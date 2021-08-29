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F1
Belçika GP: Verstappen Zorlu Şartlara Rağmen Zirveyi Kimseye Kaptırmadı
Belçika GP'sine sağanak yağmur damga vurdu. Bir türlü start verilemeyen yarışta güvenlik aracıyla atılan turların ardından Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferi tescillendi.
Formula 1 heyecanı bu hafta sonu Spa-Francorchamps pistindeydi. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen hafta sonuna oldukça güçlü başladı. Ancak yarış günü başrolde sağanak yağış vardı.
Verstappen sıralama turlarından itibaren gücünü göstermekten hiç çekinmedi. 1.58.717'lik derecesiyle pol pozisyonunu elde eden pilot, doğduğu topraklarda avantajı ele geçirmeyi başardı. Sıralama turlarının sürprizi elbette Williams sürücüsü George Russell'dı. Russell ikinci sırayı elde ederek takımının ilk çizgide boy göstermesini sağladı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise sıralama turlarında üçüncü sırada yer aldı.
Sıra start'a geldiğinde ise pilotları ve tüm Formula 1 tutkunlarını büyük bir hayal kırıklığı bekliyordu. Yoğun yağmur yağışı bir türlü durmayınca start saati de sürekli ertelendi. Saat 16:00'da başlaması gereken yarış için yeşil ışık ancak saat 19:17'de verilebildi. Güvenlik aracının arkasına sıralanan araçlar piste çıktı. Ancak atılan birkaç turun ardından yine pistin yarışa elverişli olmadığı kanaatine varıldı.
Atılan turlar yarışın tescillenmesi yeterli görülürken Max Verstappen de kariyerinin en enteresan zaferlerinden birine ulaşmış oldu. Williams pilotu George Russell kariyerinin ilk podyumuna çıkarken, Lewis Hamilton da üçüncü sırada yer aldı. Her bir sıranın elde ettiği puanlar yarıya bölünürken, bu sonuçla Hamilton ve Verstappen arasındaki şampiyonluk yarışında fark 3 puana kadar düştü.
Belçika GP'sinde ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:
- Max Verstappen
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Daniel Ricciardo
- Sebastian Vettel
- Pierre Gasly
- Esteban Ocon
- Charles Leclerc
- Nicolas Latifi
- Carlos Sainz Jr.