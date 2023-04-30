Oracle Red Bull Racing'den Azerbaycan GP'sinde Çifte Zafer

Formula 1 ’de sezonun dördüncü ayağı Azerbaycan Grand Prix’si, aynı zamanda sezonun ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yaptı. Önceki yıllardan farklı bir formata sahip sprint hafta sonunda cumartesi günkü sprint yarışını Sergio Pérez kazanırken, ona podyumun üçüncü basamağında Max Verstappen eşlik etti. Pazar günkü ana yarışın galibi de bir kez daha Pérez oldu.

Sergio Pérez'den Azerbaycan'da çifte zafer geldi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Azerbaycan’da yeni sprint hafta sonu formatı ilk kez uygulanmış oldu. Takımlar ilk olarak cuma günü bir saatlik antrenman seansı gerçekleştirdi, ardından pazar günkü yarışın grid’ini belirleyecek sıralama turları yapıldı. Cumartesi günü sprint yarışının grid’ini belirlemek için “sprint shootout” seansı koşuldu ve günün devamında da sprint yarışı heyecanı yaşandı.

Azerbaycan GP sıralama turları

Cuma günkü sıralama turları Oracle Red Bull Racing ve Ferrari pilotları arasındaki çekişmeye sahne oldu. Seansın üçüncü bölümünde 1:40.203 ile en hızlı tur süresine imza atan Charles Leclerc pole pozisyonunu elde ederken, ikinci sırada Verstappen ve üçüncü sırada Pérez yer aldı. Bu üçlünün arkasında ise Carlos Sainz, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso yer aldı.

Sprint yarışında ilk viraj © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sprint yarışının sıralama turları bu yıl “sprint shootout” adı altında ve daha kısa bir formatta düzenlendi. Bir diğer önemli detay da SQ1’de ve SQ2’de orta, SQ3’te ise yumuşak hamur lastik kullanılması zorunluluğu idi. Bu seansta 1:41.697 ile en hızlı tura imza atan Leclerc sprint yarışına en önde başlama hakkı kazanırken, onu Pérez ve Verstappen ikilisi takip etti.

Azerbaycan GP sprint yarışı

100 kilometrelik sprint yarışının start’ında Leclerc ve Pérez yerlerini korurken, ikinci virajda George Russell ile temas yaşayan ve otomobili hasar alan Verstappen dördüncü sıraya geriledi. Scuderia AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise bariyerlere temas edince arka lastiği otomobilinden ayrıldı ve önce sanal güvenlik aracı, ardından güvenlik aracı periyoduna geçildi.

Sergio Pérez sprint yarışından zaferle ayrıldı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Güvenlik aracı beşinci turda pisti terk etti ve Verstappen ilk virajda üçüncülüğü geri aldı . Yarışın ilk turunda Alexander Albon'u geçen Lewis Hamilton, güvenlik aracı sonrasında hem Sainz’a hem de Alonso’ya geçildi. İlerleyen turlarda pilotlar pozisyonlarını korudular, Pérez bir cadde pistinden daha zaferle ayrıldı ve ona podyumda Leclerc ile Verstappen eşlik etti.

Azerbaycan GP ana yarış

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber start oldukça sorunsuz olurken, ilk altı sıradaki pilot yerini korudu ve ilk tur Leclerc, Verstappen, Pérez, Sainz, Hamilton, Alonso şeklinde geçildi. İkinci turun sonunda DRS açıldı ve o ana kadar Leclerc ile arasındaki mesafeyi bir saniyenin altında tutmayı başaran Verstappen, üçüncü turun sonunda yarış liderliğine yükseldi .

Yarışın start'ı temiz ve sorunsuz oldu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen liderliğe yükseldikten sonra farkı bir saniyenin üzerine çıkardı ve Leclerc’in peşine bu kez Perez takıldı . Beşinci tur boyunca aradaki farkı yarım saniye civarında tutan Meksikalı pilot, uzun start - finiş düzlüğü sonunda DRS’yi açarak rakibini geride bıraktı. Böylece Oracle Red Bull Racing pilotları ilk iki sırayı alarak yarışı kontrol etmeye başladılar.

