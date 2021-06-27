Max Verstappen Red Bull Ring'de Podyumun Zirvesine Çıktı!

Formula 1'de 2021 sezonu nun sekizinci yarışı Avusturya'da koşuldu. Red Bull Ring pistindeki yarışa en ön sırada başlayan Max Verstappen, baştan sona lider götürdüğü yarışı podyumun zirvesinde tamamladı. Diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ise yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Cumartesi günkü sıralama turları Red Bull Racing pilotlarının üstünlüğüyle geçildi. Q1'de Max Verstappen en hızlı zamana imza atarken, Q2'nin zirvesinde bu kez Sergio Perez vardı. Q3'te ise en iyi derece Verstappen'den geldi ve Hollandalı pilot yarışa en ön sırada başlama hakkı elde etti.

İyi kalkış yapan Max Verstappen rakibi Lewis Hamilton'ın önünü kapayarak ilk virajı lider geçti. Üçüncü sıra için Lando Norris ve Sergio Perez arasında müthiş bir mücadele yaşanırken, yarışa altıncı sırada başlayan Pierre Gasly ise Charles Leclerc ile yaşadığı temas sonrası yarıştan çekildi.

Max Verstappen iyi bir kalkış yaparak ilk viraja lider girdi. © Red Bull Content Pool

Pierre Gasly ile teması sonrası ön kanadında hasar oluşan Charles Leclerc ilk turda pit'e girince son sıraya geriledi. Yarışın 10. turunda Verstappen ile Hamilton arasındaki fark üç saniye civarındaydı. Aynı turda Sergio Perez de DRS avantajıyla Lando Norris'i geride bırakmayı başardı.

Yarışın 20. turu geride kalırken en hızlı tur zamanına imza atan Verstappen ile Hamilton arasındaki fark dört saniyenin üstüne çıktı. Bu ikiliyi sırasıyla Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lando Norris, Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell, Yuki Tsunoda ve Carlos Sainz takip etti.

Sergio Perez, Lando Norris'i geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi. © Red Bull Content Pool

İlk 10 sırada yer alan pilotlardan pit stop yapan ilk isim George Russell oldu. Kariyerinin ilk puanını kovalayan genç Williams pilotunun hemen ardından Sergio Perez pit'e girdi. Perez'den sonra da sırasıyla Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Max Verstappen pit stop yapan diğer isimler oldu.

Yarışın ortasına gelinirken Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki fark dört buçuk saniye civarında seyrediyordu. Üçüncü sırada Valtteri Bottas ve dördüncü sırada Sergio Perez yer aldı. Aracında teknik sorun yaşayan George Russell ise 39. turda yarıştan çekildi.

Red Bull Racing pit ekibi her zamanki gibi hızlıydı. © Red Bull Content Pool

71 turluk yarışın 55. turu geride kalırken Max Verstappen liderliğini sürdürdü. Verstappen'i sekiz saniye geriden Lewis Hamilton takip ediyordu. Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ise Valtteri Bottas ile arasındaki fark iki saniyenin altındayken taktiksel bir kararla ikinci kez pit'e geldi.

İkinci pit stop ile orta hamur lastiğe geçiş yapan Sergio Perez, en hızlı tur zamanına imza atarken önündeki Valtteri Bottas ile arasındaki farkı da hızla kapatmaya başladı. 64. tur itibariyle aradaki fark 10 saniyenin altına inerken, Perez'in podyum yapıp yapamayacağı merak ediliyordu.

Max Verstappen bu sezonki dördüncü zaferini elde etti. © Red Bull Content Pool

Yarış boyunca kusursuz bir sürüş gerçekleştiren Max Verstappen bu sezonki dördüncü zaferine ulaştı. Lewis Hamilton ikinci ve Valtteri Bottas üçüncü, aradaki farkı bir saniyenin altına indiren Sergio Perez dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçla Verstappen ve Red Bull Racing şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.

Takımlar Şampiyonası

Red Bull Racing Honda, 252 Mercedes, 212 McLaren Mercedes, 120 Ferrari, 108 AlphaTauri Honda, 46 Aston Martin Mercedes, 44 Alpine Renault, 31 Alfa Romeo Racing Ferrari, 2 Williams Mercedes, 0 Haas Ferrari, 0

Pilotlar Şampiyonası

Max Verstappen, 156 Lewis Hamilton, 138 Sergio Perez, 96 Lando Norris, 86 Valtteri Bottas, 74 Charles Leclerc, 52 Carlos Sainz, 50 Pierre Gasly, 37 Daniel Ricciardo, 34 Sebastian Vettel, 30 Fernando Alonso, 19 Esteban Ocon, 12 Lance Stroll, 14 Yuki Tsunoda, 9 Kimi Raikkonen, 1 Antonio Giovinazzi, 1 George Russell, 0 Mick Schumacher, 0 Nikita Mazepin, 0 Nicholas Latifi, 0