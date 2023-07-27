Belçika GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Bu hafta sonu sonrası dört haftalık yaz arasına gireceğiz . Bu ara özellikle F1'in emekçi çalışanları için önemli. Dört haftalık yarışsız dönemin iki haftasında kural gereği zorunlu olarak fabrikalar kapanıyor ve tüm çalışanlar zorunlu tatile çıkıyorlar. Bu süre belki de sene içerisinde F1'in gerçek anlamda tatilde olduğu tek aralık.

Geçmişten bugüne F1’e 68 kez ev sahipliği yapan Belçika GP’si söz konusu olduğunda -12 kez başka adresleri tercih etmiş olsalar da- akıllara gelen tek yer şüphesiz Spa. 2003 yılında tütün reklamı kuralları ve 2006 yılında pistteki yenilikler sebebiyle kesintiye uğrasa da 1984 yılından bu yana Belçika’da F1’in adresi bu tarihi pist.

Pisti çevreleyen ağaçlar enfes bir manzara oluşturuyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

1921 yılından bu yana, yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki uzun versiyonuyla sayısız yarışa ev sahipliği yapan pist, 1978 yılından itibaren günümüzdeki haline en yakın düzenine evrildi. 7 km’lik versiyonuna geçildikten sonra yapılan değişikliklerin büyük bölümü, çağın gerektirdiği güvenlik önlemleri sebebiyle oldu. Modern zamanlardaki önemli değişiklikler ise start - finish düzlüğü öncesinde, “otobüs durağı” adı verilen viraj kombinasyonunda ve ikonik Eau Rouge/Raidillon ’da yapıldı.

İlk yarışa şampiyonanın başladığı 1950 yılında ev sahipliği yapan pistin güncel versiyonu 7.004 metre uzunluğunda . Bu haliyle Spa takvimdeki en uzun pist. Saat yönüne dönülmesine rağmen virajların dokuz tanesi sağa, 10 tanesi ise sola dönüşlü. Yarış 44 turdan oluşuyor. Yarıştaki en hızlı tur zamanı 2018 sezonunda Mercedes’teyken imza attığı 1:46.286’lık derecesiyle Valtteri Bottas’a ait.

Elbette ki Spa dendiğinde akla gelen ilk isim ise Michael Schumacher . İlginç bir hikayeyle çıktığı kariyerinin ilk yarış hafta sonunda sıralama turlarında yedinci sırayı alması. Ertesi yıl kariyerinin ilk galibiyetini burada kazanması, 1998 yılında şampiyonluk mücadelesi verdiği Mika Häkkinen’in takım arkadaşı David Coulthard ile yaşadığı kaza, 2000 yılında yine Häkkinen ile giriştiği mücadele ile akıllara kazanan geçilişi ve daha unutulmaz birçok hikaye. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo pek şaşırtıcı değil; Schumi toplamda altı galibiyet ile Spa’da en çok yarış kazanan isim.

Yarış severlerin oldukça aşina olduğu bu pistte, araç üstü ya da günümüzde şahit olduğumuz kask kameraları ile Spa-Francorchamps’ın ne kadar etkileyici bir yer olduğuna her seferinde yeniden hayranlıkla ikna oluyoruz. Spa; yükselti değişiklikleri, düşük hızda dönülen virajları, uzun düzlüğü, hızlı yön değişimleri ve elbette Eau Rouge-Raidillon kombinasyonu ile gerçek yarış pisti tanımının karşılığı .

Sadece pistin değil, belki de takvimin en özel virajlarından Eau Rouge © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start - finish düzlüğü nispeten kısa. Pilotlar La Source’un hemen öncesinde ikinci vitese düşerek sağ yönlü keskin ilk virajı düşük hızda dönüyorlar. Pit çıkışına denk gelen kısımla başlayan yokuş aşağı hızlanma bölümü, pilotları takvimin en özel viraj kombinasyonuna taşıyor. Eau Rouge’un hemen öncesinde sekizinci vitese kadar çıkıyorlar. Yokuş aşağıya doğru tam gaz girdikleri sol yönlü ikinci virajda, yani Eau Rouge’daki hızları 300 kilometrenin hemen üzerinde . Tam gaz ilerlerken tırmanmaya hazırlandıkları nokta üçüncü viraj ve sağ yönlü. Burası aynı zamanda “Raidillon” ismi verilen bölümün de başlangıcı. Sadece birkaç kilometrelik hız kaybıyla yukarıya doğru tam gaz tırmanıp geçtiğimiz yıl genişletilen ve kaçış alanları eklenen sol yönlü dördüncü viraja ulaşıyorlar.

