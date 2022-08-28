F1

Oracle Red Bull Racing'ten Belçika'da Çifte Podyum

Formula 1'de sezonun ikinci yarısı Belçika GP ile başladı. Yarışa Red Bull pilotları damga vururken Max Verstappen zafere ulaştı, Sergio Perez de ikinci sırada yer aldı.
Yazar: Red Bull
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Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Formula 1'de 2022 sezonunun ikinci yarısı ikonik Spa-Francorchamps Pisti'nde Belçika GP ile başladı. 44 turluk yarışta müthiş bir performans gösteren Max Verstappen, 14. sırada başladığı yarışta rakiplerini tek tek ekarte ederek liderliğe yükseldi ve Belçika'dan zaferle ayrıldı. Sergio Perez'in de ikinci sırada yer almasıyla Oracle Red Bull Racing takımı iki pilotuyla zirvede yer almış oldu.
Verstappen şampiyona liderliğini sürdürüyor
Verstappen şampiyona liderliğini sürdürüyor
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında Ferrari pilotu Carlos Sainz pol pozisyonunu elde ederken, Oracle Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ise ilk çizgide Sainz'a eşlik etti. İkinci çizgiye yerleşen isimler ise sırasıyla Fernando Alonso ve Lewis Hamilton oldu. Şampiyona lideri Max Verstappen'in yanı sıra Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon güç ünitelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle grid'in arka sıralarına doğru yöneldiler.
Verstappen gruba liderlik ediyor
Verstappen gruba liderlik ediyor
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Spa'da Formula 1 tutkunlarını seyrine doyum olmayan bir ilk tur bekliyordu. Ön sıralardaki rekabete ek olarak, arka sıralarda kalan iddialı isimler müthiş ataklarla üst sıralara tırmanmaya başladılar. Ancak ilk turun en öne çıkan anı kuşkusuz iki efsanenin birbirine temasıydı. Lewis Hamilton, Fernando Alonso'ya atak yaparken gerçekleşen temas sonrasında yarış dışı kaldı. İkinci turda Williams'tan Nicholas Latifi'nin spin'i Valtteri Bottas'ı yarış dışına iterken, güvenlik aracının da piste girmesine neden oldu.
Heyecan veren iki turun ardından Verstappen 14. sırada başladığı yarışta 8. sıraya yükselirken, Leclerc ve Vettel gibi isimler de beşer sıra tırmanmayı başardılar. Sorun yaşayan Leclerc dördüncü turda pit'e girerken, ön kanadı hasar gören Latifi de pit stop yaptı. 5. turla birlikte güvenlik aracı pistten ayrıldı ve yarış tekrar başladı.
Oracle Red Bull Racing'in iki yıldızı
Oracle Red Bull Racing'in iki yıldızı
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Sainz yarışın liderliğini sürdürürken, Perez ikinci, Russell üçüncü, Alonso dördüncü, Vettel ise beşinci sıradaydı. Verstappen yarışın tekrar başlamasıyla etkileyici yürüyüşüne devam ederken, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun ardında yedinci sıraya yerleşti. Daha sonra sırasıyla önüne gelen herkesi geride bırakan Verstappen, 8. turda takım arkadaşı Perez'in hemen arkasında üçüncü sıraya tırmandı.
12. turda lider Sainz pit'e gelirken, Verstappen de Perez'i geride bırakarak 12 turda 13 sıra yükselip liderliğe yerleşti. 16. turda Verstappen'in de pit'e girmesiyle ön sıraları ilgilendiren ilk pit stop'lar tamamlandı ve Sainz tekrar liderliğe yükseldi. Verstappen ikinci sıraya gerilerken, Perez üçüncü ve Leclerc'i geçen Russell dördüncü sırada yer aldı.
Şampiyon Eau Rouge'da
Şampiyon Eau Rouge'da
© Getty Images / Red Bull Content Pool
18. turda Verstappen, Sainz'ı geçerek kendini yarışın net lideri olarak ilan etti. Red Bull sürücüsü, bu hamlenin ardından iki tur içinde Sainz'la arasındaki farkı 5 saniyenin üzerine çıkarmayı başardı. 21. turda Perez de Sainz'ı geride bıraktı ve ilk iki sıra Red Bull sürücülerinin oldu.
26. turda sırasıyla Sainz ve Leclerc, iki tur sonra ise Perez pit'e girdi. 30. turda Russell da lastik değiştirirken, bir tur sonra lider Verstappen de pit'e girerek ön sıralardaki hareketliliği sona erdirdi. Piste lider dönen Verstappen, Perez'in 9 saniye önünde rahat bir yarış çıkarmaya devam etti. Podyumun son sırası için mücadele veren Russell ise Sainz'ın 5 saniye ardındaydı ancak hızla yaklaşıyordu.
Sainz, bir müddet çabuk eriyen farkı makul bir seviyede tutmayı başardı. Yarışın geri kalanı sakin geçerken, Verstappen rahat bir şekilde zafere ulaştı ve bu sezonki dokuzuncu, kariyerinin ise 29. galibiyetini elde etti. Perez'in de ikinci sırada yer almasıyla Oracle Red Bull Racing takımı Belçika'dan çifte podyum ayrıldı. Sainz yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Russell dördüncü, Alonso ise beşinci sırada yer aldı.
F1'de 2022 sezonu puan durumunu görmek için buraya, 2022 sezonu şampiyona takvimini görmek için ise buraya tıkla!

