Max Verstappen'den Son Yarışta Bir Zafer Daha

’de 2023 sezonunun son yarışı alışıldığı üzere Abu Dabi’deki Yas Marina Pisti’nde koşuldu. Hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunun daha önce belirlendiği sezonun son yarışında üst üste üçüncü kez şampiyon olan

zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bir önceki yarışta sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen

ise Abu Dabi GP’sini dördüncü sırada tamamladı.