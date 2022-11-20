© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
Şampiyon Verstappen Sezonun Son Yarışında Zirvede
Formula 1 2022 sezonu şampiyonu Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'de zafere ulaşmayı başardı.
Formula 1 2022 sezonu Abu Dabi'de sona erdi. şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, son yarışta da zirveyi kimselere bırakmazken takım arkadaşı Sergio Perez de üçüncü sırada yer alarak sezonu Dünya Üçüncüsü olarak tamamladı.
Abu Dabi grid'i adeta takımlar şampiyonasındaki sıralamaya göre şekillenirken, Max Verstappen ve Sergio Perez ilk çizgiyi, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikinci çizgiyi, Lewis Hamilton ve George Russell ise üçüncü çizgiyi oluşturdu.
Start'la birlikte Hamilton, Sainz'ı geride bırakıp dördüncülüğe tırmanırken Russell da Norris'e bir sıra kaybetti. Ön sıralarda başka değişiklik olmazken beşinci turda Russell, Norris'i; sekizinci turda da Sainz, Hamilton'ı geçti ve grid sıralamasına geri dönüldü.
Dokuzuncu turda Russell, takım arkadaşı Hamilton'ı geride bıraktı ve beşinciliğe yükseldi. 15. turda pit stop'lar başlarken, bir tur sonra Perez, Russell ve Norris pit'e girdi. Perez, Vettel ve Alonso'nun ardında yedinci sırada piste dönerken Alonso'yu kısa sürede geçse de Vettel'in ardında biraz zaman kaybetti
Pit stop furyası 19. turda Hamilton, 21. turda Verstappen ve 22. turda Leclerc ile devam etti. Pit stop'lar sonrası dikkat çekici bir değişiklik yaşanmazken, Red Bull'un tek pit stop stratejisi kullanacağı düşünülüyordu. Ancak 34. turda Leclerc'in pit'e gelmesine Red Bull Racing, Perez'in lastiklerini tazeleyerek yanıt verdi.
40. turda bu kez Sainz ve Russell pit yolunu tuttu. 45. turda pite girmeyen ve 3. sırada bulunan Hamilton, Perez'in ataklarına karşılık vererek, rakibinin süre kaybetmesini neden oldu. Bir tur sonra Perez, Hamilton'ı geçerek Leclerc'in peşine düştü.
Bitime üç tur kala aracı arızalanan Hamilton yarışa veda ederken, Formula 1'deki son yarışına çıkan Vettel de 10. sıraya yükselerek puan seviyesine ulaştı.
Formula 1 | Abu Dabi GP
Sıra
Pilot
Takım
Süre
Puan
1
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:27:45.914
25
2
Charles Leclerc
Ferrari
+8.771
18
3
Sergio Pérez
Red Bull Racing
+10.093
15
4
Carlos Sainz Jr
Ferrari
+24.892
12
5
George Russell
Mercedes
+35.888
10
6
Lando Norris
McLaren
+56.234
9
7
Esteban Ocon
Alpine
+57.240
6
8
Lance Stroll
Aston Martin
+1:16.931
4
9
Daniel Ricciardo
McLaren
+1:23.268
2
10
Sebastian Vettel
Aston Martin
+1:23.898
1
11
Yuki Tsunoda
AlphaTauri
+1:29.371
0
12
Zhou Guanyu
Alfa Romeo
+1 Tur
0
13
Alexander Albon
Williams
+1 Tur
0
14
Pierre Gasly
AlphaTauri
+1 Tur
0
15
Valtteri Bottas
Alfa Romeo
+1 Tur
0
16
Mick Schumacher
Haas
+1 Tur
0
17
Kevin Magnussen
Haas
+1 Tur
0
18
Lewis Hamilton
Mercedes
+3 Tur
0
19
Nicholas Latifi
Williams
+3 Tur
0
20
Fernando Alonso
Alpine
DNF
0