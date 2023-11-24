Abu Dabi GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Geçen sezonun ardından bu sezona daha fazla hikayenin ve daha fazla rekabetin olacağını düşünerek başlamıştık. Ancak sezon başlangıcından itibaren her hafta sonu, bize tarihin en dominant ve baskın sezonunu izleyeceğimizi gösterdi. Oracle Red Bull Racing, Adrian Newey önderliğinde klasik bir yarış pistinde geçilmesi imkansız olan, kaybetmesi için olağanüstü şartlarla karşılaşması gereken bir otomobil inşa ederek onu tarihin en büyük yeteneklerinden birine, Max Verstappen'e teslim etti ve eşine çok zor şahit olabileceğimiz bir sezonu geride bıraktık.

Abu Dabi'deki yarışlar güneş batmadan başlayıp ışıklar altında sona eriyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Geride kalan 21 yarışta sadece Singapur'da zafere imza atamadılar ve bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu ele geçirdiler. Yaklaşık üç senedir geliştirilen yer etkili otomobiller döneminde, 2014 yılında başlayan turbo hibrit çağındaki motor gücü farkının oluşturduğu farkın aksine, doğru tasarımın ortaya koyduğu ayrıcalık ile herkesin önünde yer aldılar. Ve doğrusunu söylemek gerekirse diğer takımların verdikleri sinyallere bakarak bu üstünlüğün önümüzdeki sezonda da bozulmayacağını kolayca tahmin edebiliriz.

23 yarıştan oluşması planlanan ancak yarış hafta sonu sırasındaki sel felaketi sebebiyle iptal edilen Imola sonrası 22 yarışla tamamlamaya hazırlandığımız sezonu geride bırakıyoruz. Sezon, artık geleneksel hale geldiği üzere yine Abu Dabi'de sona eriyor . Aslında Drive to Survive öncesi izleyicileri, F1 sezon finallerinin farklı coğrafyalarda ve daha ikonik pistlerde bittiğine defalarca şahit olmuşlardı. Japonya'daki sekiz şekilli özel pist Suzuka ve Brezilya'daki ikonik Interlagos, sezon finallerinin baş aktörleri olarak yıllarca karşımıza çıkmıştı. Hem Suzuka hem de Interlagos'ta unutulmaz finaller izledik ancak “sezon finali” dendiğinde zirveyi, 2021 Abu Dabi GP'sinin son turundaki Max Verstappen - Lewis Hamilton savaşıyla deneyimlemiştik.

Formula 1'e karşı Bahreyn ile başlayan Arap Yarımadası ilgisi, her geçen yıl artarak devam etti ve 2007 Abu Dabi F1 Festivali’nde ilan edilen yeni yarış , pistin inşasının tamamlanması ile 2009 yılında ilk kez gerçekleştirildi. Yarış o tarihten itibaren her yıl koşulamaya devam etti ve bugüne kadar 14 kez F1'e ev sahipliği yaptı. Bu yıl 15. kez izleyeceğimiz Abu Dabi GP'si en başından beri bir gündüz - gece yarışı olarak gerçekleştiriliyor. Yerel saatle 17:00'da henüz güneş batmamışken başlayan yarış sırasında hava kararıyor ve damalı bayrak gece karanlığında sallanıyor.

Abu Dabi'de gün batımı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Abu Dabi GP'sinin evi olan Yas Marina Pisti çok komple bir tesis. İçerisinde yer alan yarış pisti, drag pisti, karting pisti ve diğer tüm imkanları ile gerçek bir motor sporları merkezi. 2009’da hizmete açılan hali yıllar içerisinde özel sonlara şahit olsa da gün geçtikçe büyüyen otomobil boyutlarının sığmakta ve hamle yapmakta zorlandığı bir versiyona dönüşmesi sebebiyle önemli bir revizyon ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyaç nedeniyle gerekli düzenlemeler 2021 yılında gerçekleştirildi ve pist oldukça akıcı hale geldi. Eski versiyonda ikinci ve üçüncü sektörün başında yer alan şikanlar kaldırıldı. Pistteki diğer virajların önemli bölümünün keskinliği de yumuşatıldı. Böylece öndeki pilotu takip etme şansı olabildiğince artırıldı ve -her şeyden önemlisi- tur çok daha akıcı hale getirildi.

