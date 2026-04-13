Formula 1 araçları 2014'ten bu yana hibrit güç sistemleri kullanıyor ancak 2026 sezonu düzenlemeleri her şeyi değiştirdi. Bu güç sistemlerinin elektriksel yönlerine her zamankinden daha fazla önem veriliyor. Sezon öncesi testler yapıldı ve sezonun ilk yarış hafta sonu boyunca padokta ağırlıklı olarak yeni sistem ve bunun yarışları nasıl etkileyeceği konuşuldu.

RTE 'ye göre, Melbourne'deki 2026 açılış yarışı sırasında 120 devasa sollama gerçekleşti ve bu sayı bir önceki yıl sadece 45'ti. Pek çok taraftar için bu durum yarışları daha heyecanlı kılıyor çünkü sürücüler daha önce olduğundan daha fazla pozisyon mücadelesi veriyor. Bu artışın önemli bir kısmı araçtaki değişikliklerden ve batarya yönetiminden kayaklanıyor. Artık Max Verstappen 'inki de dahil olmak üzere her sürücünün stratejisi büyük bir önem arz ediyor.

01 F1 Hibrit Akü Sistemi Nasıl Çalışır?

Bu sezondan itibaren, bir Formula 1 aracının kullanabileceği gücün yüzde 50'si standart içten yanmalı motorundan, yüzde 50'si ise bataryalardan geliyor. Taşıdıkları bataryalar belirli bir güçle başlıyor ve bu güçten en iyi şekilde nasıl ve ne zaman yararlanacakları sürücülere bağlı oluyor.

Önceki sezonlarda olduğu gibi pilotlar bataryalarını frenleme ve “coasting” anlarında yani hem gazdan hem frenden ayağını çektiği durumlarda şarj edebiliyor ancak artık bu süreç her zamankinden çok daha fazla stratejinin merkezine yerleşiyor.

Sürücüler bir tur sırasında bataryalarını şarj ettikten sonra, en yüksek hızlarını artırmak ve önlerindeki araçları kolayca sollamak için bu gücü istedikleri zaman serbest bırakabilirler. Direksiyon simidindeki bir düğmeye basarak, önlerini kesen bir aracı geçebilmek için önemli bir hız artışı elde edebilirler. Ancak bu, diğer sürücülerin de aynı şeyi yapabileceği anlamına geliyor ve bir aracın diğerini geçmesine, ardından birkaç viraj veya bir tur sonra tersinin olmasına neden oluyor. 2026'da sezonun ilk yarışında bu kadar çok sollama görmemizin asıl sebebi de buydu.

Tüm bunlara ek olarak, batarya temelli yeni bir şarj sistemi eski DRS sisteminin yerini alıyor. Önceden DRS, bir pilot önündeki araca yeterince yaklaştığında belirli noktalarda arka kanadın açılmasıyla devreye giriyordu. Yeni sistemde ise bir araç, pist üzerindeki belirli bir ölçüm noktasında önündeki araca bir saniye mesafeye kadar yaklaşırsa ekstra batarya şarj gücü kazanıyor ve bu avantajı bir sonraki tur boyunca kullanabiliyor. Bu durum, pist üstünde pozisyon mücadelesini daha da kızıştırıyor ve geçiş sayısındaki ciddi artışın arkasındaki temel nedenlerden biri haline geliyor.

02 Akü Yönetimi Stratejiyi Nasıl Etkiler ve Önemi Nedir?

Tüm bu değişimler bir araya geldiğinde, Formula 1’de sezonun en çok konuşulan başlığı hem pilotlar hem de izleyiciler için netleşiyor: Batarya yönetimi! Artık bu unsur, pistin her virajında hesaba katılması gereken kritik bir faktör haline geliyor. Pilotların pist pozisyonuna bakışını, beş tur sonra nerede olacaklarını ve gelen bir atak karşısında gerçekten savunma yapmaları gerekip gerekmediğini kökten değiştiriyor. Nasıl olsa birkaç viraj sonra geri geçebilecekken, bir atağı savunmak için batarya harcamaya değer mi? Bu yeni düzende gereksiz riskler almaya da pek ihtiyaç kalmıyor.

