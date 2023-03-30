Avustralya GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Formula 1 'de yeni kural setinin ikinci yılında, grid'in önemli bölümü için soru işaretleriyle başlayan 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunda sıra Okyanusya kıtasında ve Avustralya GP’sinde...

Albert Park Pisti'ne dair detaylar

İnşa: 1953

İlk F1 yarışı: 1996

Yer: Albert Park, Melbourne, Avustralya

Pist uzunluğu: 5.29 km

Toplam yarış uzunluğu: 307,574 kilometre

En uzun düzlük: 1,3 kilometre

Toplam viraj: 14

DRS bölgesi: 4

Ortalama hız: 160 km/s

Tur sayısı: 58

En çok kazanan: Michael Schumacher (4)

Yarış kazananlar: Damon Hill (1996), David Coulthard (1996, 2003), Mika Häkkinen (1998), Eddie Irvine (1999), Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2004), Giancarlo Fisichella (2005), Fernando Alonso (2006), Kimi Räikkönen (2007, 2013), Lewis Hamilton (2008, 2015), Jenson Button (2009, 2010, 2012), Sebastian Vettel (2011, 2017, 2018), Nico Rosberg (2014, 2016), Valtteri Bottas (2019), Charles Leclerc (2022).

En hızlı tur: Charles Leclerc (1:20.260 - 2022)

Farklı isimler ve kategorilerle koşulan Grand Prix tarihine neredeyse 100 yıldır ev sahipliği yapan Avustralya ’nın, "F1 Dünya Şampiyonası" ismiyle koşulan seriye dahil olması 1985 yılına tekabül ediyor. Adelaide şehrinde, yarış hafta sonu dışındaki günlerde halka açık bir park olarak hizmet veren yollarda, "Adelaide Cadde Pisti" ismiyle anılan noktada 1995 yılına kadar mücadeleye sahne olan pist, belki de günümüzdeki yeni noktanın da fikri temelini atma özelliğini taşıyor.

Albert Park, yarışlar dışında büyük oranda halkın kullanımına açık © Getty Images / Red Bull Content Pool

Şampiyona 1996 yılında bu yana artık Melbourne şehrindeki Albert Park’a misafir oluyor. Motor sporlarının farklı branşlarına ve kategorilerine yıllarca hizmet etmiş tesis, artık sporun zirvesine tanıklık ediyor.

Albert Park da tıpkı Adelaide gibi, yarış dışındaki günlerde büyük oranda halkın kullanımına açık bir park. Yani klasik anlamda bir pistten ya da yıl içinde sürekli yarışların koşulduğu bir tesisten bahsetmiyoruz. Bu da bizi takvimdeki diğer cadde pistleriyle hemen hemen aynı kullanım şartlarına ve beklentilere götürüyor.

Geçtiğimiz yıl, bu sene Avustralya GP’sinin 37.'sine ev sahipliği yapacak olan Albert Park’ta önemli değişiklikler görmüştük . Eski versiyonundaki 9. ve 10. virajlar kaldırılarak, kesintisiz şekilde ilerlenen uzun bir düzlük elde edilmişti. 1, 3, 6 ve 13 numaralı virajlar ise genişletilerek hem güvenlik seviyesi artırılmış hem de tesis alışık olduğumuz GP pisti standartlarına daha da yaklaştırılmıştı. Ancak ortaya çıkarılan uzun düzlüğün beraberindeki en önemli değişiklik ise pistin tüm asfaltının yenilenmesiydi. Keza yarışın 1996 yılında Albert Park’a taşınmasından bu yana tesiste ilk kez bir asfalt yenileme çalışması yapıldı.

Geçen sezon öncesi arka düzlükte değişikliğe gidilmişti © F1

Elbette izleyicileri en çok ilgilendiren şey ise ilan edilen dört DRS noktası . Açıklanan resmi DRS noktaları üzerinden gitmek gerekirse ilk DRS alanı, geçtiğimiz yıl 8. ve 9. virajlar arasında oluşturulan, ikinci sektördeki yeni uzun düzlük. İkinci DRS alanını 10. ve 11. virajlar arasında, üçüncü sektör içinde bulunan kısa düz bölüm. Üçüncü DRS alanı elbette start - finish düzlüğünde. Özellikle hızı düzlüğe taşıyan son viraj sayesinde en çok geçişi göreceğimiz nokta olacağını söyleyebiliriz. Dördüncü ve son DRS noktası ise ilk virajın hemen sonrasındaki kısa düz bölüm. Burada, özellikle rakibine yakın kalmayı başarmış, start - finish düzlüğündeki DRS noktasından faydalanıp farkı tamamen kapatmış isimlerin yapacağı sürpriz atakları görebiliriz. Böylesi, sonunda sert frenlemeler getiren kısa düzlüğe sahip bölümlerde geçiş yapmak önemli bir yetenek ve cesaret gerektirir. Tıpkı 2002 Avustralya GP’sinde, bu yıl dördüncü DRS noktası olarak izleyeceğimiz yerde Michael Schumacher’in Juan Pablo Montoya’yı geçişi gibi.

