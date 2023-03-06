Max Verstappen ve Sergio Pérez'den Kusursuz Sezon Başlangıcı

Oracle Red Bull Racing için çöldeki kuraklık uzun yıllar sürdü ancak olabilecek en iyi şekilde sona erdi. Susuzluğu gidermek için finiş çizgisini 1-2 olarak geçmekten daha iyisi olamazdı.

Son iki sezonun Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen , açılış yarışı Bahreyn Grand Prix’sine unvanını korumak için çıktı. Pole pozisyonunu alarak ilk sıradan başladığı yarışı rahat bir şekilde götürdü ve podyumun zirvesinde yer aldı. Takımın Bahreyn’deki son galibiyetini 2013 yılında Sebastian Vettel almıştı.

Daha da iyisi takım arkadaşı Sergio Pérez ikinci sıradan başladığı yarışı yine ikinci sırada tamamladı. Böylece RB19’un sezon öncesi testlerde ortaya koyduğu hızın gerçek olduğu da doğrulandı.

Vettel’in Bahreyn’deki yarış zaferinin üstünden yıllar geçti. Bunca zamandır Red Bull’un Sakhir pistinin ışıkları altındaki yarışlarda galibiyeti bulunmuyor. Üstelik pazar günkü yarışta elde edilen zaferin tarihi bir önemi de var ki takım bir Formula 1 sezonu açılış yarışında ilk kez ilk iki sırada finiş gördü.

İlk yarışta ilk birincilik ve Verstappen için mükemmel sezon başlangıcı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen yarışı takım arkadaşı Pérez’in 11.987 saniye önünde tamamladı. Bu ikiliye en yakın pilot 26 saniye gerideki, Aston Martin’in tecrübeli İspanyol pilotu Fernando Alonso idi ve takımının sezon öncesi testlerdeki performansının tesadüf olmadığını gösterdi. Charles Leclerc’in yarışı podyumda bitirme şansı bitime 16 tur kala otomobilinde yaşadığı problem nedeniyle ellerinden kayıp giderken, Alonso’nun arkasında Carlos Sainz ve Mercedes’ten Lewis Hamilton yer aldı.

Işıklar altında koşulan Bahreyn'deki yarışın Red Bull için nasıl geçtiğine bir bakalım.

Verstappen'in Bahreyn'deki 10. yarışı

Sezon öncesi testlerde hızlı ve dayanıklı görünen RB19 sayesinde Verstappen ilk yarışa mutlak favori olarak geldi. Yine de Hollandalı pilot geçen yıl Bahreyn’de koşulan yarışta iki Red Bull otomobilinin birden yarış dışı kaldığını aklında bulundurarak temkinliydi.

Son iki yılın dünya şampiyonu sıralama turu seanslarının ilk iki bölümünde en hızlı turu atmasa da Q3’te takım arkadaşı Pérez’i 0.138 saniye farkla geride bıraktı. Böylece pazar akşamı koşulan yarışa en ön sıradan başladı ve sadece iki tur içinde en yakın rakibi ile arasında iki saniye fark açtı.

Verstappen iyi start aldıktan sonra onu durdurmak zor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen 14. turda ilk pit stop’unu yapınca liderliği bıraktı ancak yarışa başladığı gibi yine yumuşak hamur lastikleri taktıktan sonra çabucak kontrolü ele aldı. Bahreyn’de hem 2020 hem de 2021 yılındaki yarışları ikinci sırada bitirdikten sonra buradaki 10. start’ında mutlu sona ulaştı.

Verstappen önümüzdeki yarışlar için RB19’una bakıp “Bununla kesinlikle savaşabiliriz.” diyerek başladı sözlerine.

“Fark yarattığım bölüm çok iyi geçen ilk stint oldu. O andan itibaren her şey lastikleri korumakla ilgiliydi çünkü yarışın devamında ne olabileceğini asla bilemezsiniz. Hem doğru lastiklerde olduğumdan hem de lastiklerin iyi durumda olduğundan emin olmak istedik ve sonunda Bahreyn’de kazandığım için mutluyum.”

2022 sezonunda beş kez ilk iki sırayı elde eden takımın 2023 sezonuna da bu şekilde başlamasından oldukça memnundu Verstappen. Yarışın ilk bölümünde vites küçültürken arka lastiklerde yaşadığı kilitlenme sorununa rağmen çok endişelenmediğini söyledi.

“Her zaman ince ayar yapılması gereken küçük şeyler olur ama önemli olan bunların üstesinden gelmektir.”

Pérez start'ta kaybettiği ikinciliği geri aldı

Pazar günkü yarışın strateji savaşı, cumartesi günkü son sıralama turu bölümünde Leclerc’in ve Ferrari’nin pole pozisyonundan vazgeçmesi ile başladı. Böylece Monakolu sürücü sıfır set yumuşak hamur lastiklerle yarışa başlama şansı elde etti ve iki Red Bull pilotunun arasına girdi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Leclerc, yeni lastikleriyle iyi bir kalkışa imza attı ve Pérez'in yeteri kadar hızlanamamasıyla ikinciliğe yükseldi. Meksikalı pilot ilk virajı üçüncü sırada geçti ve Verstappen arayı açarken ikincilik mücadelesi vermeye başladı.

