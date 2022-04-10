Sergio Perez Avustralya'da Podyumda

ve Sergio Perez oldu. Q2’de en hızlı tura bu kez Sergio Perez imza atarken, Fernando Alonso’nun 11. virajda bariyerlerle buluştuğu ve kırmızı bayrağın çıktığı Q3’te pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc’e gitti. Onu sırasıyla Max Verstappen, Sergio Perez ve Lando Norris takip etti.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber yarışın başlangıcı çok temiz gerçekleşti. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc ilk virajı lider geçerken onu Max Verstappen takip etti. İyi bir kalkış gerçekleştiren Lewis Hamilton'ın ardından Sergio Perez dördüncü sırada yer aldı. Henüz ikinci turda ise otomobilinin kontrolünü kaybeden Carlos Sainz'ın çakıl havuzuna saplanması sonrası güvenlik aracı devreye girdi.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber yarışın başlangıcı çok temiz gerçekleşti. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc ilk virajı lider geçerken onu Max Verstappen takip etti. İyi bir kalkış gerçekleştiren Lewis Hamilton'ın ardından Sergio Perez dördüncü sırada yer aldı. Henüz ikinci turda ise otomobilinin kontrolünü kaybeden Carlos Sainz'ın çakıl havuzuna saplanması sonrası güvenlik aracı devreye girdi.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber yarışın başlangıcı çok temiz gerçekleşti. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc ilk virajı lider geçerken onu Max Verstappen takip etti. İyi bir kalkış gerçekleştiren Lewis Hamilton'ın ardından Sergio Perez dördüncü sırada yer aldı. Henüz ikinci turda ise otomobilinin kontrolünü kaybeden Carlos Sainz'ın çakıl havuzuna saplanması sonrası güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracı altıncı tur sonunda pisti terk edince yarış yeniden başladı. DRS açılana kadar geçen üç turda Charles Leclerc ile Max Verstappen arasındaki fark bir saniyenin üstüne çıkarken, Sergio Perez ise ilk DRS alanında Lewis Hamilton'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Yarışın 15. turu geçilirken Scuderia AlphaTauri pilotlarından