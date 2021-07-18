Britanya GP'de Neler Oldu?

Formula 2021 sezonu yepyeni bir formatı yarış severlerle tanıştırdı. Formula 1'in başladığı yer olan Silverstone 'daki yarış hafta sonunda F1 tutkunları ilk kez sprint yarışına tanıklık etme fırsatı yakaladı. Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen cumartesi günü yapılan sprint yarışına ikinci sırada başlarken müthiş bir performansın ardından damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Pazar günü yapılan yarış ise hayli yüksek tansiyonlu geçti.

Verstappen, Silverstone'da © Getty Images / Red Bull Content Pool

Cumartesi - Sprint Yarışı

Cuma günü yapılan sıralama turlarıyla sprint yarışının grid'i belirlenirken evinde yarışan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırayı elde etmeyi başardı. Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen sprint yarışında ilk çizgiye ortak olurken, Valtteri Bottas ve Charles Leclerc ise üç ve dördüncü sırada yer aldı.

Alışılmışın dışında bir deneyim olarak sprint formatında sürücüler 17 turluk bir mücadeleye girişti. Sürücülerin istedikleri lastik türünü seçebildiği bu formatta ağırlıklı olarak orta hamur lastik tercih edildi. Yarışın kısa olması nedeniyle pit stop'a gerek duyulmadı.

Verstappen cumartesi günü yapılan sprint yarışını ilk sırada tamamladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte öne atılan Verstappen, en önemli rakibi Hamilton'ın avantajını elinden aldı ve ilk sıraya yerleşti. Start'ın bir diğer başarılı ismi ise Alpine sürücüsü Fernando Alonso oldu. Yarışa 11. sıradan başlayan sürücü, beşinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Altıncı turda McLaren sürücüsü Lando Norris , Alonso'yu geride bırakırken, yarışın sonuna kadar ilk beş sıra değişmedi.

Zafere ulaşan Verstappen üç puanı hanesine yazdırırken, pazar günü gerçekleşecek yarışa da pol pozisyonunda başlama hakkı kazandı. Hamilton, iki puan ve grid'in ikinci sırasını, Bottas ise bir puan ve grid'in üçüncü sırasını elde etti.

Pazar - Yarış

Silverstone'daki hafta sonunun pazar günkü ana yarışı büyük bir kaosla başladı. Start'la birlikte agresif ataklar yapmaya başlayan Lewis Hamilton ilk sıradaki Max Verstappen 'i geçmeye çalışırken, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sıradaki Valtteri Bottas 'ı geride bırakmayı başardı.

Max Verstappen önde götürdüğü yarışın ilk turunda altıncı virajda Hamilton'ın temasıyla yarış dışı kalırken; boşluktan faydalanan Leclerc, Hamilton'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bu esnada kırmızı bayraklar devreye girerken pilotlar da pit alanına doğru yöneldi. Hamilton, Verstappen'e teması nedeniyle 10 saniyelik zaman cezası aldı.

Yuki Tsunoda Silverstone'da puan toplamayı başardı © Getty Images / Red Bull Content Pool

28. turda pite giren Hamilton, 10 saniyelik zaman cezasını da bu esnada tamamladı. Lider Charles Leclerc ise 30. turda pite girdi ve yine ilk sırada piste dönmeyi başardı. Leclerc yarışın son anlarına kadar liderliğini sürdürse de Hamilton'ın süratine karşılık veremedi. Lewis Hamilton, Silverstone'da bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Leclerc ikinci olurken, Bottas da podyumun son sırasında kendine yer buldu.

Scuderia Alpha Tauri pilotu Yuki Tsunoda 10. sırada yer alarak puan almayı başarırken, takım arkadaşı Pierre Gasly ise yarışı 11. sırada tamamladı. Şampiyonluk yarışında ise Verstappen'in liderliği devam ediyor.