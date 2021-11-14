Brezilya GP: Max Verstappen İkinciliği Aldı

Formula 1 'de 2021 sezonunun 19. yarışı Brezilya'daki Interlagos pistinde koşuldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, uzun süre lider götürdüğü yarışı ikinci sırada tamamladı ve şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. Diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Cuma günkü sıralama turlarında en hızlı zamana imza atan Lewis Hamilton, aracındaki ihlal nedeniyle seanstan diskalifiye edildi. Bunun sonucunda bu sezon üçüncü kez uygulanan sprint yarışına Max Verstappen en ön sıradan başladı, Verstappen'in ardında ise Valtteri Bottas ve Sergio Perez sıralandı.

Sprint yarışına Max Verstappen en ön sıradan başladı. © Red Bull Content Pool

Sprint yarışında yumuşak hamuru tercih eden Valtteri Bottas ve Carlos Sainz Jr, orta hamuru tercih eden Red Bull Racing pilotlarını start'ta geride bıraktı ve 24 tur sürecek bir kovalamaca başladı. Yarış boyu süren yakın mücadeleye rağmen geçiş yaşanmayınca Verstappen ikinci, Perez dördüncü sırayı aldı.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle çok iyi bir kalkış yapan Max Verstappen ilk virajı lider dönmeyi başardı. Sergio Perez de ilk tur bitmeden Valtteri Bottas'ı geride bırakınca Red Bull pilotları ilk iki sıraya yerleşti. Verstappen'in şampiyonluktaki rakibi Lewis Hamilton da ilk turda altıncılığa yükseldi.

Verstappen ve Perez yarışın ilk turunda ilk iki sıraya yükselmeyi başardı. © Red Bull Content Pool

İlk turlarda pilotlar arasında çok fazla temas yaşanınca pistin birçok yerine araç parçaları saçıldı. Hal böyle olunca riskin azaltılması adına altıncı turda güvenlik aracı devreye girdi ve pilotlar arasında oluşan ufak farklar kapandı. Bu esnada sıralama Verstappen, Perez ve Hamilton şeklindeydi.

10. turda güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla beraber Verstappen ve Perez ikilisi ilk iki sıradaki yerini korumayı başardı. Hemen bir tur sonra Mick Schumacher ve Kimi Raikkonen arasında ilk virajda yaşanan temas sonrası piste yeniden parçalar saçılınca bu kez sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki mücadele yarış boyu sürdü. © Red Bull Content Pool

Sanal güvenlik aracı uygulaması 14. turda sona erdi ve pilotlar bir kez daha yarış temposuna geçti. Verstappen yarış lideri olarak yoluna devam ederken Hamilton'ın Perez üzerindeki baskısı arttı ve ikili arasında müthiş bir mücadele yaşandı. 18. turda ise Hamilton ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Ön sıralardaki pilotlardan pit stop yapan ilk isim 27. turda Hamilton oldu ve İngiliz pilot yarışa altıncı sırada dönüş yaptı. Hamilton'ın ardından önce Sainz, ardından Verstappen ve Perez pit'e girdi. Şampiyonluk adayları arasındaki fark ilk pit stop'lar sonrasında bir buçuk saniye civarındaydı.

Sergio Perez son turda yaptığı deneme ile en hızlı tura imza attı. © Red Bull Content Pool

71 turluk yarışın 40. turu geride kalırken Verstappen ile Hamilton arasındaki fark bir saniyenin hemen üzerinde seyrediyordu. Bu noktada Red Bull'dan erken pit stop hamlesi geldi ve Verstappen ikinci kez pit stop yaptı. Bir tur sonra Bottas, iki tur sonra Perez ve üç tur sonra da Hamilton pit stop yaptı.

Son 20 tura girilirken Lance Stroll ve Daniel Ricciardo yarıştan çekildi. Bu sırada Verstappen ile Hamilton arasındaki fark bir saniyenin altına inince ikili arasında müthiş bir mücadele yaşanmaya başladı. Bu mücadelelerden ilkinde her iki pilot da aynı virajda dışarı taşsa da piste dönmeyi başardı.

Max Verstappen yarışı uzun süre önde götürdü. © Red Bull Content Pool

Yarışın devamında uzun süre liderliğini koruyan Verstappen, Hamilton'ın iki atağını savuştursa da 59. turda ikinci sıraya geriledi. Bu noktadan sonra ön sıralarda bir geçiş yaşanmayınca yarış sonunda sıralama Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Leclerc, Sainz, Gasly, Ocon, Alonso, Norris şeklinde oluştu.

Pilotlar Şampiyonası

Max Verstappen, 332.5 Lewis Hamilton, 318.5 Valtteri Bottas, 203 Sergio Perez, 178 Lando Norris, 151 Charles Leclerc, 148 Carlos Sainz Jr, 139.5 Daniel Ricciardo, 105 Pierre Gasly, 92 Fernando Alonso, 62 Esteban Ocon, 50 Sebastian Vettel, 42 Lance Stroll, 26 Yuki Tsunoda, 20 George Russell, 16 Kimi Räikkönen, 10 Nicholas Latifi, 7 Antonio Giovinazzi, 1 Mick Schumacher, 0 Robert Kubica, 0 Nikita Mazepin, 0

Takımlar Şampiyonası

Mercedes, 521.5 Red Bull Racing, 510.5 Ferrari, 287.5 McLaren, 256 Alpine, 112 Scuderia AlphaTauri, 112 Aston Martin, 68 Williams, 23 Alfa Romeo, 11 Haas, 0