Max Verstappen'den Brezilya'da Sezonun 17'nci Yarış Galibiyeti

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunda artık yavaş yavaş sona gelirken sıradaki yarış Brezilya Sao Paolo Grand Prix'siydi. Cumartesi günü, önceki güne göre çok daha güzel bir hava durumu eşliğinde önce sprint yarışı koşuldu. Ardından Brezilya’da her zaman olduğu gibi çok renkli görüntüler eşliğinde ve dolu tribünler önünde pazar günkü ana yemeğe geçildi.

Sezonun altıncı ve son sprint yarışında ilk cepteki isim Lando Norris’ti. Max Verstappen ikinci cepte yer alırken üçüncü cepte de Sergio Perez vardı. Sprint yarışında, Magnussen ve Hulkenberg hariç herkes yumuşak lastik tercih etti. Yumuşak lastiklerin, ertesi günkü asıl yarış performanslarına dair de fikir vermesi önemliydi. 24 tur ve 103 km'den oluşan, aynı zamanda zorunlu pitstop’un olmadığı sprint yarışı problemsiz bir şekilde başladı. Norris ve verstappen ileri doğru atıldı, ikili arasında daha fazla öne çıkan isim Max Verstappen oldu ve bu harika hücumla yarışın ilk saniyelerinde Verstappen ilk sırayı aldı. Sprint yarışının kalan bölümünde Verstappen kaçtı, Norris kovaladı ancak herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Max Verstappen, sezonun son sprint yarışını kazanmış oldu.

Kupa bir kez daha Max Verstappen'in ellerinde © Red Bull Content Pool

Cumartesi günkü sprint yarışının ardından Pazar günü, sezonun sondan üçüncü yarışı için her şey hazırdı. Yarışa Max Verstappen ilk cepten başlarken ikinci cepte Charles Leclerc, üçüncü cepte ise Lance Stroll vardı. Logan Sargeant hariç herkes yumuşak lastik tercih etti. Charles Leclerc, henüz daha formasyon turunda hidrolik problemi yüzünden dışarıya uçtu ve bariyerlere çarptı.

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, yanı boş bir şekilde tek başına start aldı. Arkadan Norris çok iyi kalktı ve ön tarafa doğru yaklaşmaya çalıştı. Hamilton Alonso’yu geçerek üçüncü sıraya yerleşti ve arka tarafta kelimenin tam anlamıyla kıyamet koptu. Lando Norris üç sıra kazandı, Leclerc de yarışta olmayınca dört sıra kazanmış oldu. Güvenlik aracı da yarışa dahil oldu ve kırmızı bayrak çıktı. Zira beş sürücü oyun dışında kalmıştı. Yarış, kırmızı bayrağın ardından yeniden başladı.

Leclerc, Magnussen ve Albon'un yer almadığı ikinci start'ta da Max Verstappen harika bir başlangıç yaparak yerini kimseye vermedi. Hemen arkasında Lando Norris, üçüncü sırada ise Fernando Alonso vardı. Toplamda altıncı tur geçildiğinde Sergio Perez altıncı sırada kendisine yer buldu. Mercedes ise iki sürücüsüyle dördüncü ve beşinci sıradaydı.

Brezilya'da yarış olaylı bir şekilde başladı © Red Bull Content Pool

10'uncu tur geride kalırken, Max Verstappen en yakın takipçisi olan Lando Norris ile arasındaki farkı iki saniyeye çıkarmıştı bile. Bir diğer Red Bull sürücüsü Sergio Perez ise, 15'inci turla virajda Russel'ı geçerek tırmanışını sürdürdü ve dördüncü sıradaki Hamilton'ın hemen arkasında beşinciliğe yerleşti. 21'inci turda herkesin lastikleri yavaş yavaş bitmeye başlamıştı. Red Bull Perez'i pite çağırdı. Verstappen, Norris ve Alonso ise 22'inci tur itibariyle en önde yalnız bir yarış çıkartıyorlardı.

Her iki start'ta da iyiydim. Geriye yarış boyunca lastikleri yönetmek kaldı. Yarış boyunca her şey iyi göründü, sadece otomobile dikkat etmem gerekiyordu. Neyse ki işler iyi gitti. Max Verstappen

Alonso erken pitin ardından Perez'i geçmişti ancak Perez, kısa süre sonra 24'üncü turda virajda bir kez daha Hamilton'ı geçmeyi başardı. 28'inci turda, Verstappen ve Norris arka arkaya pite girdiler.

Verstappen, Brezilya'da yarışı baştan sona önde götürdü © Red Bull Content Pool

50'inci turla birlikte Max Verstappen, ikinci sıradaki Norris ile arasındaki süre farkını 7 saniyeye kadar çıkardı. Tam o anda ise üçüncü sırada Stroll vardı ve Alonso dördüncü sırada takım arkadaşını takip ediyordu. Brezilya'da son altı tura girilirken Mercedes tarafında Russel yarış dışı kaldı. Hamilton sekizinci sıradaydı. Ön tarafta ise Perez ve Alonso arasında bir üçüncülük mücadelesi yaşandı. Max Verstappen ise 68'inci turda Norris ile arasındaki farkı 8.2 saniyeye kadar çıkardı.

Brezilya GP'sini Norris ikinci, Alonso ise üçüncü sırada tamamladı © Red Bull Content Pool

Max Verstappen, yarışın kalan bölümünde de sürprize izin vermedi. Pole'den başladığı yarışı, pite girdiği anlar dışında hep ilk sırada götürdü ve 2023 Formula 1 sezonunun 17'inci yarış galibiyetini elde etti.