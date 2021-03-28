Nefesleri Kesen Bahreyn GP'sinde Verstappen Podyumda

Bahreyn'deki Formula 1 hafta sonu, motor seslerini özleyen yarış tutkunları için bir festivale dönüştü. Sıralama turlarıyla başlayan heyecanda, F1 tutkunları Verstappen'in harika performansına şahit oldu ve Verstappen grid'in ilk sırasına yerleşti. Sıralama turlarında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Bottas da yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı. Scuderia AlphaTauri'den

Bahreyn'deki Formula 1 hafta sonu, motor seslerini özleyen yarış tutkunları için bir festivale dönüştü. Sıralama turlarıyla başlayan heyecanda, F1 tutkunları Verstappen'in harika performansına şahit oldu ve Verstappen grid'in ilk sırasına yerleşti. Sıralama turlarında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Bottas da yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı. Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ise Bahreyn'de beşinci sıradan start aldı.

Bahreyn'deki Formula 1 hafta sonu, motor seslerini özleyen yarış tutkunları için bir festivale dönüştü. Sıralama turlarıyla başlayan heyecanda, F1 tutkunları Verstappen'in harika performansına şahit oldu ve Verstappen grid'in ilk sırasına yerleşti. Sıralama turlarında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Bottas da yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı. Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ise Bahreyn'de beşinci sıradan start aldı.

14. turda birçok takım pite girmeyi tercih ederken, Red Bull ve AlphaTauri pilotları pistte kaldı. Bu durum ise en çok Red Bull pilotu

14. turda birçok takım pite girmeyi tercih ederken, Red Bull ve AlphaTauri pilotları pistte kaldı. Bu durum ise en çok Red Bull pilotu Sergio Perez 'in işine yaradı. Start'tan hemen önce aracı arıza yapan Perez, yarışa pit alanından başlamak zorunda kalmıştı. İlk turda güvenlik aracı piste girince lastiklerini değiştiren Perez, sıralamada hızla tırmanmayı başardı.

14. turda birçok takım pite girmeyi tercih ederken, Red Bull ve AlphaTauri pilotları pistte kaldı. Bu durum ise en çok Red Bull pilotu Sergio Perez 'in işine yaradı. Start'tan hemen önce aracı arıza yapan Perez, yarışa pit alanından başlamak zorunda kalmıştı. İlk turda güvenlik aracı piste girince lastiklerini değiştiren Perez, sıralamada hızla tırmanmayı başardı.