Red Bull Racing Bahreyn'de Çifte Podyum Yaptı!

Formula 1 DHL Bahreyn GP oldukça olaylı başladı. Henüz ilk turda Romain Grosjean 'in bariyerlere çarpması ile yürekler ağza geldi. Haas pilotu bu korkutucu kazanın ardından yanan araçtan çıkarak sağlık görevilileri eşliğinde ambulansa taşındı. Bu anların ardından yarış yaklaşık 1.5 saat durduruldu ve bariyerler onarıldı.

Romain Grosjean'in kazayı mucizevi şekilde hafif atlatması herkesin içini rahatlatırken yarışta heyecan ikinci startla tekrar başladı. Hamilton'ın ilk, Verstappen'in iki, Perez'in ise üçüncü sırada yer aldığı startın ardından bu sıralama değişmezken, bu kez Racing Point pilotu Lance Stroll'ün Kvyat ile yaşadığı temasın ardından aracının ters dönmesi ile piste Güvenlik Aracı girdi.

Bahreyn GP olaylı başladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

İlk 10 tur Güvenlik Aracı ile geçildikten sonra ise yarış heyecanı tekrar başladı. İlk pit stoplara gidilirken ilk 3 sıra yerini korurken dördüncü sırada ise Alex Albon bulunuyordu. İlk pit stopların ardından bu sıralama değişmezken ilk 10 mücadelesinde ise isimler sürekli değişiyordu.

İkinci pit stopların ardından da ilk 4 sıra yerini korurken, yarışa sekizinci sıradan başlayan Pierre Gasly beşinci sıraya kadar gelerek günün dikkat çeken pilotlarından biri oluyordu.

Son 15 tura girilirken Hamilton, Verstappen, Perez, Albon ve Gasly ilk 5 sıradaki yerlerini korurken, özellikle Gasly ile Norris arasındaki beşincilik mücadelesi nefes kesiyordu. Norris yaptığı atakla Gasly'i geçmeyi başarırken kötü bir yarış geçiren Bottas da kendini yeniden ilk 10 içine atmayı başarmıştı.

Red Bull Racing bu sezon ilk kez duble podyum yaptı © Getty Images / Red Bull Contentpool

Son 3 tura girilirken üçüncü sıradaki Sergio Perez aracında yaşadığı sorunla kenara çekerken Alex Albon üçüncü sıraya yükseldi. Olaylı başlayan yarış unutulmaz bir finale doğru ilerlerken son iki turda piste Güvenlik Aracı girdi ve yarış da Güvenlik aracı eşliğinde tamamlandı. Bu sonuçla Red Bull Racing podyumda duble yaparken Albon ise bu sezon Mugello'nun ardından ikinci kez podyuma çıkmış oldu. Red Bull Racing ise 2017 Japonya'dan bu yana ilk kez çifte podyum yaptı.