgiyi, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikinci çizgiyi, Lewis Hamilton ve George Russell ise üçüncü çizgiyi oluşturdu.
Abu Dabi GP'de grid
Abu Dabi GP'de grid
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Start'la birlikte Hamilton, Sainz'ı geride bırakıp dördüncülüğe tırmanırken Russell da Norris'e bir sıra kaybetti. Ön sıralarda başka değişiklik olmazken beşinci turda Russell, Norris'i; sekizinci turda da Sainz, Hamilton'ı geçti ve grid sıralamasına geri dönüldü.
Dokuzuncu turda Russell, takım arkadaşı Hamilton'ı geride bıraktı ve beşinciliğe yükseldi. 15. turda pit stop'lar başlarken, bir tur sonra Perez, Russell ve Norris pit'e girdi. Perez, Vettel ve Alonso'nun ardında yedinci sırada piste dönerken Alonso'yu kısa sürede geçse de Vettel'in ardında biraz zaman kaybetti
Pit stop furyası 19. turda Hamilton, 21. turda Verstappen ve 22. turda Leclerc ile devam etti. Pit stop'lar sonrası dikkat çekici bir değişiklik yaşanmazken, Red Bull'un tek pit stop stratejisi kullanacağı düşünülüyordu. Ancak 34. turda Leclerc'in pit'e gelmesine Red Bull Racing, Perez'in lastiklerini tazeleyerek yanıt verdi.
Verstappen ve Perez aynı karede
Verstappen ve Perez aynı karede
© Getty Images / Red Bull Content Pool
40. turda bu kez Sainz ve Russell pit yolunu tuttu. 45. turda pite girmeyen ve 3. sırada bulunan Hamilton, Perez'in ataklarına karşılık vererek, rakibinin süre kaybetmesini neden oldu. Bir tur sonra Perez, Hamilton'ı geçerek Leclerc'in peşine düştü.
Bitime üç tur kala aracı arızalanan Hamilton yarışa veda ederken, Formula 1'deki son yarışına çıkan Vettel de 10. sıraya yükselerek puan seviyesine ulaştı.

Formula 1 | Abu Dabi GP

Sıra

Pilot

Takım

Süre

Puan

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:27:45.914

25

2

Charles Leclerc

Ferrari

+8.771

18

3

Sergio Pérez

Red Bull Racing

+10.093

15

4

Carlos Sainz Jr

Ferrari

+24.892

12

5

George Russell

Mercedes

+35.888

10

6

Lando Norris

McLaren

+56.234

9

7

Esteban Ocon

Alpine

+57.240

6

8

Lance Stroll

Aston Martin

+1:16.931

4

9

Daniel Ricciardo

McLaren

+1:23.268

2

10

Sebastian Vettel

Aston Martin

+1:23.898

1

11

Yuki Tsunoda

AlphaTauri

+1:29.371

0

12

Zhou Guanyu

Alfa Romeo

+1 Tur

0

13

Alexander Albon

Williams

+1 Tur

0

14

Pierre Gasly

AlphaTauri

+1 Tur

0

15

Valtteri Bottas

Alfa Romeo

+1 Tur

0

16

Mick Schumacher

Haas

+1 Tur

0

17

Kevin Magnussen

Haas

+1 Tur

0

18

Lewis Hamilton

Mercedes

+3 Tur

0

19

Nicholas Latifi

Williams

+3 Tur

0

20

Fernando Alonso

Alpine

DNF

0

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