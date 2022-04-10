Sergio Perez Avustralya'da Podyumda

Avustralya Grand Prix'si iki yıllık bir aranın ardından Formula 1 takvimine geri döndü. Yenilenmiş haliyle sezonun üçüncü yarışına ev sahipliği yapan Albert Park Pisti'nde Oracle Red Bull Racing pilotu Sergio Perez podyumda yer aldı. Baştan sonra istikrarlı bir sürüş ortaya koyan Meksikalı pilot, yarışı ikinci sırada tamamlayıp 18 puan kazandı ve pilotlar şampiyonasındaki puanını 30'a yükseltti.
Cumartesi günkü sıralama turları kazalara sahne olurken, Q1’in en hızlı isimleri sırasıyla Max Verstappen ve Sergio Perez oldu. Q2’de en hızlı tura bu kez Sergio Perez imza atarken, Fernando Alonso’nun 11. virajda bariyerlerle buluştuğu ve kırmızı bayrağın çıktığı Q3’te pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc’e gitti. Onu sırasıyla Max Verstappen, Sergio Perez ve Lando Norris takip etti.
Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber yarışın başlangıcı çok temiz gerçekleşti. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc ilk virajı lider geçerken onu Max Verstappen takip etti. İyi bir kalkış gerçekleştiren Lewis Hamilton'ın ardından Sergio Perez dördüncü sırada yer aldı. Henüz ikinci turda ise otomobilinin kontrolünü kaybeden Carlos Sainz'ın çakıl havuzuna saplanması sonrası güvenlik aracı devreye girdi.
Güvenlik aracı altıncı tur sonunda pisti terk edince yarış yeniden başladı. DRS açılana kadar geçen üç turda Charles Leclerc ile Max Verstappen arasındaki fark bir saniyenin üstüne çıkarken, Sergio Perez ise ilk DRS alanında Lewis Hamilton'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Yarışın 15. turu geçilirken Scuderia AlphaTauri pilotlarından Pierre Gasly dokuzuncu, Yuki Tsunoda ise 11. sırada yer alıyordu.
Ön grupta pit stop yapan ilk isim 18. turda Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen oldu ve Hollandalı pilot sert hamura geçiş yaptı. Bir sonraki turda bu kez Sergio Perez pit'e girdi ve 2.5 saniyelik pit stop sonrası yarışa dokuzuncu sırada dönüş yaptı. 22. tur sonunda yarış lideri Charles Leclerc de pit'e girerken, iki tur sonra ise Sebastian Vettel'in bariyerlere çarpması sonrası bir kez daha güvenlik aracı devreye girdi.
İkinci güvenlik aracı süreci 26. tur bitiminde sona erdi ve Max Verstappen liderlik için ilk atağını ilk virajda gerçekleştirse de yarışa ikinci sırada devam etti. Sergio Perez ise pit stop yapmayan Fernando Alonso'yu 30. turda geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi. Güvenlik aracı periyodunun karlı ismi George Russell üçüncü sırada yer alırken, 36. tur içinde Sergio Perez onu da geride bırakmayı başardı.
Yarışın 39. turunda ikinci sıradaki Max Verstappen yarıştan çekilmek zorunda kalınca kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi. Yeşil bayrakların tekrar sallanması sonrası yarış temposuna geri dönülürken sıralama Charles Leclerc, Sergio Perez, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll ve Pierre Gasly şeklinde oluştu.
Yarışın kalan turlarında çok fazla geçiş yaşanmazken Ferrari pilotu Charles Leclerc podyumun ilk basamağında yer aldı. Baştan sona istikrarlı bir performans sergileyen Meksikalı pilot Sergio Perez ikinci sırada yer alırken, bu yıl Mercedes'e geçen George Russell da podyumun son ismi oldu. Scuderia AlphaTauri pilotlarından Pierre Gasly ise yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak yarıştan 2 puanla ayrılmayı başardı.