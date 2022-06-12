Oracle Red Bull Racing Bakü'de Zirveyi Kimseye Bırakmadı

Formula 1 'de sezonun sekizinci yarışı Azerbaycan'daki Bakü pistinde koşuldu. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Hollandalı pilot Max Verstappen zafere ulaşırken, diğer Oracle Red Bull Racing pilotu Sergio Pérez ikinci sırada yer aldı. Bu sonucun ardından Leclerc’i geride bırakan Pérez, pilotlar şampiyonasında ikinci sıraya yükseldi.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turu seansında Red Bull Racing ve Ferrari pilotları ilk sıra için heyecan dolu bir mücadele verdiler. Q1'de Max Verstappen ve Q2'de Sergio Pérez en hızlı zamana imza atarken, Q3'ün en hızlı ismi Charles Leclerc pole pozisyonunun sahibi oldu. Onun arkasında ise sırasıyla Pérez, Verstappen ve Carlos Sainz yer aldı.

Sergio Pérez ikinci sıradan start aldı. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışa ikinci sıradan başlayan Pérez çok iyi bir kalkışa imza atarak ilk virajda Leclerc'i geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Sebastian Vettel’in de bir sıra kazandığı start oldukça sakin gerçekleşti. İlk turun sonunda Leclerc ile arasındaki farkı çabucak bir saniyenin üstüne çıkaran Pérez böylece DRS açılmadan aradaki mesafeyi açmış oldu.

İlk turlarda Leclerc ile arasındaki farkı iki saniye civarında tutan Pérez liderliğini sürdürürken, Verstappen ise DRS avantajı ile Leclerc’i geçmek için fırsat kovaladı. Diğer Ferrari pilotu Sainz öndeki grubu dört saniyenin üstünde bir farkla takip ederken, bu dörtlünün arkasında Russell, Gasly, Hamilton, Vettel, Tsunoda ve Alonso sıralandı.

Yarışın ilk virajında Sergio Pérez liderliğe yükseldi. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Dokuzuncu turda otomobilinde sorun yaşayan Sainz’ın kaçış alanına park etmesi sonrası sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi. Bu süreçte bazı pilotlar pit stop yaparken bu isimlerden biri olan Leclerc’in pit stop’u beklenenden uzun sürse de Monakolu pilot yarışa üçüncü sırada döndü. Böylece Red Bull Racing pilotları ilk iki sıraya yerleşti.

Pérez ile Verstappen arasındaki fark her geçen tur azalırken, 15. turun ilk virajında DRS avantajıyla daha yüksek bir hız yakalayan Verstappen yarış liderliğine yükseldi ve aradaki farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Red Bull Racing pilotlarından önce Pérez, sonra Verstappen pit stop yapınca sıralama Leclerc, Verstappen, Pérez şeklinde oluştu.

Pierre Gasly yarışı uzun süre dördüncü sırada götürdü. © Getty Images / Red Bull Content Pool

51 turluk yarışın devamı için lastik performansı ve pit stop stratejilerinin sonuca etkisi hesaplanırken, 20. turda Leclerc’in otomobilinden çıkan dumanlar sonrasında Ferrari pilotu kenara çekmek zorunda kaldı. Böylece Verstappen liderliğe ve Pérez ikinciliğe yükselmiş oldu. Birkaç tur sonra ise benzer şekilde Zhou Guanyu yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

35. tur itibariyle yeniden yarış temposuna dönüldü ve Red Bull Racing pilotları ilk iki sırada yola devam ettiler. Scuderia AlphaTauri pilotu Tsunoda’nın arka kanadının DRS bölümü hasar alınca Japon pilot zorunlu bir pit stop yapmak durumunda kaldı. Pit sırasında bu parçanın bantla sabitlenmesi sonrası Tsunoda yarış sonuna kadar DRS’den mahrum kaldı.

Max Verstappen bu sezon beşinci yarış zaferine ulaştı. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Aston Martin pilotu Lance Stroll yaşadığı sorun nedeniyle pit’e girip yarıştan çekilen beşinci isim olurken, oldukça sakin geçen kalan turlar sonunda Verstappen zafere ulaşmayı başardı. Bu sezon beşinci yarış galibiyetini alan Verstappen’in 20 saniye kadar gerisinde takım arkadaşı Pérez finiş görürken, podyumun son basamağında ise Russell yer aldı.

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