Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

Max Verstappen'den Son Yarışta Bir Zafer Daha

Formula 1'de 2023 sezonunun son yarışını ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, 22 yarışın 19'unu kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.
Yazar: Red Bull
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Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

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Formula 1’de 2023 sezonunun son yarışı alışıldığı üzere Abu Dabi’deki Yas Marina Pisti’nde koşuldu. Hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunun daha önce belirlendiği sezonun son yarışında üst üste üçüncü kez şampiyon olan Max Verstappen zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bir önceki yarışta sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Sergio Pérez ise Abu Dabi GP’sini dördüncü sırada tamamladı.
Sıralama turunun en hızlı ismi Max Verstappen'di

Sıralama turunun en hızlı ismi Max Verstappen'di

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Cumartesi günkü sıralama turu seansında üç bölümde de en hızlı turu atan Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu. Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, Q1’de oldukça hızlı olan bir diğer Oracle Red Bull Racing pilotu Pérez ise Q3’teki tur zamanının silinmesi sonrası dokuzuncu sırada yer aldı. Scuderia AlphaTauri pilotlarından Yuki Tsunoda da altıncılık ile kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.
Bu sezon son kez beş kırmızı ışığın sönmesi ile hem Verstappen hem de Leclerc iyi start aldı ancak Verstappen liderliğini korudu. İki McLaren pilotu üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, ilk turda Verstappen ve Leclerc arasında müthiş bir liderlik mücadelesi yaşandı. Tur sonunda ise sıralama Verstappen, Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Tsunoda ve Fernando Alonso şeklinde oluştu.
Verstappen ikinci turu çok daha rahat geçerken bu kez Piastri, Leclerc’i geçmek için fırsat kollamaya başladı. Üçüncü turda Hamilton’ı geçen Pérez dokuzunculuğa yükseldi. DRS’nin açılması sonrası takım arkadaşı Piastri’yi geçen Norris de üçüncülüğü aldı ve DRS mesafesini yakaladığı Leclerc’in peşine takıldı. Beşinci tur sonunda pit stop yapan Kevin Magnussen ise orta hamurdan sert hamura geçiş yaptı.
İlk turda Verstappen ile Leclerc arasındaki mücadele nefes kesti

İlk turda Verstappen ile Leclerc arasındaki mücadele nefes kesti

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın 11. turunda o ana kadar Piastri’yi yakından takip eden Russell sonunda rakibini geçmeyi başardı ve dördüncülüğe yükseldi. Pérez de bir sonraki tur Gasly’yi geçerek sekizinci sıraya yükseldi. Bu sırada Verstappen, Leclerc ile arasındaki farkı bir saniyenin üstünde tutarak liderliğini sürdürüyordu. 13. turda pit stop yapan İspanyol pilot Alonso, ön grupta lastiklerini tazeleyen ilk isim oldu.
Alonso’nun pit stop’u adeta zincirleme bir reaksiyona sebep oldu ve onun ardından Piastri, Norris, Russell üçlüsü pit’e girdi. Pit yoluna Russell’ın önünde giren Norris, yavaş pit stop sonrası yerini rakibine kaptırdı. Yarışı lider götüren Verstappen 17. ve Leclerc ile Pérez 18. turda pit’e girdi. Böylece yarışın lideri Tsunoda oldu ve onun arkasında da yine pit stop yapmayan Lance Stroll yer aldı.
Tsunoda’nın pit stop’u sonrası sıralama Verstappen, Leclerc, Russell ve Norris şeklinde oluştu. Bu ana kadar birkaç tur boyunca yarışı lider götüren Tsunoda yarışa 12. sırada döndü. Yarışın en hızlı turunu atan Pérez, önündeki Alonso ile arasındaki farkı birkaç tur içinde erittikten birkaç tur sonra altıncı sıraya yükseldi. Bu noktadan sonra Meksikalı pilotun önünde Norris ve Piastri ikilisi vardı.
Günün sürücüsü Yuki Tsunoda seçildi

Günün sürücüsü Yuki Tsunoda seçildi

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın orta noktası geçilirken Piastri’yi geçmeyi başaran Pérez beşinciliğe yükseldi. Verstappen ile Leclerc arasındaki fark altı saniyenin üstünde seyrederken, bu sırada en hızlı tur zamanına Aston Martin’den Stroll imza attı. 34. tura girilirken Pérez’in önünde seyreden Norris ikinci kez pit’e geldi. Bir sonraki turda Pérez’in önündeki bir diğer isim Mercedes pilotu Russell da ikinci pit’ini yaptı.
43. turda ikinci pit’ini yapan Pérez yarışa altıncı sırada döndü ve üst sıralara tırmanma mücadelesi verdi. 47. turda geçiş sırasında Norris ile temas yaşayan ve geride kalan Pérez, bir sonraki turda ise dördüncülüğe yükselmeyi başardı. Birkaç tur sonra ikili arasında yaşanan temas nedeniyle Pérez’e beş saniye zaman cezası verildi ve bu nedenle yarışı ikinci sırada bitiren Pérez dördüncülüğe geriledi.
Verstappen, sezonun son yarışı sonrası donut yapmayı ihmal etmedi

Verstappen, sezonun son yarışı sonrası donut yapmayı ihmal etmedi

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen’in rahat şekilde zafere ulaştığı Abu Dabi Grand Prix’sinin en önemli hikayesi takımlar şampiyonasını hangi takımın ikinci sırada bitireceğiydi. Son turdaki taktiksel hamlesi ile yerini Pérez’e veren Leclerc, Russell’ı yavaşlatarak podyum dışında bırakmaya çalışsa da kalan süre yeterli olmadı. Bu sonuçla Leclerc ve Russell podyuma çıkarken, takımlar sıralamasında ikincilik Mercedes’in oldu.

F1 Abu Dabi GP Sonuçları

  1. Max Verstappen, 1:27:02.624
  2. Charles Leclerc, +17.993
  3. George Russell, +20.328
  4. Sergio Pérez, +21.453
  5. Lando Norris, +24.284
  6. Oscar Piastri, +31.487
  7. Fernando Alonso, +39.512
  8. Yuki Tsunoda, +43.088
  9. Lewis Hamilton, +44.424
  10. Lance Stroll, +55.632
  11. Daniel Ricciardo, +56.229
  12. Esteban Ocon, +66.373
  13. Pierre Gasly, +70.360
  14. Alexander Albon, +73.184
  15. Nico Hülkenberg, +83.696
  16. Logan Sargeant, +87.791
  17. Zhou Guanyu, +89.422
  18. Carlos Sainz, DNF
  19. Valtteri Bottas, +1 tur
  20. Kevin Magnussen, +1 tur

Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika

Yuki Tsunoda

Japonya'nın en yeni F1 fenomeni müthiş yükselişini sürdürüyor.

JapanJapan
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