Formula 1 | Belçika GP

Sıra

Pilot

Takım

Süre

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:25:52.894

2

Sergio Perez

Red Bull Racing

+17.841s

3

Carlos Sainz

Ferrari

+26.886s

4

George Russell

Mercedes

+29.140s

5

Fernando Alonso

Alpine

+73.256s

6

Charles Leclerc

Ferrari

+74.936s

7

Esteban Ocon

Alpine

+75.640s

8

Sebastian Vettel

Aston Martin

+78.107s

9

Pierre Gasly

AlphaTauri

+92.181s

10

Alexander Albon

Williams

+101.900s

11

Lance Stroll

Aston Martin

+103.078s

12

Lando Norris

McLaren

+104.739s

13

Yuki Tsunoda

AlphaTauri

+105.217s

14

Zhou Guanyu

Alfa Romeo

+106.252s

15

Daniel Ricciardo

McLaren

+107.163s

16

Kevin Magnussen

Haas

+1 tur

17

Mick Schumacher

Haas

+1 tur

18

Nicholas Latifi

Williams

+1 tur

19

Valtteri Bottas

Alfa Romeo

DNF

20

Lewis Hamilton

Mercedes

DNF

Formula 1 Pilotlar Şampiyonası (2022)

Sıra

Pilot

Puan

Takım

Ülke

1

Max Verstappen

Red Bull logo (participant sponsor)

284

Red Bull Racing

Hollanda

2

Sergio Pérez

191

Red Bull Racing

Meksika

3

Charles Leclerc

186

Racing Ferrari

Monako

4

Carlos Sainz Jr

171

Mercedes

İspanya

5

George Russell

170

Ferrari

Büyük Britanya

6

Lewis Hamilton

146

Mercedes

Büyük Britanya

7

Lando Norris

76

McLaren

Büyük Britanya

8

Esteban Ocon

64

Alpine

Fransa

9

Fernando Alonso

51

Alpine

İspanya

10

Valtteri Bottas

46

Alfa Romeo

Finlandiya

11

Kevin Magnussen

22

Haas

Danimarka

12

Sebastian Vettel

20

Aston Martin

Almanya

13

Daniel Ricciardo

19

McLaren

Avustralya

14

Pierre Gasly

18

AlphaTauri

Fransa

15

Mick Schumacher

12

Haas

Almanya

16

Yuki Tsunoda

Red Bull logo (participant sponsor)

11

AlphaTauri

Japonya

17

Zhou Guanyu

5

Alfa Romeo

Çin

18

Lance Stroll

4

Aston Martin

Kanada

19

Alexander Albon

4

Williams

Tayland

20

Nicholas Latifi

0

Williams

Kanada

21

Nico Hülkenberg

0

Aston Martin

Almanya

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