Oracle Red Bull Racing'ten Belçika'da Çifte Podyum

Formula 1 'de 2022 sezonunun ikinci yarısı ikonik Spa-Francorchamps Pisti'nde Belçika GP ile başladı. 44 turluk yarışta müthiş bir performans gösteren Max Verstappen , 14. sırada başladığı yarışta rakiplerini tek tek ekarte ederek liderliğe yükseldi ve Belçika'dan zaferle ayrıldı. Sergio Perez'in de ikinci sırada yer almasıyla Oracle Red Bull Racing takımı iki pilotuyla zirvede yer almış oldu.

Verstappen şampiyona liderliğini sürdürüyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında Ferrari pilotu Carlos Sainz pol pozisyonunu elde ederken, Oracle Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ise ilk çizgide Sainz'a eşlik etti. İkinci çizgiye yerleşen isimler ise sırasıyla Fernando Alonso ve Lewis Hamilton oldu. Şampiyona lideri Max Verstappen'in yanı sıra Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon güç ünitelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle grid'in arka sıralarına doğru yöneldiler.

Verstappen gruba liderlik ediyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Spa'da Formula 1 tutkunlarını seyrine doyum olmayan bir ilk tur bekliyordu. Ön sıralardaki rekabete ek olarak, arka sıralarda kalan iddialı isimler müthiş ataklarla üst sıralara tırmanmaya başladılar. Ancak ilk turun en öne çıkan anı kuşkusuz iki efsanenin birbirine temasıydı. Lewis Hamilton, Fernando Alonso'ya atak yaparken gerçekleşen temas sonrasında yarış dışı kaldı. İkinci turda Williams'tan Nicholas Latifi'nin spin'i Valtteri Bottas'ı yarış dışına iterken, güvenlik aracının da piste girmesine neden oldu.

Heyecan veren iki turun ardından Verstappen 14. sırada başladığı yarışta 8. sıraya yükselirken, Leclerc ve Vettel gibi isimler de beşer sıra tırmanmayı başardılar. Sorun yaşayan Leclerc dördüncü turda pit'e girerken, ön kanadı hasar gören Latifi de pit stop yaptı. 5. turla birlikte güvenlik aracı pistten ayrıldı ve yarış tekrar başladı.

Oracle Red Bull Racing'in iki yıldızı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sainz yarışın liderliğini sürdürürken, Perez ikinci, Russell üçüncü, Alonso dördüncü, Vettel ise beşinci sıradaydı. Verstappen yarışın tekrar başlamasıyla etkileyici yürüyüşüne devam ederken, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun ardında yedinci sıraya yerleşti. Daha sonra sırasıyla önüne gelen herkesi geride bırakan Verstappen, 8. turda takım arkadaşı Perez'in hemen arkasında üçüncü sıraya tırmandı.

12. turda lider Sainz pit'e gelirken, Verstappen de Perez'i geride bırakarak 12 turda 13 sıra yükselip liderliğe yerleşti. 16. turda Verstappen'in de pit'e girmesiyle ön sıraları ilgilendiren ilk pit stop'lar tamamlandı ve Sainz tekrar liderliğe yükseldi. Verstappen ikinci sıraya gerilerken, Perez üçüncü ve Leclerc'i geçen Russell dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyon Eau Rouge'da © Getty Images / Red Bull Content Pool

18. turda Verstappen, Sainz'ı geçerek kendini yarışın net lideri olarak ilan etti. Red Bull sürücüsü, bu hamlenin ardından iki tur içinde Sainz'la arasındaki farkı 5 saniyenin üzerine çıkarmayı başardı. 21. turda Perez de Sainz'ı geride bıraktı ve ilk iki sıra Red Bull sürücülerinin oldu.

26. turda sırasıyla Sainz ve Leclerc, iki tur sonra ise Perez pit'e girdi. 30. turda Russell da lastik değiştirirken, bir tur sonra lider Verstappen de pit'e girerek ön sıralardaki hareketliliği sona erdirdi. Piste lider dönen Verstappen, Perez'in 9 saniye önünde rahat bir yarış çıkarmaya devam etti. Podyumun son sırası için mücadele veren Russell ise Sainz'ın 5 saniye ardındaydı ancak hızla yaklaşıyordu.

Sainz, bir müddet çabuk eriyen farkı makul bir seviyede tutmayı başardı. Yarışın geri kalanı sakin geçerken, Verstappen rahat bir şekilde zafere ulaştı ve bu sezonki dokuzuncu, kariyerinin ise 29. galibiyetini elde etti. Perez'in de ikinci sırada yer almasıyla Oracle Red Bull Racing takımı Belçika'dan çifte podyum ayrıldı. Sainz yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Russell dördüncü, Alonso ise beşinci sırada yer aldı.

F1'de 2022 sezonu puan durumunu görmek için buraya , 2022 sezonu şampiyona takvimini görmek için ise buraya tıkla!

Formula 1 | Belçika GP 1 Red Bull Racing Süre 1:25:52.894 2 Red Bull Racing Süre +17.841s 3 Ferrari Süre +26.886s 4 Mercedes Süre +29.140s 5 Alpine Süre +73.256s Show all results Sıra Pilot Takım Süre 1 Red Bull Racing 1:25:52.894 2 Red Bull Racing +17.841s 3 Ferrari +26.886s 4 Mercedes +29.140s 5 Alpine +73.256s 6 Ferrari +74.936s 7 Alpine +75.640s 8 Aston Martin +78.107s 9 AlphaTauri +92.181s 10 Williams +101.900s 11 Aston Martin +103.078s 12 McLaren +104.739s 13 AlphaTauri +105.217s 14 Alfa Romeo +106.252s 15 McLaren +107.163s 16 Haas +1 tur 17 Haas +1 tur 18 Williams +1 tur 19 Alfa Romeo DNF 20 Mercedes DNF

Formula 1 Pilotlar Şampiyonası (2022) 1 284 Takım Red Bull Racing

Ülke Hollanda 2 191 Takım Red Bull Racing

Ülke Meksika 3 186 Takım Racing Ferrari

Ülke Monako 4 171 Takım Mercedes

Ülke İspanya 5 170 Takım Ferrari

Ülke Büyük Britanya Show all results Sıra Pilot Puan Takım Ülke 1 284 Red Bull Racing Hollanda 2 191 Red Bull Racing Meksika 3 186 Racing Ferrari Monako 4 171 Mercedes İspanya 5 170 Ferrari Büyük Britanya 6 146 Mercedes Büyük Britanya 7 76 McLaren Büyük Britanya 8 64 Alpine Fransa 9 51 Alpine İspanya 10 46 Alfa Romeo Finlandiya 11 22 Haas Danimarka 12 20 Aston Martin Almanya 13 19 McLaren Avustralya 14 18 AlphaTauri Fransa 15 12 Haas Almanya 16 11 AlphaTauri Japonya 17 5 Alfa Romeo Çin 18 4 Aston Martin Kanada 19 4 Williams Tayland 20 0 Williams Kanada 21 0 Aston Martin Almanya