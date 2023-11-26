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F1
Max Verstappen'den Son Yarışta Bir Zafer Daha
Formula 1'de 2023 sezonunun son yarışını ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, 22 yarışın 19'unu kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.
Formula 1’de 2023 sezonunun son yarışı alışıldığı üzere Abu Dabi’deki Yas Marina Pisti’nde koşuldu. Hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunun daha önce belirlendiği sezonun son yarışında üst üste üçüncü kez şampiyon olan Max Verstappen zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bir önceki yarışta sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Sergio Pérez ise Abu Dabi GP’sini dördüncü sırada tamamladı.
Cumartesi günkü sıralama turu seansında üç bölümde de en hızlı turu atan Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu. Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, Q1’de oldukça hızlı olan bir diğer Oracle Red Bull Racing pilotu Pérez ise Q3’teki tur zamanının silinmesi sonrası dokuzuncu sırada yer aldı. Scuderia AlphaTauri pilotlarından Yuki Tsunoda da altıncılık ile kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.
Bu sezon son kez beş kırmızı ışığın sönmesi ile hem Verstappen hem de Leclerc iyi start aldı ancak Verstappen liderliğini korudu. İki McLaren pilotu üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, ilk turda Verstappen ve Leclerc arasında müthiş bir liderlik mücadelesi yaşandı. Tur sonunda ise sıralama Verstappen, Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Tsunoda ve Fernando Alonso şeklinde oluştu.
Verstappen ikinci turu çok daha rahat geçerken bu kez Piastri, Leclerc’i geçmek için fırsat kollamaya başladı. Üçüncü turda Hamilton’ı geçen Pérez dokuzunculuğa yükseldi. DRS’nin açılması sonrası takım arkadaşı Piastri’yi geçen Norris de üçüncülüğü aldı ve DRS mesafesini yakaladığı Leclerc’in peşine takıldı. Beşinci tur sonunda pit stop yapan Kevin Magnussen ise orta hamurdan sert hamura geçiş yaptı.
Yarışın 11. turunda o ana kadar Piastri’yi yakından takip eden Russell sonunda rakibini geçmeyi başardı ve dördüncülüğe yükseldi. Pérez de bir sonraki tur Gasly’yi geçerek sekizinci sıraya yükseldi. Bu sırada Verstappen, Leclerc ile arasındaki farkı bir saniyenin üstünde tutarak liderliğini sürdürüyordu. 13. turda pit stop yapan İspanyol pilot Alonso, ön grupta lastiklerini tazeleyen ilk isim oldu.
Alonso’nun pit stop’u adeta zincirleme bir reaksiyona sebep oldu ve onun ardından Piastri, Norris, Russell üçlüsü pit’e girdi. Pit yoluna Russell’ın önünde giren Norris, yavaş pit stop sonrası yerini rakibine kaptırdı. Yarışı lider götüren Verstappen 17. ve Leclerc ile Pérez 18. turda pit’e girdi. Böylece yarışın lideri Tsunoda oldu ve onun arkasında da yine pit stop yapmayan Lance Stroll yer aldı.
Tsunoda’nın pit stop’u sonrası sıralama Verstappen, Leclerc, Russell ve Norris şeklinde oluştu. Bu ana kadar birkaç tur boyunca yarışı lider götüren Tsunoda yarışa 12. sırada döndü. Yarışın en hızlı turunu atan Pérez, önündeki Alonso ile arasındaki farkı birkaç tur içinde erittikten birkaç tur sonra altıncı sıraya yükseldi. Bu noktadan sonra Meksikalı pilotun önünde Norris ve Piastri ikilisi vardı.
Yarışın orta noktası geçilirken Piastri’yi geçmeyi başaran Pérez beşinciliğe yükseldi. Verstappen ile Leclerc arasındaki fark altı saniyenin üstünde seyrederken, bu sırada en hızlı tur zamanına Aston Martin’den Stroll imza attı. 34. tura girilirken Pérez’in önünde seyreden Norris ikinci kez pit’e geldi. Bir sonraki turda Pérez’in önündeki bir diğer isim Mercedes pilotu Russell da ikinci pit’ini yaptı.
43. turda ikinci pit’ini yapan Pérez yarışa altıncı sırada döndü ve üst sıralara tırmanma mücadelesi verdi. 47. turda geçiş sırasında Norris ile temas yaşayan ve geride kalan Pérez, bir sonraki turda ise dördüncülüğe yükselmeyi başardı. Birkaç tur sonra ikili arasında yaşanan temas nedeniyle Pérez’e beş saniye zaman cezası verildi ve bu nedenle yarışı ikinci sırada bitiren Pérez dördüncülüğe geriledi.
Verstappen’in rahat şekilde zafere ulaştığı Abu Dabi Grand Prix’sinin en önemli hikayesi takımlar şampiyonasını hangi takımın ikinci sırada bitireceğiydi. Son turdaki taktiksel hamlesi ile yerini Pérez’e veren Leclerc, Russell’ı yavaşlatarak podyum dışında bırakmaya çalışsa da kalan süre yeterli olmadı. Bu sonuçla Leclerc ve Russell podyuma çıkarken, takımlar sıralamasında ikincilik Mercedes’in oldu.
F1 Abu Dabi GP Sonuçları
- Max Verstappen, 1:27:02.624
- Charles Leclerc, +17.993
- George Russell, +20.328
- Sergio Pérez, +21.453
- Lando Norris, +24.284
- Oscar Piastri, +31.487
- Fernando Alonso, +39.512
- Yuki Tsunoda, +43.088
- Lewis Hamilton, +44.424
- Lance Stroll, +55.632
- Daniel Ricciardo, +56.229
- Esteban Ocon, +66.373
- Pierre Gasly, +70.360
- Alexander Albon, +73.184
- Nico Hülkenberg, +83.696
- Logan Sargeant, +87.791
- Zhou Guanyu, +89.422
- Carlos Sainz, DNF
- Valtteri Bottas, +1 tur
- Kevin Magnussen, +1 tur
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