Pilotların hemen hemen tamamı yarışa orta hamur lastikle başladı. Bu isimlerden Gasly, Bottas, Albon, Tsunoda, Piastri ve Sargeant henüz ilk 10 tur sona ermeden pit stop yaparak sert hamur lastiğe geçiş yaptı. 10. turda Nyck de Vries’in bariyere teması sonrası sarı bayrak çıktı , bu sırada Verstappen pit stop yaptıktan hemen sonra güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracı öncesinde yarışa Max Verstappen liderlik ediyordu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Güvenlik aracı yarıştaki tüm stratejileri değiştirmiş oldu ve bu süreçte tüm pilotlar pit stop yapmaya başladılar. Erken pit stop yapan Verstappen liderliğini kaybederken, güvenlik aracı arkasındaki yeni sıralama Pérez, Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso, Russell, Stroll, Ocon, Hulkenberg ve Hamilton oldu. Bu isimlerden sadece Ocon ve Hulkenberg pit stop yapmadı.

13. tur sonunda güvenlik aracı pisti terk ederken yarışı başlatan Pérez liderliğini korudu , Verstappen ise henüz üçüncü virajda ikinciliğe yükseldi. Bu sırada Alonso da Sainz’ı geride bırakarak dördüncü sıranın yeni sahibi oldu. Güvenlik aracı öncesi pit stop yapıp yerini kaybeden Hamilton da kısa sürede yedinci sıraya kadar yükselerek kaybını telafi etmeyi başardı.

Güvenlik aracı periyodunda liderlik Sergio Pérez'e geçti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Turlar ilerledikçe Pérez ve Verstappen ikilisi aralarındaki bir buçuk saniyelik fark ile arkadaki gruptan ayrılmaya başladı. 51 turluk yarışın orta noktası geçilirken yarışın sıralaması Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso, Sainz, Hamilton, Stroll, Russell, Ocon, Hulkenberg, Norris, Tsunoda, Piastri, Albon, Magnussen, Zhou, Sargeant , Bottas ve Gasly şeklindeydi.

Otomobilinde mekanik bir sorun yaşayan Zhou ’yu takımı içeri çağırında Çinli pilot yarışa veda eden ikinci isim oldu . Bir diğer Alfa Romeo pilotu Bottas ikinci pit stop’unu yaparak yeniden orta hamura geçiş yaptı. Yarışın son bölümüne doğru yaklaşırken sıralamada kayda değer bir değişim yaşanmadı, Pérez ve Verstappen arasındaki fark ise üç saniyenin üzerine çıktı.

Sergio Pérez yarışı sonuna kadar kontrolü altında tuttu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın sonuna kadar yarışı kontrolü altında sürdüren Pérez hafta sonundan çifte zaferle ayrılmış oldu . Pilotlar şampiyonası lideri Verstappen yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ferrari pilotu Leclerc ise podyumun son basamağında yer aldı. En hızlı tur puanı için son turlarda müthiş bir kapışma yaşanırken, yarış sonunda puanın sahibi Mercedes pilotu Russell oldu.

F1 Azerbaycan GP Sonuçları

Sergio Perez, 1:32:42.436 Max Verstappen, +2.137 Charles Leclerc, +21.217 Fernando Alonso, +22.024 Carlos Sainz, +45.491 Lewis Hamilton, +46.145 Lance Stroll, +51.617 George Russell, +74.240 Lando Norris, +80.376 Yuki Tsunoda, +83.862 Oscar Piastri, +86.501 Alexander Albon, +88.623 Kevin Magnussen, +89.729 Pierre Gasly, +91.332 Esteban Ocon, +97.794 Logan Sargeant, +100.943 Nico Hulkenberg, +1 tur Valtteri Bottas, +1 tu Zhou Guanyu, DNF Nyck de Vries, DNF