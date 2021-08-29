Belçika GP: Verstappen Zorlu Şartlara Rağmen Zirveyi Kimseye Kaptırmadı

Verstappen sıralama turlarından itibaren gücünü göstermekten hiç çekinmedi. 1.58.717'lik derecesiyle pol pozisyonunu elde eden pilot, doğduğu topraklarda avantajı ele geçirmeyi başardı. Sıralama turlarının sürprizi elbette Williams sürücüsü George Russell'dı. Russell ikinci sırayı elde ederek takımının ilk çizgide boy göstermesini sağladı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise sıralama turlarında üçüncü sırada yer aldı.

Verstappen sıralama turlarından itibaren gücünü göstermekten hiç çekinmedi. 1.58.717'lik derecesiyle pol pozisyonunu elde eden pilot, doğduğu topraklarda avantajı ele geçirmeyi başardı. Sıralama turlarının sürprizi elbette Williams sürücüsü George Russell'dı. Russell ikinci sırayı elde ederek takımının ilk çizgide boy göstermesini sağladı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise sıralama turlarında üçüncü sırada yer aldı.

Verstappen sıralama turlarından itibaren gücünü göstermekten hiç çekinmedi. 1.58.717'lik derecesiyle pol pozisyonunu elde eden pilot, doğduğu topraklarda avantajı ele geçirmeyi başardı. Sıralama turlarının sürprizi elbette Williams sürücüsü George Russell'dı. Russell ikinci sırayı elde ederek takımının ilk çizgide boy göstermesini sağladı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise sıralama turlarında üçüncü sırada yer aldı.