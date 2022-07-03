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F1
Günün Sürücüsü Sergio Perez Silverstone'da Podyumda
İkonik Silverstone Pisti unutulmaz bir yarışa sahne olurken, Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez müthiş bir performans göstererek ikinci sırada yer aldı ve podyuma çıktı.
Formula 1'de sezonun 10. durağı olan Silverstone Pisti heyecan verici bir yarışa sahne oldu. Start'taki kaza büyük bir korku yaşatsa da herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması yüreklere su serpti. Daha sonra tekrar başlayan yarışta Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez yaşadığı şanssızlıklara rağmen müthiş bir performans gösterdi ve ikinci sırada yer alarak podyuma çıktı.
Formula 1 heyecanının doğduğu yer olan Silverstone Pisti'nde izleyiciler büyük bir iştahla dünyanın en teknolojik yarış makinelerinin sahneye çıkmasını bekliyordu. Sıralama turları yağmur altında koşulurken, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz, 150. yarışında ilk kez pol pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Silverstone'a gelirken son altı yarışın beşinde zafere ulaşan Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen ilk çizgide Sainz'a eşlik ederken, ikinci çizgide de Ferrari ve Red Bull araçları yer aldı. Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, Sergio Perez ise dördüncü sırada yarışa başlama hakkını elde etti.
18 virajdan oluşan Silverstone'da henüz ilk viraj dönülmeden Guanyu Zhou, George Russell ve Pierre Gasly'nin karıştığı bir kaza yaşandı. Kazadan en çok Zhou'nun aracı etkilenirken, Çinli sürücü ciddi bir yara almadan kurtuldu. Yarışa start'ı tekrarlamak üzere ara verildi.
İkinci kez verilen start'ın ardından ilk dört sırada bir değişiklik yaşanmadı ancak birbirlerine temas eden Perez ve Leclerc'in araçlarında küçük hasarlar meydana geldi. İki aracın da ön kanatları zarar gördü. Leclerc yola devam etmeyi tercih ederken, Perez ise altıncı turda pit'e girerek ön kanadını değiştirdi.
10. tur sırasında lider Sainz bir an kontrolünü kaybedince pistin dışına taştı. Fırsatı değerlendiren Verstappen liderliği ele geçirdi. İki tur sonra ise bu kez şanssızlık yaşayan isim Verstappen'di. Hollandalı sürücü pist üzerindeki karbon parçalardan birinin üzerinden geçince lastiği patladı ve yavaşlamaya başladı. Bu esnada Sainz öne geçerken, Verstappen'de aceleyle pit'in yolunu tuttu. Ancak Verstappen pit'ten çıktıktan sonra da teknik sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirtti.
20. turda yarış lideri Sainz pit'e çağrıldı ve yeni lider takım arkadaşı Charles Leclerc oldu. Kendisi de hasarlı ön kanatla yarışa devam eden Leclerc, pozisyonunu hemen ardındaki Hamilton'a karşı korumaya çalıştı. 24. turda Verstappen bir kez daha pit'e geldi. Piste döndüğünde yedinci sırada olan Verstappen, henüz lastiklerini ısıtamadan Vettel'e geçildi ve sekizinciliğe geriledi.
25. turda Leclerc pit'e girerken, Hamilton kendi evinde liderliğe yükseldi. Leclerc pit dönüşü Sainz'ın arkasında kaldı ve üçüncü sırada yarışa devam etti. Ancak Sainz, Ferrari pit duvarının performans beklentisini karşılayamayınca takım emri ile 31. turda Leclerc ile yer değiştirdi.
39. turda Esteban Ocon'un aracı pist üzerinde durunca sarı bayraklar sallandı ve güvenlik aracı piste girdi. Bu durumda sürücüler arasındaki farklar kapandı ve Sainz, Hamilton, Perez gibi ön sıralardaki isimler pit'e girdi. Leclerc ise pistte kalmayı tercih etti.
Bitime 10 tur kala yarış tekrar başlarken, Perez, Hamilton'ı geçerek üçüncülüğe yükseldi. Sainz da Leclerc'i geride bıraktı ve liderliğe yerleşti. 45. turdan itibaren DRS'nin açılmasıyla Leclerc, Perez ve Hamilton arasında müthiş bir mücadele başladı. Perez bu sırada ikinci sıraya yükselirken Leclerc üçüncülüğe geriledi.
48. turda ise gözler bu kez Hamilton ve Leclerc arasındaki mücadeleye döndü. Hamilton bu savaştan galip çıkarak üçüncülüğe yükseldi. 52 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim Carlos Sainz Jr olurken bu aynı zamanda İspanyol sürücünün kazandı ilk yarış oldu.
Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez de nefesleri kesen bir performansa imza atarak hem günün sürücüsü seçildi hem de ikinci sırada kendine yer bularak podyumda boy gösterdi. Hamilton üçüncü olarak kendi evinde podyuma çıkmayı başarırken, Leclerc ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.