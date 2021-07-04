Avusturya GP: Verstappen Yine Zirvede

Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen , şampiyonluğu gözüne kestirmiş ve her yarış hafta sonunda izleyicilere bunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Formula 1 heyecanı peş peşe ikinci kez Red Bull Ring'i ziyaret ederken Max Verstappen harika bir performansla hem pol pozisyonunu elde etti hem de yarışı lider tamamladı.

Geçen hafta Red Bull Ring 'de önce pol pozisyonuna ulaşan sonra ise yarış zaferine imza atan Verstappen, Red Bull Racing'in evinde geçirdiği ikinci haftaya da müthiş bir başlangıç yaptı. Sıralama turlarında ilk sırayı elde eden şampiyona lideri, etkileyici performansıyla göz doldurdu.

Verstappen, Red Bull Ring'deki ikinci yarışta da pol pozisyonunu elde etti © Getty Images / Red Bull Content Pool

McLaren sürücüsü Lando Norris ise sıralama turlarında ikinci olarak kariyerinin en iyi grid pozisyonunu elde etti. Red Bull Racing'de ilk sezonu geçiren ve gün geçtikçe performansını artıran Sergio Perez , Mercedes sürücülerini geride bırakarak üçüncü sırada yarışa başlama hakkını kazandı. AlphaTauri sürücüleri Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ise altıncı ve yedinci sırada konuşlandı.

Sıralama turlarında ilk üç sırada iki Red Bull Racing aracı yer aldı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte ön sıralarda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Verstappen, Norris'in atak yapmasına imkan vermeyerek ilk viraj öncesi yerini sağlamlaştırdı. İlk turda Esteban Ocon 'un yarış dışı kaldığı kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla ardı ardına ataklar gerçekleşirken, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile Sergio Perez ve Lando Norris mücadeleleri dikkat çekti. Dördüncü turda Perez, cesur bir atakla Norris'i geride bırakmaya çalışırken pist dışına çıktı ve sıralamada onuncu sıraya kadar geriledi.

Red Bull Racing, kendi evinde, Avusturya'da © Getty Images / Red Bull Content Pool

20. tur devam ederken Hamilton, Norris'i geride bırakırken, Norris için tek kötü haber bu değildi. Perez'in pist dışına çıktığı pozisyonda rakibini pistin dışına ittiği gerekçesiyle Norris'e 5 saniye cezası verildi.

31. turdan itibaren ön sıralardaki sürücüler pite girmeye başlarken, furyayı başlatan isim Norris oldu. Norris pitten dördüncü sırada dönerken, bir tur sonra Hamilton da lastiklerini değiştirdi. Yarış lideri Verstappen ise 33. turda pite girdi. 35. tur itibarıyla lider Verstappen ve Hamilton arasında fark 13 saniyeydi.

Red Bull Racing sürücüsü Verstappen iyi bir start'ın resmini çiziyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın ortalarından itibaren, yedinci sıradaki Perez'le onu takip eden Ferrari sürücüsü Leclerc arasındaki mücadele izlemeye değerdi. Perez rakibini pist dışına ittiği gerekçesiyle beş saniyelik bir ceza alırken, ilerleyen turlarda aynı şey tekrar yaşandı ve Perez tekrar ceza aldı.

Lastik sorunu yaşayan Hamilton, önce Bottas'ın ardında üçüncü sıraya düşerken, 54. turda Norris'e de geçilince pite girmek durumunda kaldı ve Norris'in 21 saniye gerisinde piste döndü. 60. turda ise Red Bull Racing risk almadı ve Verstappen ikinci kez pite girdi. Verstappen pitin ardından Bottas'ın yedi saniye önünde son 10 tura girdi.

Verstappen yine zirvede © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın geri kalanında bir sürpriz yaşanmazken Red Bull Ring'deki yarışı izleyenler Verstappen'in müthiş bir zaferine tanıklık etti. Lastik değiştirdikten sonra en hızlı tur zamanını da geliştiren Verstappen, ekstra puanı da hanesine yazdırdı.

Verstappen; peş peşe üçüncü, sezonun beşinci ve kariyerinin 15. zaferine imza atarken, Hamilton'la arasındaki farkı da 32'ye yükseltti. Mercedes pilotu Bottas ise ikinci sırayı elde etti. McLaren'dan Norris ise üçüncülüğü ederek podyuma çıkmayı başardı.