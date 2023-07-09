Max Verstappen'den Üst Üste Altıncı Galibiyet

Değişken pist koşulları eşliğinde koşulan sıralama turu seansı müthiş bir mücadeleye ve sürprizlere sahne oldu. Q1’i McLaren pilotu Lando Norris ilk sırada tamamlarken,

ise 16. sırada kalarak seansa erken veda etti. Hem Q2’de hem de Q3’te en hızlı tura imza atan

Verstappen pole’ün sahibi olurken

, onu sırasıyla Norris ve Oscar Piastri takip etti.