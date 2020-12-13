Max Verstappen Sezonu Podyumun Zirvesinde Kapattı!

Formula 1 'de sezonun 17. ve son durağı Abu Dabi'ydi.

Dün yapılan sıralama turlarında ilk sırayı elde eden Aston Martin Red Bull Racing pilotu Max Verstappen yarışa hızlı başlayarak ilk sıradaki yerini korudu. Bottas ve Hamilton da ilk üç içindeki yerlerini korurken, Abu Dabi'de sezonun en sakin startlarından biri yaşandı.

İlk 8 sıradaki pilot da start sonrası yerlerini korurken ilk 5 turun ardından geçişler de başladı. İlk turlarda 10. ve 9. sıralarda bulunan Gasly ve Ocon arasındaki şahane mücadele ilk turlara damga vururken, beşinci sırada start alan Alex Albon da önündeki Lando Norris'e yaklaşarak dördüncülüğü zorlamaya başladı ve altıncı tura girilirken dördüncü sıraya yükseldi.

Alexander Albon © Getty Images / Red Bull Content Pool

İlk 15 turun sonunda ilk 4 sıradaki pilot yerini korurken Bahreyn'de kazanarak Abu Dabi'ye gelen Sergio Perez ise yaşadığı sorunun ardından kenara çekti. Bu sırada Güvenli Aracı piste girerken takımlar da pilotları pite çağırmaya başladı. Pit dönüşünde ilk 4 sıra değişmezken Verstappen, Güvenlik Aracı'nın pistten ayrılmasından sonra da hızını yükseltip ilk sıradaki yerini korudu.

25. tur geçilirken Max Verstappen ilk sıradaki yerini koruyup arkasındaki Bottas'a yaklaşık beş saniye fark atmıştı. Hamilton üçüncü sırada sakin bir yarış çıkarırken, Albon ise Hamilton'ın beş saniye gerisinde dördüncü sırada hızını koruyordu. Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly dokuzunculuk için Stroll ile mücadele ederken, Charles Leclerc ise uzun süre yumuşak lastikte kaldıktan sonra pite girip sert lastiğe geçerek sonuncu sıraya kadar geriledi.

Pierre Gasly © Getty Images / Red Bull Content Pool

Son 15 tura girilirken Max Verstappen farkı 8 saniyeye kadar çıkarmış ve rahat bir galibiyete doğru ilerliyordu. Podyum sıralaması starttaki yerini korurken ilk beşi de Norris ve Albon tamamlıyordu. İyi bir yarış çıkaran Gasly ise Stroll ve Vettel'i art arda geçerek sekizinci sıraya kadar yükselmişti.

Yarışın sonunda Max Verstappen 13 saniye farkla finişe ilk sırada gelirken genç Hollandalı bu sezon Silverstone'un ardından ikinci kez kazanıp, kariyerinin ise onuncu F1 zaferini elde etti. Yarış sonunda zaferini doyasıya kutlayan Max, mutluluğunu da Red Bull Racing ekibi ile paylaştı. Mercedes pilotları podyumu tamamlarken çok iyi bir yarış çıkaran Alex Albon dördüncü sırayı alarak sezonu iyi bir derece ile kapattı. AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de yarışı sekizinci sırada bitirerek takımına değerli puanlar kazandırdı.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sezonun son yarışının ardından Verstappen sürücüler klasmanını üçüncü sırada bitirirken, Red Bull Racing ise sezonu takımlar sıralamasında ikinci sırada tamamladı. 17 yarışlık F1 sezonunu Lewis Hamilton şampiyon olarak kapatırken, Mercedes de takımlar klasmanında yine zirvedeydi.