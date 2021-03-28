Nefesleri Kesen Bahreyn GP'sinde Verstappen Podyumda
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Red Bull Racing'in yıldız pilotu Bahreyn GP'sinde pol pozisyonunda başladığı ve son anları nefes kesen yarışta podyumun ikinci sırasında yer aldı.
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Formula 1'de sezonun ilk yarışı nefesleri kesti. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Max Verstappen, yarışın son anlarında kendini göz kamaştıran bir rekabetin içinde buldu ve podyumun ikinci sırasında yer almayı başardı.
Bahreyn'deki Formula 1 hafta sonu, motor seslerini özleyen yarış tutkunları için bir festivale dönüştü. Sıralama turlarıyla başlayan heyecanda, F1 tutkunları Verstappen'in harika performansına şahit oldu ve Verstappen grid'in ilk sırasına yerleşti. Sıralama turlarında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Bottas da yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı. Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ise Bahreyn'de beşinci sıradan start aldı.
Start'ın ardından Verstappen liderliğini korurken, ön sıralarda büyük bir değişiklik yaşanmadı. Ancak ilk tur içinde Haas'ın çaylak pilotu Nikita Mazepin kendini pist dışında bulunca güvenlik aracı devreye girdi.
For Real: Max Verstappen'in Zirveye Tırmanışı
Güvenlik aracının pisti terk etmesinin ardından beşinci sırada yer alan Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Lando Norris'le mücadelesinde geride kaldı ve bu esnada ön kanadını da kaybederek ön sıralardan uzaklaştı.
14. turda birçok takım pite girmeyi tercih ederken, Red Bull ve AlphaTauri pilotları pistte kaldı. Bu durum ise en çok Red Bull pilotu Sergio Perez'in işine yaradı. Start'tan hemen önce aracı arıza yapan Perez, yarışa pit alanından başlamak zorunda kalmıştı. İlk turda güvenlik aracı piste girince lastiklerini değiştiren Perez, sıralamada hızla tırmanmayı başardı.
Yarışın liderliği ise 17. turda Verstappen pite girince el değiştirdi. Bahreyn'in sıcak havası ve hızlı pistin lastikleri yıpratması pit stratejisinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. 29. turda Hamilton'ın pit stop'unun ardından Verstappen tekrar zirveye erişirken, 40. turda bu kez Verstappen pite girdi ve liderliği tekrar Hamilton'a devretti. Verstappen piste ikinci sırada dönerken Hamilton'la arasında sekiz saniyelik bir fark vardı. Yarışın bundan sonra kısmı ise iki dev pilotun düellosuna dönüştü.
Nefesleri kesen son anlar görkemli bir mücadeleye sahne olurken Max Verstappen podyumun ikinci sırasında yer buldu. Red Bull Racing'den Sergio Perez son sırada başladığı yarışta, tecrübesini konuşturarak beşinciliği elde ederken, Scuderia AlphaTauri'nin çaylak sürücüsü Yuki Tsunoda ise dokuzuncu olarak F1 kariyerine güzel bir başlangıç yaptı.