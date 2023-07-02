Max Verstappen Red Bull Racing'in Evinde Zirvenin Sahibi

Formula 1 takvimindeki onuncu, iptal edilen İtalya yarışı kenarda tutulduğunda ise dokuzuncu yarış olarak kabul edebileceğimiz Avusturya GP, Red Bull Ring'de nefesleri kesti. Alışıldığı üzere Max Verstappen 'in zaferlerine tanıklık edilen hafta sonunda Hollandalı sürücü hem sprint yarışının hem de ana yarışın galibi oldu.

Sprint Yarışı

Sprint yarışı için yapılan sıralama turlarında Max Verstappen ilk sırayı alırken Sergio Perez ise ikinci cepte kendine yer buldu. Lando Norris ikinci çizgiye yerleşti, Nico Hulkenberg de sürpriz yaparak sprint'e dördüncü sırada başlama hakkını elde etti.

Sprint yarışı ağır şartlarda başladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yağışın başrolde olduğu sprint yarışında Hulkenberg harika başlangıç yaparak ikinci sıraya yükseldi. Carlos Sainz dördüncü sıraya yükselirken Norris ilk turdaki şanssızlığının ardından onuncu sıraya kadar geriledi.

12. turda Perez, Hulkenberg'i geçmeyi başarırken, bir tur sonra Hulkenberg bu kez Sainz'a geçilerek dördüncülüğe geriledi. 18. turda Hulkenberg pit'e gelirken Stroll ve Alonso dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti. Yarışın sonuna kadar ön sıralarda bir değişiklik yaşanmadı. Red Bull Racing, Verstappen ve Perez ile sprint yarışının ilk iki sırasını elde etti.

Verstappen evinde tek başına © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ana Yarış

Cuma günü ana yarış için yapılan sıralama turlarında Max Verstappen yine ilk sıranın sahibiydi. Hemen arkasında Leclerc yer alırken, üçüncü cepte ise Sainz yer alıyordu. Lando Norris, Sainz'ı takip ederken Hamilton da Norris'in ardında beşinci cebe yerleşti.

Sırlama turlarında bekleneni veremeyen isimlerden Fernando Alonso yedinci, George Russell on birinci, Sergio Perez ise on beşinci sırada yarışa başlamak durumunda kaldılar.

Hafta sonunun başarılı isimlerinden Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte iyi bir atak yapan Hamilton dördüncü sıraya yükselmeyi başardı. İlk turda arka sıralarda yaşanan karmaşanın ardından güvenlik aracı piste girdi. Üçüncü tur tamamlanırken her şey normale döndü.

13. turda Hulkenberg yarış dışı kalınca önce sarı bayraklar sallandı sonra ise güvenlik aracı piste girdi. Hamilton, Norris, Sainz, Lecler ve Alonso gibi isimler ise fırsattan istifade ederek pit'e girdiler. Pist limitleri ihlalleri birçok pilotun yarış boyunca canını sıkarken, cezalar da havada uçuştu. Hamilton, Sainz, Albon, Gasly gibi isimler birerken beşer saniyelik ceza alırken, Tsunoda biri beş biri on saniye olmak üzere iki kez ceza aldı.

Kalabalıkların gözü Verstappen'in üzerinde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sainz pit'ten Norris'in ardında altıncı sırada döndü. Pit'e girmeyen perez üçüncü sırada, Hamilton ise dördüncü sırada yer aldı. Sainz, 18. turda Norris'i geçerek beşinciliğe yükseldi. 21. tura gelindiğinde ise Hamilton ve Perez'i de geçerek üçüncülüğe kadar yükseldi.

25. turda Verstappen pit'e girince Ferrariler bir ve ikinci sıranın sahibi oldular. 28. turda Norris Hamilton'ı geride bırakarak dördüncü oldu. 35. tura ulaşıldığında Verstappen iki Ferrari'yi de geride bırakmayı başarmıştı. Önceki turlarda pit'e giren Perez de tekrar sıralamada tırmanmaya başladı.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

43. turda Hamilton, 46. turda ise Sainz pit'e girip beşer saniyelik cezalarını çektiler. 48. turda Leclerc de pit'e girdi ve üçüncü sırada piste geri döndü. Hemen arkasında Sainz yer alırken, önünde ise iki Red Bull vardı. 51. turda Perez de pit'in yolunu tuttu. Perez pit'ten döndükten sonra Norris ve Sainz'ı geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi.

Yarışın geri kalanında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmadı. Max Verstappen son turdan önce pit'e girerek en hızlı tur için de şansını denemek istedi. Verstappen yarışı rahat bir şekilde ilk sırada tamamlarken Red Bull Arena'daki beşinci zaferini de elde etti. Ek olarak son turda en hızlı turu da atarak hanesine ekstra bir puan daha eklemeyi başardı.

Red Bull Racing'te keyifler yerinde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Charles Leclerc, Avusturya'da ikinci sırayı alırken, Sergio Perez de 15. sırada başladığı yarışta üçüncü sırayı alıp başarılı bir performansa imza attı ve podyumda kendine yer buldu. Carlos Sainz dördüncü sırada yer alırken, Lando Norris beşinci, Fernando Alonso altıncı ve Lewis Hamilton ise yedinci oldu.