Yeni haliyle 5281 metre uzunluğunda olan pist saat yönünün tersine dönülüyor. 16 virajın dokuzu sol, yedisi sağ yönlü. Bir marinanın çevresine ve kum zemin üzerine inşa edilen pistte yükselti değişimi çok az. Yarış 58 turdan oluşuyor ve yarış içerisindeki en hızlı tur zamanı ise 2021 yılındaki 1:26,103'lük derecesi ile Max Verstappen'e ait.

Kısa start - finish düzlüğü sol yönlü keskin ilk viraj ile bitiyor. İlk sektörün devamındaki üç viraj yüksek hızda ve sektörün sonuna doğru gazı tamamen açarak geçiliyor. İki DRS noktasından ilkinin tespit noktası ilk sektörün sonunda. İkinci sektörün başı, pistin tamamen değişen bölümlerinden biri . Buradaki düşük hızlı sol - sağ - sol kombinasyonu tamamen değiştirilerek, yine düşük hızda geçilen ama geç frenle öndekine yaklaşmaya imkan sağlayan sol yönlü bir viraja dönüştü. Beşinci viraj pilotları pistin en uzun düzlüğüne çıkarıyor ve ilk DRS bölgesi burada, haliyle ilk ciddi geçiş imkanı olan bölüm de burası. Düzlüğün sonunda sert frenle 70 km hıza kadar düşülüyor.

Abu Dabi GP'sini son üç sezondur Max Verstappen kazanıyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sağ ve sol kombinasyonunun hemen sonrasında ikinci DRS tespit noktası var ve hemen ardından ikinci DRS kullanım alanına sahip diğer uzun düzlük geliyor. İkinci sektörün ve düzlüğün sonu, pilotları 2021 yılındaki yenilemenin bir diğer büyük noktasına ulaştırıyor. Burada düşük hızda dönülen dört viraj artık yok. Onun yerine 160 kilometre civarında bir hızla sola doğru geniş açıyla dönülen ve üçüncü sektöre açılan tek bir viraj var. Son sektördeki dönüşler yumuşatılmış olsa da düşük hızda dönülen viraj kombinasyonlarından oluşan teknik bir bölüm. W Abu Dhabi otelinin altından ve marina çevresinden geçen bu sektör için çok fazla seçenek olmadığını söylemek gerek.

Pirelli, Abu Dabi için en yumuşak paketini tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine C3, C4 ve C5 lastikler kullanılacak . İzin verilen minimum basınçlar ön lastikler için 22, arka lastikler için 20 psi. Asfalt aşınması ve yanal yük orta seviyede, yani Yas Marina lastik dostu bir pist. Hafta sonu boyunca tutunma yüksek olacak. Seanslar ilerledikçe pistin hızlandığını göreceğiz. Geçtiğimiz yıl podyumdaki pilotların tek pit stop tercih ettiğini görmüştük. Bu yıl da normal şartlarda yine aynı seçeneği izleyebiliriz. İlk virajın altından geçerek pit çıkışını uzatan ve zaman kaybettiren pist yapısı, pilotların pit’lerden olabildiğince uzak durmasına sebebiyet veriyor. Olağanüstü şeyler yaşamadıkça iki pit stop’tan fazlasını göremeyeceğiz.

Pirelli'nin Abu Dabi'deki lastik tercihleri © Pirelli

Takımlar puan sıralamasında Ferrari’nin ve Mercedes'in çok yakın oluşu, hafta sonu adına en büyük sportif rekabeti oluşturuyor. Yükselen bir ivme ile sezonun sonuna gelen Ferrari, pistin onlara uyan yapısı sayesinde Mercedes'in önünde kalmaya ve şampiyonayı ikinci bitirmeye aday. Bir diğer konu ise Oracle Red Bull Racing alacağı galibiyet ile “bir sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi” istatistiğini ele geçirme ihtimali. 1988 sezonunda Ayrton Senna ve Alain Prost ile 16 yarışta 15 galibiyet alan McLaren’in sahip olduğu unvan bu hafta sonu el değiştirebilir.

Ferrari’nin ve Mercedes'in kendi liglerindeki mücadele için ter dökeceği hafta sonunda Oracle Red Bull Racing yine mutlak favori. Max Verstappen kendi rekorunu geliştirirken, takımına da unvan için yardımcı olacaktır. Kazansınlar ya da kaybetsinler, sporu seven herkesin takdirini kazanan muhteşem bir sezona imza attılar. Artık güç dezavantajı bulunmayan bir turbo hibrit paketinin desteklediği Adrian Newey - Max Verstappen ortaklığı yenilmez bir kombinasyon anlamına geldi . İltifata tabi olan marifetleri, sporun rekorlarını kırarak sezonu nihayete erdiriyor.