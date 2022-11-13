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F1
Brezilya GP'sinde Neler Oldu?
Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı Interlagos pistinde koşuldu ve heyecan dolu geçti.
Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı Brezilya'daki Interlagos pistinde koşuldu. Brezilya GP'si tarih boyunca birbirinden efsanevi yarışlara sahne olurken bu yılki yarışın ilk turlarında pilotlar arasında temaslar yaşandı. Günün sonunda Max Verstappen altıncı, Sergio Pérez ise yedinci sırada yer aldı.
Sprint hafta sonu nedeniyle cuma günü koşulan sıralama turları büyük sürprize sahne oldu. Zaman zaman yağmurun çiselediği seansta tüm favori pilotlar üçüncü bölüme kalmayı başardılar. Pist nispeten kuruyken atılan turlarda en hızlı zamana imza atan Haas pilotu Kevin Magnussen pole pozisyonunun sahibi oldu.
Q3'te atılan ilk turlar sonunda Magnussen'in arkasında Verstappen yer aldı. Turu boyunca Charles Leclerc'in arkasında vakit kaybeden Pérez dokuzuncu sırada kalırken George Russell'ın pist dışına çıkması sonrası kırmızı bayrak kararı geldi. Artan yağış sonrası pilotlar piste çıkmaktan vazgeçince grid şöyle şekillendi:
- Kevin Magnussen
- Max Verstappen
- George Russell
- Lando Norris
- Carlos Sainz Jr
- Esteban Ocon
- Fernando Alonso
- Lewis Hamilton
- Sergio Pérez
- Charles Leclerc
Cumartesi akşamı koşulan 24 turluk sprint yarışına Magnussen ilk sırada başlasa da Danimarkalı pilotun Oracle Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari pilotlarını arkasında tutması pek mümkün değildi. Verstappen yarışın yarısını lider geçse de damalı bayrağı dördüncü sırada gördü, Pérez de hemen arkasında yer aldı.
Mercedes pilotlarının ilk iki, Verstappen'in üçüncü ve Pérez'in dördüncü sırada start aldığı yarışta beş kırmızı ışığın sönmesiyle bu dörtlü yerini korudu. Turun devamında Daniel Ricciardo'nun teması sonrası spin atan Magnussen'in otomobili Ricciardo'ya çarptı, iki pilot yarış dışı kalırken güvenlik aracı devreye girdi.
Güvenlik aracının altıncı turda pistten çıkması sonrası yeniden yarış temposuna dönüldü. İkinci virajda Verstappen ve Lewis Hamilton temas edince tur sonunda Verstappen pit'e girip ön kanadını değiştirdi. Aynı turda Lando Norris ile temas eden Leclerc bariyerlere çarpsa da yarışa geri döndü ve pit'e girdi.
Verstappen ve Norris ikilisine yaşanan temaslar sonrası beşer saniye zaman cezası verildi. Olaylı geçen ilk turların ardından oldukça sakin seyreden yarışa Russell liderlik ediyordu. Onun hemen arkasında Pérez yer alırken, Vettel'i ve Norris'i geçen Hamilton ise Sainz'ın pit'e girmesiyle üçüncü sıraya yerleşti.
Pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi veren Pérez, 23. turun sonunda ilk pit stop'unu yaptı ve yarışa altıncı sırada döndü. Pérez'in ardından bir tur sonra yarış lideri Russell pit'e girdi, bir tur sonra da Verstappen ikinci pit stop'unu yaptı. Son olarak 29. tur sonunda Hamilton da pit'e girdi.
71 turluk yarışın 40. turu geride kalırken sıralama Russell, Pérez, Hamilton, Sainz, Bottas, Vettel, Ocon, Norris, Leclerc, Schumacher şeklindeydi. İkinci pit stop'unda yumuşak hamur lastiğe geçiş yapan Verstappen 11. sıraya kadar yükseldi. 47. turun sonunda Pérez ve 48. turun sonunda ise Verstappen son kez pit'e geldi.
52. turda Norris'in otomobili pist üstünde kalınca sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi. Bu sırada bazı pilotlar pit stop yaparak lastiklerini tazelediler. Norris'in otomobili pistten çıkarılamayınca bu kez güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı 59. tur sonunda pistten çıktı ve yarış yeniden başladı.
Kalan turlarda yumuşak hamur kullanan pilotlar avantaj sağlarken İngiliz pilot Russell kariyerinin ilk yarış galibiyetine uzanmayı başardı. Podyumun diğer basamaklarında takım arkadaşı Hamilton ile Ferrari pilotu Sainz yer aldı. Oracle Red Bull Racing pilotlarından Verstappen beşinci, Pérez ise altıncı sırada yer aldı.
Formula 1 | Brezilya GP
Sıra
Pilot
Sonuç
1
George Russell
Interval
2
Lewis Hamilton
+1.529
3
Carlos Sainz
+4.051
4
Charles Leclerc
+8.441
5
Fernando Alonso
+9.561
6
+10.056
7
14.080
8
Esteban Ocon
+18.690
9
Valtteri Bottas
+22.552
10
Lance Stroll
+23.552
11
Sebastian Vettel
+26.183
12
Zhou Guanyu
+29.325
13
Mick Schumacher
+29.899
14
+31.867
15
Alexander Albon
+36.016
16
Nicholas Latifi
+37.038
17
+1 tur
18
Lando Norris
DNF
19
Kevin Magnussen
DNF
20
Daniel Ricciardo
DNF