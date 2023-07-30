Red Bull Racing Belçika GP'de Duble Yaptı!

Formula 1'de Max Verstappen ve Red Bull Racing 'in üst düzey performansı devam ediyor. Belçika GP'de de başarılarına yenilerini ekleyen Hollandalı, şampiyonada liderliğini sürdürüyor.

Belçika GP'de heyecan cumartesi günü koşulan sprint yarışı ile başladı.Yoğun yağışın olduğu koşullarda gerçekleşen sprint yarışında araçlar güvenlik aracının ardında dört tur atarak hareketli start ile yarışa başladılar. İlk turdan itibaren pit furyası başlarken neredeyse tüm pilotlar iki tur içinde lastiklerini değiştirdi. Pit dönüşü sıralama Piastri, Verstappen, Gasly ve Perez şeklinde oluştu.

Üçüncü turda Alonso kendini çakıl havuzunda bulunca güvenlik aracı tekrar piste girdi. Beşinci turda güvenlik aracı pistten çıkarken kısa bir süre sonra Verstappen, Piastri'yi geçmeyi başardı. Yedinci tura gelindiğinde Hamilton, Sainz ve Norris, Perez'i geride bıraktı. Arka lastiklerde tutuş olmadığını söyleyen Perez, turun sonlarına doğru ise pist dışına çıktı. Kısa bir süre sonra da yarıştan çekildi. Yarışın sonunda ise Verstappen'i kimse durduramadı ve Hollandalı 8 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Oscar Piastri sprint yarışını ikinci sırada tamamlarken Pierre Gasly ise üçüncü oldu.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pazar günü ise sprint yarışına nazaran daha az kaotik bir yarış F1 severleri bekliyordu. Charles Leclerc'in birinci cepten start aldığı yarışta çok geçmeden ikinci sıradaki Pierre Gasly liderliği aldı. Verstappen ise 6. sıradan start alsa da orda kalmaya hiç niyetli değildi

Max Verstappen her geçen tur hızını artırarak önündeki isimleri geçmeye devam ediyordu. Hamilton ve Sainz'ın ardından 17. turda takım arkadaşı Perez'i de geride bırakan Max Verstappen liderliği alarak yarışa hükmetmeye başladı. Yarışın başında yaşadığı temasın ardından her geçen tur yavaşlayan Carlos Sainz ise 25. turda yarış dışı kaldı.

Finiş © Getty Images / Red Bull Content Pool

21.turda başlayan yağmurun ardından pite girip yumuşak lastiğe geçen sürücüler bu yaşanan kısa süreli kaosun ardından tekrar performanslarını bulmaya başladılar. Yağmura rağmen podyum ise değişmemişti. Verstappen liderliğini korurken Perez ikinci Leclerc ise üçüncü sıradaydı.

32. tura gelindiğinde Max, Perez ile olan farkı 10 saniyeye çıkardı. Her geçen tur arkasındaki isimlerle farkı daha da açan Hollandalı, yarışın geri kalanında da sorun yaşamadı ve 22 saniye farkla bu sezon üst üste 8. toplamda ise 10. kez zafere ulaştı.

F1 Grand Prix of BelgiumBu sezon 10. kez kupayı kaldırıyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Perez'in yarışı ikinci sırada tamamlaması ile birlikte bu sezon 5. kez Red Bull Racing pilotları birinci ve ikinci sırayı almış oldular. Bu sezon tüm yarışları kazanan Red Bull Racing ise bu duble ile 503 puana ulaşmış oldu. Podyumu tamamlayan isim ise Charles Leclerc oldu.

Yaz arasına giren F1'de bir sonraki durak 27 Ağustos'ta Hollanda olacak.