Tırmanmaya başladıkları üçüncü viraj ile tırmanmayı tamamladıkları dördüncü viraj arasındaki kontrol kayıpları, geçmişten bugüne gördüğümüz sayısız büyük kazanın başlangıç noktası. Özellikle yarış içerisinde, geçmek için yaklaşmaya çalıştıkları rakiplerine baskı kurabilmek adına bu kombinasyon en önemli nokta. Çünkü hemen arkasından gelen yer, Häkkinen - Schumacher ya da Sebastian Vettel - Lewis Hamilton kapışmaları gibi sayısız ikonik ana sahne olmuş Kemmel düzlüğü . Elbette ki farklı fikirler olabilir ancak bize göre ilk virajın hemen sonrasında başlayan hızlanma ile Kemmel düzlüğünün sonuna kadar devam eden ve 20 saniyeyi geçen bu tam gaz bölüm, Formula 1 takviminin en kıymetli parçası olarak değerlendirilebilir.

Kemmel düzlüğünün sonunda pilotlar dördüncü vitese kadar düşüyorlar ve sağ - sol - sağ kombinasyonuyla Les Combes’i geride bırakıyorlar. Ardından gelen sekizinci viraj düşük hızda sağa doğru dönülüyor. Devamındaki sol yönlü dokuzuncu virajda beşinci vitese kadar çıkıyorlar. Kısa düzlük sonrası takip eden nokta, kerb kullanımının önemli olduğu ve yüksek hızda dönülen Pouhon virajı. Geride kalan kısa düzlük sonrası çıkılan yedinci vitesle 270 kilometrenin üzerine çıkan hızla birlikte sola doğru tam gaz dönerken zaman zaman pilotların sekizinci vitesi seçtiklerini görüyoruz.

Pouhon’u tamamlayan sol yönlü diğer tam gaz virajı geride bırakırken hız neredeyse 300 km/s’e ulaşıyor . Ardından gelen hız düşümüyle sağ yönlü 12. virajda 170 kilometreye kadar iniyorlar. Hemen peşinden gelen 13. virajı da aynı hızda dönerek, üçüncü vitese kadar düştükleri sağ yönlü 14. viraja geliyorlar. İkinci sektörü bitirirken, orta hızda dönüp tam gaz girdikleri sağ yönlü 15. viraj ile pistin bir diğer özel bölümüne adım atıyorlar. Sağa eğimli Blanchimont’a geldiklerinde sekizinci viteste ve yaklaşık 310 km/s’lik bir hızda oluyorlar. Ardından gelen ve yine tam gaz geçilen sağ yönlü enfes meydan okuma sonrası, pistin en yavaş noktasına, start - finish düzlüğüne çıkılan sağ - sol viraj kombinasyonuna ulaşıyorlar.

Spa'da aşınma nispeten yüksek, lastik üzerindeki baskıysa neredeyse zirvede © Getty Images / Red Bull Content Pool

Spa nefis bir pist. İster dışarıdan yapılan çekimler, ister araç üstü kameralarla ya da kask kamerası ile izleyin. Motor sporlarına ilginiz varsa bu eşsiz, muhteşem ve tarihi piste aşık olmamanız mümkün değildir . Pisti sizler için F1 otomobiliyle kat eden pilotların gözünden anlatmaya çalışırken bile ayrı bir keyif aldığımızı ifade etmek gerek.

Bu hafta sonu iki DRS noktası var . İlk DRS bölümünün başlangıç noktası, Raidillon çıkışından 230 metre sonra, Kemmel düzlüğünde. Bu DRS bölümünün tespit noktası ise ilk virajdan aşağıya doğru tam gaz inilen bölümün hemen ortasında. İkinci DRS bölümünün başlangıç noktası, son virajdan 180 metre sonra. Tespit noktası ise 18. virajın hemen öncesinde. Spa’da yarış izlemeye alışık olanların bildiğin üzere, start - finish düzlüğündeki DRS noktası, daha çok Kemmel düzlüğündeki bölüm öncesi öndekine yaklaşmak amacıyla kullanılıyor. Geleneksel olarak geçişleri, Eau Rouge-Raidillon’dan sonra görüyoruz.

Spa, yapısı itibariyle ön lastiklere daha fazla yük bindiren bir pist. Yüksek hızdaki yön değişimleri sebebiyle, otomobillerin önünde dengeyi bulmakta zorlanan takımların burada sorun yaşadıklarını görebiliriz. Aynı zamanda yükselti değişiminin de oldukça ciddi şekilde yaşandığı bir pist . Deniz seviyesine en yakın nokta ile en uzak nokta arasındaki yükselti değişimi 102 metre. Bu da yanal yönlü yüksek zorlamalara dikey yönlü baskıları da ekliyor.

