Sergio Perez, Red Bull Racing Kariyerindeki İlk Zaferini Bakü'de Aldı!

Formula 1'de 2021 sezonu nun altıncı yarışı Azerbaycan'da koşuldu. Yarışın ilk turlarında liderliğe yükselen şampiyona lideri Max Verstappen son turlarda yaşadığı şanssızlık sonrası yarış dışı kalırken, diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez takımdaki ilk zaferine ulaştı.

Cumartesi günkü sıralama turları oldukça olaylı geçti. Özellikle pistin 15. turunda bir hayli zorlanan pilotlardan Lance Stroll ve Antonio Giovinazzi, Q1'in yarısı tamamlanmadan kaza yaptı. Kırmızı bayrakla sona eren Q3'te ise Max Verstappen ikinci, Sergio Perez yedinci en iyi zamanı elde etti.

Yarışa ilk üç sırada başlayan Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Max Verstappen ilk virajı sorunsuz geçti. Red Bull Racing'in diğer pilotu Sergio Perez ise ikinci virajda blokaj yaşayan Carlos Sainz’ı geride bıraktı, bir sonraki virajda da AlphaTauri pilotu Pierre Galsy’yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Max Verstappen yarışa üçüncü sırada başladı. © Red Bull Content Pool

Leclerc’i yakından takip eden Verstappen, altıncı tur tamamlanırken start düzlüğünde DRS’i açarak ikinciliğe yükseldi ve Hamilton’ın peşine takıldı. Bu geçiş sonrası Perez de Leclerc’i geçmek için fırsat kollamaya başladı ve hemen bir tur sonra aynı düzlükte rakibini geride bıraktı.

Ön sıralardaki takımlardan pit stop yapan ilk pilot 10. turda Leclerc oldu. Bu hamle zincirleme bir reaksiyon başlatırken 11. turda Sainz, 12. turda Hamilton ve 13. turda Verstappen de pit’e girdi. Hamilton’ın yavaş pit stop’u sonrası rakibini geride bırakan Verstappen yarışın gizli lideri oldu.

Leclerc'i geride bırakan Verstappen, adım adım liderliğe yürüdü. © Red Bull Content Pool

13. turda pit stop yapan diğer Red Bull Racing pilotu Perez, uygulanan doğru taktik sonrası Hamilton’ın önünde piste dönerek yarışın devamı için takımına ciddi bir avantaj kazandırdı. Yarışın 16. turu tamamlandığında henüz pit stop yapmayan Sebastian Vettel yola lider olarak devam etti.

Yarış lideri Vettel 18. turda pit’e girince yarışın ilk üç sırası Verstappen, Perez, Hamilton olarak şekillendi. Yarışın ortasına gelindiğinde ise ilk tur bindirmeler başladı. Bu sırada Verstappen ile Perez arasındaki fark beş, Perez ile Hamilton arasındaki fark iki saniyenin üstünde seyretti.

Yarışa sekizinci sırada başlayan Sergio Perez ikinci sıraya kadar yükseldi. © Red Bull Content Pool

Yarışın 31. turunda start düzlüğünde maksimum sürate ulaşan Aston Martin pilotu Stroll, lastiğinin patlaması sonrası aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Bu kaza sonrası güvenlik aracı piste girerken, pilotlar arasındaki zaman farkları da kapanmış oldu.

Güvenlik aracı 35. tur sonunda pistten çıkarken, Verstappen'in yarışı başlatması sonrası Hamilton’ın ilk virajlardaki hamlelerine karşı iyi bir savunma sergileyen Perez ikinciliğini korudu. Bu sırada Mercedes’in diğer pilotu Valtteri Bottas 13. sıraya kadar gerilerken, Vettel de dördüncülüğe kadar yükseldi.

Yarışı uzun süre lider götüren Verstappen son turlarda yarış dışı kaldı. © Red Bull Content Pool

Yarış boyu kusursuz bir performans sergileyen Verstappen, bitime sadece birkaç tur kala start düzlüğünde patlayan lastiği nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu kaza sonrası 49. turda kırmızı bayrak çekildi ve takımlar pit alanına dönerek yarışın yeniden başlaması için beklemeye başladı.

Yarışın durarak yeniden başlayacağı açıklandıktan sonra pilotlar pistteki yerlerini aldılar ve iki turluk mini bir yarış başladı. Yeniden start sonrası Perez'in önüne geçen Hamilton ilk virajı kaçırdı ve yarışın devamında liderliği elinden bırakmayan Perez, Red Bull Racing kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Verstappen ise şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.

Yarışa dördüncü sırada başlayan Pierre Gasly, podyuma çıkmayı başardı. © Red Bull Content Pool

Sıralama turlarında çok iyi bir performans sergileyen AlphaTauri pilotlarından Pierre Gasly, dördüncü sırada başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlayarak podyumda kendine yer buldu. Yarışa sekizinci sırada başlayan Yuki Tsunoda da yarışı yedinci sırada tamamladı. Böylece iki pilotuyla birden puan alan AlphaTauri puanını 39'a yükseltti.

Takımlar Şampiyonası

Red Bull Racing Honda, 174 Mercedes, 148 Ferrari, 94 McLaren Mercedes, 92 AlphaTauri Honda, 39 Aston Martin Mercedes, 37 Alpine Renault, 25 Alfa Romeo Racing Ferrari, 2 Haas Ferrari, 0 Williams Mercedes, 0

Pilotlar Şampiyonası

Max Verstappen, 105 Lewis Hamilton, 101 Sergio Perez, 69 Lando Norris, 66 Charles Leclerc, 52 Valtteri Bottas, 47 Carlos Sainz, 42 Pierre Gasly, 31 Sebastian Vettel, 28 Daniel Ricciardo, 26 Fernando Alonso, 13 Esteban Ocon, 12 Lance Stroll, 9 Yuki Tsunoda, 8 Kimi Raikkonen, 1 Antonio Giovinazzi, 1 Mick Schumacher, 0 George Russell, 0 Nikita Mazepin, 0 Nicholas Latifi, 0