Nispeten temiz havadayken, önlerinde ve arkalarında bir boşluk oluşurken, bir sürücü akü yenilenmesine odaklanabilir. Ancak, yarışın çekişmeli dönemlerinde, kendilerine yönelik bir sollamayı durdurmak ya da önlerindeki sürücüye yönelik bir sollamayı etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere enerji rezervini kullanabilmelerini sağlamak için mümkün olduğunda akülerini şarj edeceklerdir. Aküler sürekli olarak yeniden şarj oluyor ve konuşlanıyor, virajdan viraja yaklaşım değiştiriyorlar.

03 Yarış Başlangıçları Nasıl Etkilenir?

Melbourne'de gördüğümüz gibi, yeni hibrid sistem daha öngörülemez yarış başlangıçlarına yol açabilir. Örneğin, Liam Lawson sahanın ortasından yavaş bir başlangıç yaptı ve aracı ilk saniyelerde onu geçen birkaç kişi tarafından kıl payı kaçırıldı.

Turbo lag, testlerden bu yana yeni araçları etkileyen bir sorun olarak öne çıkarken, pilotların ilk viraja girerken yeterli batarya rezervine sahip olmaları da kritik hale geliyor. Start anında kullanılabilecek yüksek enerji, pilotlara yarışın geri kalanı için güçlü bir pozisyon kazanma fırsatı sunuyor. Ancak bataryayı bu ilk bölümde tamamen tüketmek, ilk turun devamında savunmasız kalmaya ve pozisyon kaybına yol açabiliyor.

Verstappen de yarış başlangıçlarının nasıl etkilendiği hakkında konuştu. Yarıştan sonra "İlk turlar oldukça telaşlıydı ve sadece beladan uzak durmamız gerekiyordu" dedi . "Genel olarak, takım yine de harika bir iş çıkardı: P20'den iyi bir geri dönüş oldu ve farkı daha da kapatmak için takım olarak çalışacağız."

04 Verstappen ve Oracle Red Bull Racing'i Nasıl Etkiler?

Batarya yönetimine odaklanılması Verstappen ve Oracle Red Bull Racing takımının geri kalanını da herkes kadar etkiliyor. Sıralama turlarında geçirdiği talihsiz kazanın ardından, Hollandalı pilot gridde 20. sıradan başladı ve puan pozisyonlarına girebilmek için arka sıralarda ve orta sahada ilerlemek zorunda kaldı. Performansı etkileyiciydi ve ona sezonun ilk etkinliğinde günün resmi sürücüsü ödülünü kazandırdı.

Bu deneyim, sezonun geri kalanı için ona önemli bir avantaj sağlıyor çünkü batarya yönetimini nasıl yapması gerektiği ve ekstra gücü rakiplerini geçmek için ne zaman kullanacağı konusunda değerli bir tecrübe kazanmış oluyor. Formula1.com’a konuşan pilot, bunu şu sözlerle ifade ediyor: “Mücadeleler sırasında da çok şey öğrendim; bataryayı nasıl kullanmam gerektiği gibi konularda geliştim, bu da oldukça olumlu bir şeydi.”

Eğer bir takım ve sürücü şarjlarını iyi yönetmeyi hızlı bir şekilde öğrenebilirse, sahanın geri kalanına göre önemli bir avantaja sahip olacaklardır. Verstappen ve Red Bull Racing önümüzdeki haftalarda tam da bunu yapmayı hedefleyecek ve umarız Melbourne'deki saha yolculuğu ona bataryalarını kolaylıkla nasıl yöneteceği konusunda ihtiyaç duyduğu deneyimi kazandırmış olur.

Kesin olan bir şey var: 2026 Formula 1'inde hibrit çağ sebebi ile diğer yıllara kıyasla çok daha fazla sollama göreceğiz ve bu da seyircilerin çoğu için daha heyecanlı yarışlar anlamına geliyor.