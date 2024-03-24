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F1
Avustralya GP'de Neler Oldu?
Formula 1'de bir haftalık aranın ardından gözler Avustralya'ya çevrildi. Albert Park'taki yarışta sürpriz bir sonuç vardı.
Formula 1'de sezonun üçüncü durağı için adres Melbourne, Avustralya'ydı. Albert Park'ta yarış öncesinde pırıl pırıl bir hava vardı ve keyifli bir yarış için tüm koşullar uygundu. Sıralama turlarında Max Verstappen pole pozisyonunu almıştı ve onun için de arka arkaya onuncu yarış galibiyeti için her şey hazırdı.
Ancak Albert Park gibi kaosun eksik olmadığı, her yarışta pek çok olayın yaşandığı pistte güvenlik aracı ya da sanal güvenlik aracı çıkma ihtiyacı epey yüksek oluyordu ve hâl böyle olduğunda yarış öncesindeki stratejilerin çoğu da boşa gidebiliyordu. Albert Park, tüm bu sebeplerden dolayı arka arkaya yarış kazanmanın çok da mümkün olmadığı bir pist olarak biliniyor.
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Max Verstappen ilk viraja doğru giderken yerini rahat bir şekilde korudu. Çok temasın olmadığı temiz bir start geride kaldı. İlk turda Russel, Perez'i geçmeyi başardı. Leclerc, Norris ve Sainz yerini korudu. İkinci tura girildiğinde Carlos Sainz hemen Verstappen'e atak yaptı ve liderliği almayı başardı. Ancak bu geçişin ardından Verstappen mühendisine "Aracın kontrolünü kaybettim, çok garip" dedi ve aslında devamında olacak olaylarla ilgili bir mesaj vermiş oldu. Bir tur daha yarışa devam eden Max Verstappen'in sağ arka lastiğinden çok yoğun bir şekilde duman çıkmaya başlayınca üç kez dünya şampiyonu Verstappen pite geldi, araçtan çıktı. 43 yarıştır hiç yolda kalmayan Max Verstappen yarışa devam edemedi.
Verstappen denklemden çıkınca, sıralama Carlos Sainz, Lando Norris ve Charles Leclerc şeklinde oldu. Albert Park'ta olaylar arka arkaya gelmeye devam etti ve Hamilton'ın aracında da problem çıktı. Tecrübeli pilot aracı güvenli bir yere çekti ve yarışa devam edemedi. Böylece çok ilginç bir şekilde aynı yarışta Verstappen ve Hamilton dışarıda kalmış oldular.
48'inci tura girilirken ilk iki sırada Sainz ve Leclerc varken, Norris ve Piastri de üçüncü ve dördüncü sırada yarışa devam ediyorlardı. Kalan turlarda da Ferrari pilotları hata yapmadı ve Suudi Arabistan'da ameliyat olması sebebiyle yarışamayan Carlos Sainz, Avustralya'da Albert Park pistinde yarışı kazanmayı başardı. Podyumun ikinci basamağında Charles Leclerc varken, Lando Norris de üçüncü sırayı aldı.