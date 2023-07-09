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F1
Max Verstappen'den Üst Üste Altıncı Galibiyet
Formula 1'de sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı, Sergio Pérez ise altıncı sırada finiş gördü.
Formula 1’de 2023 sezonun 10. ayağı Britanya Grand Prix’sine takvimin en özel pistlerinden biri olan Silverstone ev sahipliği yaptı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oracle Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk turlarda liderliği kaptırsa da yarıştan galip ayrıldı ve üst üste altıncı, kariyerinin ise 43. zaferini etmiş oldu.
Değişken pist koşulları eşliğinde koşulan sıralama turu seansı müthiş bir mücadeleye ve sürprizlere sahne oldu. Q1’i McLaren pilotu Lando Norris ilk sırada tamamlarken, Sergio Pérez ise 16. sırada kalarak seansa erken veda etti. Hem Q2’de hem de Q3’te en hızlı tura imza atan Verstappen pole’ün sahibi olurken, onu sırasıyla Norris ve Oscar Piastri takip etti.
Yarışın start’ında iyi bir kalkış yakalayan Norris ilk sıraya yükselirken onu Verstappen ve Piastri takip etti. Turun devamında Piastri de geçiş fırsatı kollamasına rağmen Verstappen yerini korudu. İyi start alan isimlerden Yuki Tsunoda üç sıra birden kazanarak 13. sıraya tırmandı. Üçüncü turda DRS’nin açılması sonrası Verstappen gözünü liderliğe dikti.
Verstappen beşinci turda liderliğe yükselirken, arka tarafta George Russell’ın Charles Leclerc ve Lewis Hamilton’ın Fernando Alonso üzerinde baskı kurduğu görüldü. Norris ve Piastri ikilisinin birkaç tur boyunca DRS mesafesinde kalmasının ardından 10. tur itibariyle Hollandalı pilot Verstappen aradaki farkı bir saniyenin üzerine çıkarmayı başardı.
Esteban Ocon 10. turda pit’e girerek yarıştan çekildi ve yarışa veda eden ilk isim oldu. Sıralama turu seansını 16. sırada bitirse de Valtteri Bottas’ın aldığı ceza sonrası yarışa 15. sıradan başlayan Pérez, 17. tur itibariyle kendini ilk 10’a atmayı başardı. Yarışa yumuşak hamurla başlayan Tsunoda, 15. turda pit stop yaparak sert hamura geçiş yaptı.
Ön sıralardaki pilotlardan pit stop yapan ilk isim, 19. turda Ferrari’den Leclerc oldu. Bu sırada yarışın en hızlı turuna imza atan Verstappen ile Norris arasındaki fark dört saniyenin üstündeydi. Onu sırasıyla Piastri, yarışa yumuşak hamurla başlayan Russell, Carlos Sainz, Hamilton, Alonso, Pierre Gasly ve dokuzuncu sıradaki Pérez takip ediyordu.
52 turluk yarışın tam orta noktasında Ferrari’nin İspanyol pilotu Sainz pit’e geldi ve sert hamura geçtikten sonra yarışa 12. sırada döndü. 28. turda pit’e giren pilotlardan Russell yumuşak hamurdan orta hamura, Pérez orta hamurdan yumuşak hamura geçiş yaptı. Bir tur sonra üçüncü sıradaki Piastri de pit stop yaparak yarışa altıncı sırada döndü.
Yarışın 32. turunda güç ünitesi birden alev alan Kevin Magnussen’in otomobili yolda kalınca sanal güvenlik aracı devreye girdi. Bu sırada bazı pilotlar pit stop yaparken bir tur sonra güvenlik aracı kararı geldi. Bu karar sonrası yapılan pit stop’larda sırasıyla Verstappen yumuşak, Norris sert, Hamilton yumuşak ve Alonso yumuşak lastiğe geçiş yaptı.
Güvenlik aracı 38. tur sonunda pistten çıkınca 14 turluk yeni bir yarış başlamış oldu. Verstappen çok iyi bir start ile farkı iki saniyeye çıkarırken, Norris ise ters lastikte kaldığı Hamilton’a karşı savunma yapmaya başladı. 43. turun son virajlarında atağını yapan Pérez yedinci sıraya yükselirken, Albon ve Leclerc ikilisi de birer sıra yükseldi.
Kalan turlarsa Aston Martin pilotu Lance Stroll’ün temas ettiği Gasly yarıştan çekilmek zorunda kalırken, liderliğini yarış sonuna kadar koruyan Verstappen üst üste altıncı yarış galibiyetine uzandı. Ona podyumda Norris ve Hamilton eşlik ederken, Pérez de son çizgiyi altıncı sırada geçti. En hızlı tur puanı ise 1:30.275 ile Verstappen’in oldu.
F1 Britanya GP Sonuçları
- Max Verstappen, 1:25:16.938
- Lando Norris, +3.798
- Lewis Hamilton, +6.783
- Oscar Piastri, +7.776
- George Russell, +11.206
- Sergio Pérez, +12.882
- Fernando Alonso, +17.193
- Alexander Albon, +17.878
- Charles Leclerc, +18.689
- Carlos Sainz, +19.448
- Logan Sargeant, +23.632
- Valtteri Bottas, +25.830
- Nico Hülkenberg, +26.663
- Lance Stroll, +27.483
- Zhou Guanyu, +29.820
- Yuki Tsunoda, +31.225
- Nyck de Vries, +33.128
- Pierre Gasly, DNF
- KeviN Magnussen, DNF
- Esteban Ocon, DNF
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