Brezilya GP'sinde Neler Oldu?

Formula 1 'de sezonun sondan bir önceki yarışı Brezilya'daki Interlagos pistinde koşuldu. Brezilya GP'si tarih boyunca birbirinden efsanevi yarışlara sahne olurken bu yılki yarışın ilk turlarında pilotlar arasında temaslar yaşandı. Günün sonunda Max Verstappen altıncı, Sergio Pérez ise yedinci sırada yer aldı.

Sprint hafta sonu nedeniyle cuma günü koşulan sıralama turları büyük sürprize sahne oldu. Zaman zaman yağmurun çiselediği seansta tüm favori pilotlar üçüncü bölüme kalmayı başardılar. Pist nispeten kuruyken atılan turlarda en hızlı zamana imza atan Haas pilotu Kevin Magnussen pole pozisyonunun sahibi oldu.

Verstappen sıralama seansını ikinci sırada tamamladı © Red Bull Content Pool

Q3'te atılan ilk turlar sonunda Magnussen'in arkasında Verstappen yer aldı. Turu boyunca Charles Leclerc'in arkasında vakit kaybeden Pérez dokuzuncu sırada kalırken George Russell'ın pist dışına çıkması sonrası kırmızı bayrak kararı geldi. Artan yağış sonrası pilotlar piste çıkmaktan vazgeçince grid şöyle şekillendi:

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Cumartesi akşamı koşulan 24 turluk sprint yarışına Magnussen ilk sırada başlasa da Danimarkalı pilotun Oracle Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari pilotlarını arkasında tutması pek mümkün değildi. Verstappen yarışın yarısını lider geçse de damalı bayrağı dördüncü sırada gördü, Pérez de hemen arkasında yer aldı.

İlk turda Verstappen ve Pérez yerlerini korudular © Red Bull Content Pool

Mercedes pilotlarının ilk iki, Verstappen'in üçüncü ve Pérez'in dördüncü sırada start aldığı yarışta beş kırmızı ışığın sönmesiyle bu dörtlü yerini korudu. Turun devamında Daniel Ricciardo'nun teması sonrası spin atan Magnussen'in otomobili Ricciardo'ya çarptı, iki pilot yarış dışı kalırken güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracının altıncı turda pistten çıkması sonrası yeniden yarış temposuna dönüldü. İkinci virajda Verstappen ve Lewis Hamilton temas edince tur sonunda Verstappen pit'e girip ön kanadını değiştirdi. Aynı turda Lando Norris ile temas eden Leclerc bariyerlere çarpsa da yarışa geri döndü ve pit'e girdi.

Verstappen ve Hamilton ikilisi temas öncesi ilk viraja yan yana girdi © Red Bull Content Pool

Verstappen ve Norris ikilisine yaşanan temaslar sonrası beşer saniye zaman cezası verildi. Olaylı geçen ilk turların ardından oldukça sakin seyreden yarışa Russell liderlik ediyordu. Onun hemen arkasında Pérez yer alırken, Vettel'i ve Norris'i geçen Hamilton ise Sainz'ın pit'e girmesiyle üçüncü sıraya yerleşti.

Pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi veren Pérez, 23. turun sonunda ilk pit stop'unu yaptı ve yarışa altıncı sırada döndü. Pérez'in ardından bir tur sonra yarış lideri Russell pit'e girdi, bir tur sonra da Verstappen ikinci pit stop'unu yaptı. Son olarak 29. tur sonunda Hamilton da pit'e girdi.

Pérez yarışı uzun süre ikinci sırada götürdü © Red Bull Content Pool

71 turluk yarışın 40. turu geride kalırken sıralama Russell, Pérez, Hamilton, Sainz, Bottas, Vettel, Ocon, Norris, Leclerc, Schumacher şeklindeydi. İkinci pit stop'unda yumuşak hamur lastiğe geçiş yapan Verstappen 11. sıraya kadar yükseldi. 47. turun sonunda Pérez ve 48. turun sonunda ise Verstappen son kez pit'e geldi.

52. turda Norris'in otomobili pist üstünde kalınca sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi. Bu sırada bazı pilotlar pit stop yaparak lastiklerini tazelediler. Norris'in otomobili pistten çıkarılamayınca bu kez güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı 59. tur sonunda pistten çıktı ve yarış yeniden başladı.

Verstappen ekstra pit stop'a rağmen üst sıralara tırmanmayı başardı © Red Bull Content Pool

Kalan turlarda yumuşak hamur kullanan pilotlar avantaj sağlarken İngiliz pilot Russell kariyerinin ilk yarış galibiyetine uzanmayı başardı. Podyumun diğer basamaklarında takım arkadaşı Hamilton ile Ferrari pilotu Sainz yer aldı. Oracle Red Bull Racing pilotlarından Verstappen beşinci, Pérez ise altıncı sırada yer aldı.

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Formula 1 | Brezilya GP 1 Interval 2 +1.529 3 +4.051 4 +8.441 5 +9.561 Show all results Sıra Pilot Sonuç 1 Interval 2 +1.529 3 +4.051 4 +8.441 5 +9.561 6 +10.056 7 14.080 8 +18.690 9 +22.552 10 +23.552 11 +26.183 12 +29.325 13 +29.899 14 +31.867 15 +36.016 16 +37.038 17 +1 tur 18 DNF 19 DNF 20 DNF