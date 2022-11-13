Max Verstappen, Brezilya GP, 2022
© Red Bull Content Pool
F1

Brezilya GP'sinde Neler Oldu?

Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı Interlagos pistinde koşuldu ve heyecan dolu geçti.
Yazar: Red Bull
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Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı Brezilya'daki Interlagos pistinde koşuldu. Brezilya GP'si tarih boyunca birbirinden efsanevi yarışlara sahne olurken bu yılki yarışın ilk turlarında pilotlar arasında temaslar yaşandı. Günün sonunda Max Verstappen altıncı, Sergio Pérez ise yedinci sırada yer aldı.
Sprint hafta sonu nedeniyle cuma günü koşulan sıralama turları büyük sürprize sahne oldu. Zaman zaman yağmurun çiselediği seansta tüm favori pilotlar üçüncü bölüme kalmayı başardılar. Pist nispeten kuruyken atılan turlarda en hızlı zamana imza atan Haas pilotu Kevin Magnussen pole pozisyonunun sahibi oldu.
Max Verstappen, Brezilya GP, 2022
Verstappen sıralama seansını ikinci sırada tamamladı
© Red Bull Content Pool
Q3'te atılan ilk turlar sonunda Magnussen'in arkasında Verstappen yer aldı. Turu boyunca Charles Leclerc'in arkasında vakit kaybeden Pérez dokuzuncu sırada kalırken George Russell'ın pist dışına çıkması sonrası kırmızı bayrak kararı geldi. Artan yağış sonrası pilotlar piste çıkmaktan vazgeçince grid şöyle şekillendi:
  1. Kevin Magnussen
  2. Max Verstappen
  3. George Russell
  4. Lando Norris
  5. Carlos Sainz Jr
  6. Esteban Ocon
  7. Fernando Alonso
  8. Lewis Hamilton
  9. Sergio Pérez
  10. Charles Leclerc
Cumartesi akşamı koşulan 24 turluk sprint yarışına Magnussen ilk sırada başlasa da Danimarkalı pilotun Oracle Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari pilotlarını arkasında tutması pek mümkün değildi. Verstappen yarışın yarısını lider geçse de damalı bayrağı dördüncü sırada gördü, Pérez de hemen arkasında yer aldı.
Max Verstappen, Brezilya GP, 2022
İlk turda Verstappen ve Pérez yerlerini korudular
© Red Bull Content Pool
Mercedes pilotlarının ilk iki, Verstappen'in üçüncü ve Pérez'in dördüncü sırada start aldığı yarışta beş kırmızı ışığın sönmesiyle bu dörtlü yerini korudu. Turun devamında Daniel Ricciardo'nun teması sonrası spin atan Magnussen'in otomobili Ricciardo'ya çarptı, iki pilot yarış dışı kalırken güvenlik aracı devreye girdi.
Güvenlik aracının altıncı turda pistten çıkması sonrası yeniden yarış temposuna dönüldü. İkinci virajda Verstappen ve Lewis Hamilton temas edince tur sonunda Verstappen pit'e girip ön kanadını değiştirdi. Aynı turda Lando Norris ile temas eden Leclerc bariyerlere çarpsa da yarışa geri döndü ve pit'e girdi.
Max Verstappen, Brezilya GP, 2022
Verstappen ve Hamilton ikilisi temas öncesi ilk viraja yan yana girdi
© Red Bull Content Pool
Verstappen ve Norris ikilisine yaşanan temaslar sonrası beşer saniye zaman cezası verildi. Olaylı geçen ilk turların ardından oldukça sakin seyreden yarışa Russell liderlik ediyordu. Onun hemen arkasında Pérez yer alırken, Vettel'i ve Norris'i geçen Hamilton ise Sainz'ın pit'e girmesiyle üçüncü sıraya yerleşti.
Pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi veren Pérez, 23. turun sonunda ilk pit stop'unu yaptı ve yarışa altıncı sırada döndü. Pérez'in ardından bir tur sonra yarış lideri Russell pit'e girdi, bir tur sonra da Verstappen ikinci pit stop'unu yaptı. Son olarak 29. tur sonunda Hamilton da pit'e girdi.
Sergio Pérez, Brezilya GP, 2022
Pérez yarışı uzun süre ikinci sırada götürdü
© Red Bull Content Pool
71 turluk yarışın 40. turu geride kalırken sıralama Russell, Pérez, Hamilton, Sainz, Bottas, Vettel, Ocon, Norris, Leclerc, Schumacher şeklindeydi. İkinci pit stop'unda yumuşak hamur lastiğe geçiş yapan Verstappen 11. sıraya kadar yükseldi. 47. turun sonunda Pérez ve 48. turun sonunda ise Verstappen son kez pit'e geldi.
52. turda Norris'in otomobili pist üstünde kalınca sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi. Bu sırada bazı pilotlar pit stop yaparak lastiklerini tazelediler. Norris'in otomobili pistten çıkarılamayınca bu kez güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı 59. tur sonunda pistten çıktı ve yarış yeniden başladı.
Max Verstappen, Brezilya GP, 2022
Verstappen ekstra pit stop'a rağmen üst sıralara tırmanmayı başardı
© Red Bull Content Pool
Kalan turlarda yumuşak hamur kullanan pilotlar avantaj sağlarken İngiliz pilot Russell kariyerinin ilk yarış galibiyetine uzanmayı başardı. Podyumun diğer basamaklarında takım arkadaşı Hamilton ile Ferrari pilotu Sainz yer aldı. Oracle Red Bull Racing pilotlarından Verstappen beşinci, Pérez ise altıncı sırada yer aldı.
F1'de 2022 sezonu puan durumunu görmek için buraya, 2022 sezonu şampiyona takvimini görmek için ise buraya tıkla!

Formula 1 | Brezilya GP

Sıra

Pilot

Sonuç

1

George Russell

Interval

2

Lewis Hamilton

+1.529

3

Carlos Sainz

+4.051

4

Charles Leclerc

+8.441

5

Fernando Alonso

+9.561

6

Max Verstappen

Red Bull logo (participant sponsor)

+10.056

7

Sergio Pérez

Red Bull logo (participant sponsor)

14.080

8

Esteban Ocon

+18.690

9

Valtteri Bottas

+22.552

10

Lance Stroll

+23.552

11

Sebastian Vettel

+26.183

12

Zhou Guanyu

+29.325

13

Mick Schumacher

+29.899

14

Pierre Gasly

Red Bull logo (participant sponsor)

+31.867

15

Alexander Albon

+36.016

16

Nicholas Latifi

+37.038

17

Yuki Tsunoda

Red Bull logo (participant sponsor)

+1 tur

18

Lando Norris

DNF

19

Kevin Magnussen

DNF

20

Daniel Ricciardo

DNF

Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu …

HollandaHollanda

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika
F1
FORMULA RACING