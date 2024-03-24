Avustralya GP'de Neler Oldu?

Formula 1'de

sezonun üçüncü durağı için adres Melbourne, Avustralya'ydı. Albert Park'ta yarış öncesinde pırıl pırıl bir hava vardı ve keyifli bir yarış için tüm koşullar uygundu. Sıralama turlarında

pole pozisyonunu almıştı ve onun için de arka arkaya onuncu yarış galibiyeti için her şey hazırdı.