Avustralya GP © Formula 1

Bu yıl yine, geçtiğimiz yılda da gördüğümüz gibi, Pirelli’nin orta yumuşaklıktaki hamur setini (C2, C3, C4) göreceğiz . Basınçlar önde 23, arkada ise 21 psi olarak açıklandı. Elbette bu basınçların cuma antrenmanlarından sonra değiştiğini görebiliriz. İlan edilen bu basınç tercihlerinin geçtiğimiz yıla göre ön lastikler için 1.5, arka lastikler için ise 0.5 psi kadar düşürüldüğünü belirtelim. Bu da bize düzlüklerde daha yüksek hız vaat ediyor. Bu durum tur zamanlarına da etki edecektir.

Albert Park , diğer cadde pistlerinde de gördüğümüz üzere hafta sonu seanslar ilerledikçe gelişim gösteren bir pist . Hepimizin alışık olduğu üzere, antrenman seansları geride kaldıkça pist üzerinde oluşan kauçuk tabakası sayesinde tutunmanın gittikçe arttığını göreceğiz. Tutunmanın giderek artacağı pistte, lastik aşınması beklenildiği üzere takvim ortalamasının altında olacaktır.

Avustralya GP'de kullanılacak lastikler © Pirelli

Pist yapısı ve asfalt yaşı sebebiyle, lastiklerin üzerindeki stres orta, yani takımlar için normal olarak kabul edilen seviyede. Örneğin bu durum, yıl içerisinde sayısız organizasyona ve İspanya GP’sine ev sahipliği yapan Katalonya pistinde daha yüksek. Albert Park’a göre çok daha yoğun şekilde kullanılan bir pist olmasına rağmen, Katalonya yarışının daha hassas bir lastik yönetimine ihtiyaç duymasının sebebi, asfaltının eskiliği ve buna ek olarak mevcut pist yapısı.

Geçtiğimiz yıl 30 santigrat derece civarında hava ve 37 santigrat derece asfalt sıcaklığı çerçevesinde, takımların çoğundan tek pit stop stratejisi görmüştük. Bu yıl da taze asfaltın üstünde benzer sıcaklık değerlerinde koşulacağını düşüneceğimiz yarış için yine tek pit stop stratejili bir mücadele görebiliriz . 2022’de orta hamurla başlanan yarış, 18. ile 22. tur aralığında tamamlanan pit stoplar sonrası sert hamurlarla nihayete ermişti. Aynı senaryoyu görmemiz olası.

Avustralya bize ilk iki yarıştan farklı bir senaryo vaat etmiyor. Hepimizin ezberinde olan kalıba uygun olarak, Avrupa yarışlarına başlamadan önce Avustralya GP’si keyifli bir yarış izlemeyi umduğumuz durak konumunda . Ekiplerden farklı kalibrasyon çabaları ya da farklı ayar denemeleri görebiliriz. Ancak kimsede muhtemel yarış galibine dair hiçbir şüphe yok. Güçlü olduğuna ve mücadele edebildiğine şahit olduğumuz ekipler burada yine favori konumundalar. Albert Park, elindeki paketten emin olanlar için önemli bir performans gösterme sahnesi olacak. Yaklaşık bir ay sürecek uzun ara öncesi keyifli bir yarış izlemeyi umut ediyoruz.

Pilotlar yenilenen pist hakkında ne düşünüyor?

Geçen sezonki değişiklikler öncesinde kendilerine danışıldığı için pilotlar oldukça memnun. Bu isimlerden biri olan ve ev sahibi konumundaki Daniel Ricciardo şunları söylüyor: “Fikir ve önerilerimizi dile getirme şansı bulduk. Belki hepimiz aynı fikirlere sahip değildik ama ortak amacımız pazar günkü yarışı daha iyi seviyeye getirmekti. Öneride bulunurken aklımdan geçen buydu. Belli bölgelerde daha fazla geçiş fırsatı sağlamak için fikirler ürettik.”

Albert Park pistinin arka planını gökdelenler süslüyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

1996 yılında şampiyonluğa ulaşan ve Melbourne’deki yarışı kazanan Damon Hill , RacingNews365’teki köşe yazısında şunları söylüyor: “Geçmişte pistin frenleme için daha büyük alanlara ihtiyacı olduğunu söylemiştim ancak bunun yerine alanı daha geniş ve daha hızlı hale getirdiler.” Yine de pisti sevdiğini söyleyen Hill şöyle devam ediyor: “Pisti seviyorum. Bana biraz karting pistini andırıyor; oldukça kaygan, çok fazla g kuvveti yok ama yine de zorlayıcı.”

Benzer duygulara Melbourne’e F1’in dışında da ilgi duyan Sergio Pérez de sahip: “Burası gerçekten harika bir şehir. Favorilerimden biri. Şehrin tadını daha fazla çıkarmak için koşuya çıkmanızı veya etrafta bisikletle gezmenizi tavsiye ederim.”