Pirelli İngiltere’ye yeni hamurlarla gelmişti. Hamur değişikliği sonrası bazı takımların ileriye doğru gitmesi, bazılarının ise gerilemesi buna bağlanmıştı. Bu tek başına bir sebep olamaz ancak elbette olumlu ya da olumsuz etkilenen takımlar olduğu söylenebilir. İşte bu yeni hamurları üçüncü kez göreceğimiz bu hafta sonuna C2, C3 ve C4 setleriyle gelindi. Tutunma ve pistin gelişimi orta seviyede. Aşınma nispeten yüksek. Lastik üzerindeki baskı ise neredeyse zirvede. Pistin zorlayıcı karakteristiği sebebiyle Pirelli’nin sağlamcı yaklaşımı anlaşılır.

Pirelli'nin Belçika'daki lastik tercihleri © Pirelli

Bu hafta sonu sezonun üçüncü sprint yarışına tanıklık edeceğiz . Bu kez sprint’e Spa’nın ev sahipliği yapacak olması ayrı bir heyecan konusu. Başta Max Verstappen olmak üzere bazı pilotlar da bu konudaki memnuniyetlerini ve heyecanlarını dile getirmişlerdi. Önce cuma günü hafta sonunun tek antrenman seansını ve ardından pazar günü koşulacak GP’nin sıralama turlarını göreceğiz. Değişen format sonrası cumartesi günü kendi içinde ayrı bir işleyişe sahip. Önce “sprint shootout” ismi verilen sprint sıralama turlarını ve ardından 100 kilometrelik sprint yarışını izleyeceğiz. Pazar günü ise klasik olarak GP’ye ev sahipliği yapacak.

Hafta sonu boyunca büyük bir bilinmezlikle ilerleyeceğiz. Çünkü cuma ve cumartesi yüksek ihtimalle, pazar günü ise nispeten düşük ihtimalle yağış bekleniyor . Yağış olmasa ya da seansları es geçse bile pistte sıcaklık düşük olacak. Bu çoğu takım için sorunlu bir durum ortaya çıkaracaktır. Hangi seans bu potansiyel yağıştan ne kadar etkilenir, özellikle yoğun orman coğrafyasının içinde bulunan Spa’da bunu kestirmek daha da zor. Umarız olmaz ancak bazı seansların ertelendiğini ve hatta belki de iptal edildiğini bile görebiliriz. Günümüz F1 otomobillerinin yapısı sebebiyle ıslak zeminde ürettikleri yoğun sprey etkisi, oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Her ne kadar hayranlık duyduğumuz bir pist olsa da yağmurlu yarışları ciddi bir güvenlik sorununa dönüştürebilen Spa, bu konuda asla risk alınmaması gereken pistlerin başında geliyor. Yakın geçmişte yaşadığımız kayıplardan sonra aslında özetle kabul etmemiz gereken şey, yoğun sprey etkisine çare bulunmadıkça yoğun yağış altındaki seansların gerçekleştirilmemesi olmalı.

Geçtiğimiz yıl burada takımların iki pit stop ’u tercih ettiğini ve tüm hamur seçeneklerinin kullanıldığını görmüştük. Üç lastik hamuru da kullanılmış, Pirelli’nin yaptığı tahminden çok uzaklaşılmamıştı. Ancak bu yıl değişken olacağı öngörülen hava şartları altında, üzerindeki kauçuk tabakası sürekli temizlenecek olan pistin, yeni hamurlarla nasıl bir kombinasyona izin vereceğini tahmin etmek çok güç. Mercedes lastik ısıtmakta zorlanırken, Ferrari değişken hava şartlarını pek sevmiyor. McLaren yüksek hızlı virajlarda iyi performans göstermeye başlamışken, bu hafta sonu göreceğimiz karmaşık tabloda onların da ne yapabileceğini öngörmek zor. Geriye kalanlar için bol bilinmezli bir hafta sonuna doğru giderken, yapacağımız en basit ve garantici tahmin, lastiklere en iyi davranan otomobil olarak görünen Red Bull’un ve Spa’ya bayıldığını bildiğimiz Max Verstappen’in elbette yine favori olduğu.

Takvimin en özel pistinde, kesinliği ve zamanlaması öngörülemez bir yağış beklentisi eşliğinde, potansiyel olarak çok keyifli bir sprint hafta sonu bizleri bekliyor.