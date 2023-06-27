Avusturya GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Takvimin dokuzuncu yarışına ev sahipliği yapacak olan pistin tarihi 1969 yılına kadar uzanıyor . Motor sporları tutkunları ile ilk tanışması “Österreichring” ismiyle olan tesis, çağın gerektirdiği güvenlik önlemleri sebebiyle önemli değişimler geçirmek durumunda kaldı. Günümüzde birinci, üçüncü ve dördüncü viraj olarak bildiğimiz bölümler, geçmişte uzun düzlükler sonrasında tamamen yavaşlamadan dönülebilen yerler olması sebebiyle çok sayıda kazaya sahne oluyordu.

Pilotlar fazla risk alıyor ve dönemin düşük güvenliğe sahip otomobilleri ile bu ciddi bir soruna dönüşüyordu. Günümüzdeki F1 pistlerinin çoğunda imzası olan Hermann Tilke’nin sorumluluğunu üstlendiği proje ile pist bugün bildiğimiz haline dönüştü. Birinci, üçüncü ve dördüncü virajların olduğu keskin dönüşler oluşturuldu ve pilotların düzlük sonlarında hayli yavaşlamalarını sağlayacak olan bir değişiklik seti uygulanmış oldu.

Red Bull Ring'deki görkemli boğa heykeli © Getty Images / Red Bull Content Pool

2003 yılında pistin F1 ile biten kontratı sonrası, Red Bull’un sahibi Avusturyalı Dietrich Mateschitz tesise talip oldu . Pistin genel formatı aynı kalmakla beraber, tesisin neredeyse tamamı yıkılarak yeniden inşa edildi ve 2008 yılında hizmete açılması öncesi Avrupa’nın en modern motor sporları tesisinin sahibi, Avusturya’nın Spielberg bölgesi oldu.

Pistin uzunluğu 4318 metre ve yarış 71 turdan oluşuyor . Sürekli tırmanışlar ve yokuş aşağı inişler ile takvimdeki pistler arasında en büyük yükselti değişimlerine sahip tesisler arasında. Saat yönüne dönülen pistte toplam 10 viraj var. Virajlardan yedisi sağa, üçü ise sola doğru dönülüyor. En iyi tur derecesi ise 1:05.619 ile Carlos Sainz’a ait.

Son bölümüne doğru tırmanma içeren start - finish düzlüğü, geçiş yapmak için değil, sonrasındaki uzun düzlüğe hız taşımak ve hazırlık yapmak için önemli. Keskin olmasına rağmen, tırmanırken sağa doğru orta yükseklikte bir hızla dönülen ilk virajı ne kadar cesurca ve doğru şekilde geride bıraktıkları, pilotlar için önde ise doğru savunmayı yapabilmek, arkada ise geçiş için yeterince yaklaşabilmek adına kıymetli. Pist düzeninde ikinci viraj olarak görülen bölüm, tırmanılan uzun düzlüğün ortasında tam gaz geçilen bir sol yönlü eğim. Düzlük sonrası ulaşılan üçüncü viraj ise pistin en yavaş dönülen noktası. Geçmişte sayısız hamleye ve olaya sahne olan bu bölüm, eğlencenin tavan yapmasına en büyük vesile.

Red Bull Ring, arka lastiklere daha fazla yük bindiren bir pist © Getty Images / Red Bull Content Pool

Burada yukarıya doğru tırmanmaya devam ederken, oldukça düşük hızda ve yaklaşık 120 derecelik sağ yönlü bir viraja körlemesine giriliyor. Ardından pistin üçüncü düzlük noktası, günümüz DRS oyunları sayesinde çok sayıda geçişin yaşandığı bölüm haline geliyor. Üçüncü virajda geçişi tamamlayamayan ancak öndekine yakın kalanlar için düzlüğün sonundaki aşağıya eğimli bölüm ve sonrasında düşük hızda sağa dönülen keskin viraj yarışın tamamında atakların adresi oluyor. Red Bull Ring’i bir dur kalk pisti olmaktan çıkaran şey ise ikinci sektörün sonunu ve üçüncü sektörün başını oluşturan orta hızlı virajlara sahip bölüm. Neredeyse tamamı sağa doğru dönülen pistte, orta hızla sola doğru dönülen art arda iki viraj, sadece düzlük hızı beklentisiyle değil, dengeli bir paket ile Avusturya’ya gelmenin gerekliliğini ortaya koyuyor. Ardından takip eden bölümde aşağıya doğru inerken yüksek hızda dönülen dokuzuncu viraj, aynı zamanda pit girişi bölümüne sahip. Takip eden 10. viraj ise pistin son dönüşü.

