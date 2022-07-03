Günün Sürücüsü Sergio Perez Silverstone'da Podyumda

'de sezonun 10. durağı olan Silverstone Pisti heyecan verici bir yarışa sahne oldu. Start'taki kaza büyük bir korku yaşatsa da herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması yüreklere su serpti. Daha sonra tekrar başlayan yarışta Oracle Red Bull Racing sürücüsü

yaşadığı şanssızlıklara rağmen müthiş bir performans gösterdi ve ikinci sırada yer alarak podyuma çıktı.