Pérez ilk virajda ikinciliği kaybetti ama Leclerc ile mücadeleyi sürdürdü © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez'in ilk stint’i rakiplerine kıyasla uzundu ve 17. turda pit’e girdi, böylece yarışın başındaki lastik dezavantajı lehine döndü. Beklendiği gibi Leclerc’i yakaladı, 26. turun ilk virajında hamlesini yaptı ve rakibini geride bıraktı.

Son altı sezondur ilk yarışı kazanan hiçbir pilotun şampiyonluğa ulaşamaması gibi bir uğursuzluk olsa da Pérez kendi adına geçen yılın kötü anılarını unutturmayı başardı. Geçen yıl Bahreyn’deki yarışta iki Red Bull pilotu birden yarış dışı kalmıştı ki önceki 49 yarışta sadece bir kez yaşanmıştı bu.

"Harika bir başlangıç oldu. Geçen sezona burada nasıl başladığımıza bakınca takım olarak güzel bir geri dönüş yaptık.” dedi ve devam etti Pérez.

“Bugün aldığım start beni liderlik yarışından uzaklaştırdı ama önemli olan hasarı en aza indirmekti. İkincilik bugün yapabileceğimin en iyisiydi. Sezon uzun ve her seansta daha çok yaklaşıyorum.”

Oracle Red Bull Racing’in takım patronu Christian Horner, 12 ay önceki yarışın geri dönüşünden fazlasıyla mutlu.

Horner, “Checo start’ı kaybetti, Charles ile mücadele etmek zorunda kaldı ancak stratejiyi doğru oynadı, onu geçti ve sonunu getirmeyi başardı.” şeklinde konuştu.

“Bu sadece bir yarıştı ve her pist farklı ancak bu bizim için harika bir başlangıç. Hele ki geçen yıl buradan puansız ayrıldığımızı düşünürsek… Bu yıl buraya daha kararlı şekilde geldik ve yapabileceğimizin en iyisini yaptık.”

Tsunoda puanı kıl payı kaçırdı, de Vries ilk yarışına çıktı

Scuderia AlphaTauri sezonun ilk yarışında puan almaya çok yakındı. Yuki Tsunoda , yarışın son turlarında son puanı alabilmek için Williams’tan Alex Albon’u kovaladı ancak rakibinin gerisinde kaldı.

Japon sürücünün otomobiline diğer pilotlardan birinin attığı vizör filmi takılırken, yarış boyunca çekiş konusunda da sıkıntılar yaşadı. Yine de 14. sıradan 11. sıraya yükseldikten sonra yarışın sonunda Albon ile mücadele etti.

Tsunoda, 10. sıra için Albon'u kovalasa da turlar yetmedi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Hollandalı Nyck de Vries, Formula 1 kariyerinin ilk tam sezonuna sakin bir başlangıç yaptı ve sıralama turlarında en yavaş süreye imza attı. Buna rağmen 28 yaşındaki sürücü geçen sezon Williams ile piste çıkışının ardından kariyerinin bu ikinci grand prix’sinde, 57 turluk yarışta 14. sırada yer almayı başardı.

Aston Martin yaşlı kurt Alonso ile parladı

Aston Martin sezon öncesi yapılan testlerin sürpriz takımıydı ve Alonso da geçen yılı yedinci sırada tamamlayan takımın bu sezon ön sıralara daha yakın olacağını kanıtlayacak bir performans sergiledi. 41 yaşındaki İspanyol pilot, Leclerc’in yarış dışı kalmasının ardından fırsatları iyi değerlendirdi ve hem Hamilton’ı hem de Sainz’ı geçerek üçüncülüğe yükseldi. Bu, Alonso’nun kariyerindeki 99. podyum oldu.

Takım arkadaşı Lance Stroll geçirdiği bisiklet kazası sonrası sezon öncesi testleri kaçırmıştı, yarışa da hem bileğinde hem de parmağındaki ufak sakatlıklarla çıkıp altıncı oldu. Böylece Aston Martin takımlar sıralamasında ikinci sırayı elde etti.

Günün yıldızlarından biri de Alpine pilotu Pierre Gasly idi. AlphaTauri’den Alpine’e geçiş yapan pilot son sıradan başladığı yarışı dokuzunculukla bitirdi. Çaylak pilotlardan Amerikalı Logan Sargeant ise Williams ile 12. sırada yer aldı.

Sonraki durak Cidde

Geçen yılın son yarışının Abu Dhabi’de olduğunu düşünürsek Orta Doğu’daki üst üste üç yarışlık serinin bir sonraki ayağı 19 Mart’ta Suudi Arabistan’ta, yüksek hızlı geçilen Cidde Corniche Pisti’nde koşulacak.

Verstappen’in 2021 yılında sezonun sondan bir önceki yarışında Mercedes’ten Hamilton ve 2022 yılında Ferrari’den Charles Leclerc ile yaşadığı mücadeleler hala zihinlerde tazeliğini koruyor. Max ilk mücadelede ikinci sırada yer almış, sonrakinde ise zafere ulaşmıştı. Bu yıl da pist ışıkları ile Kızıldeniz’in buluştuğu yarışta galibiyet kovalacak.

Öte yandan Pérez geçen yıl Suudi Arabistan’daki cumartesi gününden güzel anılara sahip. Meksikalı pilot kariyerinin 215. yarış hafta sonunda ilk ve şu ana kadarki tek pole pozisyonunu almıştı. Yarış ise o kadar iyi geçmemişti ve Checo dördüncü olmuştu ama takvimdeki en uzun ikinci pistte durumu telafi etme şansı olacak.