Üç DRS bölümü var . İlkinin tespit noktası dokuzuncu virajın hemen sonrasında. İlk DRS alanı ise start - finish düzlüğü. İkinci tespit noktası ilk virajın öncesinde. İkinci DRS alanı, yukarı doğru tırmanılan uzun düzlük. Düzlük sonunda üçüncü DRS tespit noktasına ulaşıyoruz. Son DRS noktası ise üçüncü ile dördüncü viraj arasındaki düz bölüm.

Red Bull Ring, yüksek hızlı düzlüklerin sonundaki keskin dönüşlü tüm pistlerde olduğu gibi, araçların arkadan kaymaya meyilli olduğu, yani arka lastiklere daha fazla yük bindiren bir pist. Zemindeki aşınma nispeten yüksek ve tutunma nispeten düşük. Tutunma oldukça önemli . Takvimin en kısa pistinde pilotlar sürekli tırmanarak ve yokuş aşağı inerek ilerliyor. Tırmanma bölümünde tutuş ve hızlanma, düzlük sonlarında ve aşağı eğimli bölümlerdeki yüksek frenlemelerde ise blokajın önüne geçmek çok önemli. Lastiklerin üzerindeki baskı büyük değil ancak aşınma yüksek olarak kabul edeceğimiz seviyede. Pist, düşük tutunma ile başlayıp gittikçe hızlanan zeminlerin aksine, hafta sonu boyunca küçük bir farkla hızlanıyor. Pirelli buraya geçtiğimiz yıl olduğu gibi en yumuşak lastiklerle (C3, C4, C5) geliyor. Geçtiğimiz yıllarda yarış galiplerinin iki ya da üç pit stop ile zafere uzandığını görmüştük. Muhtemelen üst sıralar için yine en az iki pit stoplu stratejileri göreceğiz.

Pirelli'nin Avusturya'daki lastik tercihleri © Pirelli

Bu yıl Red Bull Ring yine sprint hafta sonuna ev sahipliği yapıyor . Yenilenen format ile cuma günü önce hafta sonunun ilk ve tek antrenman seansını, ardından pazar günkü yarışın sıralama turlarını göreceğiz.

Cumartesi günü “Sprint Shootout” adı verilen sprint sıralama turu ile başlayacak ve ardından 100 kilometrelik sprint yarışı ile devam edecek. Sprint Shootout; 12, 10 ve 8 dakikalık üç bölümden oluşacak. İlk iki seansta orta, son seansta ise yumuşak hamur kullanımı zorunlu olacak. Cumartesi günü alınan sonuçlar pazar günkü yarışa etki etmeyecek ve pazar günü klasik GP koşulacak. Ancak elbette ki ana yarışa sadece 24 saat kala -ana yarışın dizilimine etki etmese bile- yaşanacak bir kazanın bedeli çok ağır olabileceği için pilotların risk almaktan uzak duracaklarının altını çizmek gerekir.

Geçmişte, deniz seviyesinden 700 metre yüksek olan tesisin sıcak yaz günleriyle birleşmesinin dayanıklılık sorunlarını ortaya çıkardığını görmüştük. Yarış öncesindeki salı günü itibariyle verilen tahminlere göre, bu hafta sonu cuma ve cumartesi günleri yağış ihtimali mevcut. Pazar günü ise yağışsız olmaya daha yakın.

Red Bull Ring, takvimin en kısa pisti olmasıyla birlikte, genel yapısı sebebiyle hem yarışan hem de izleyen için gerçek bir “roller coaster” etkisi yaratıyor. Yarışın yapıldığı dönemde en güçlü durumda olan takımların yine favori olarak geldikleri pist, beklenti ne olursa olsun her zaman sürprizlere açık.