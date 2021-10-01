Red Bull Racing Esports
© Red Bull Racing Esports
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F1 Esports Series'de 2021 Sezonu Başlıyor!

Son iki sezonun şampiyonu Red Bull Racing Esports'un hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk.
Yazar: Şefik Akkoç
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Codemasters'ın F1 oyun serisi üzerinden gerçekleşen sanal Formula 1 şampiyonasında yeni sezon başlıyor. Dört yıldır gerçekleştirilen şampiyonada 2019 ve 2020 sezonlarını şampiyon olarak kapatan Red Bull Racing Esports, 2021 sezonu kadrosunu duyurdu. Bu yılki hedef pilotlar şampiyonluğuna da ulaşmak.
Red Bull Racing Esports'un 2021 kadrosunda geçen yıl pilotlar şampiyonasında ikinci olan Frederik Rasmussen ve üçüncü olan Marcel Kiefer ikilisinin yanı sıra Liam Parnell yer alıyor. Frederik Rasmussen geçen sezon üç birincilik ve üç podyum, Marcel Kiefer ise bir birincilik ve altı podyum elde etmişti.
Şampiyona Codemasters'ın geliştirdiği F1 2021 üzerinden gerçekleşiyor.
Şampiyona Codemasters'ın geliştirdiği F1 2021 üzerinden gerçekleşiyor.
© Codemasters/Electronic Arts
Frederik ve Marcel geçen sezon tüm yarışlarda yer almış ve 331 puan toplayarak Red Bull Racing Esports'u takımlar şampiyonasında zafere taşımıştı. Takımın yeni üyesi Liam ise 19 yaşında ve şampiyonada ilk kez yer alıyor. Çaylak olmasına rağmen DHL En Hızlı Tur ödülünü kazandı ve gelecek vaat ediyor.
Geçen yıl pilotlar şampiyonasında üçüncü olan Marcel, şampiyonayla ilgili görüşlerini “Bu yıl ana hedefim hem pilotlar şampiyonu olmak hem de takımlar şampiyonluğuna ulaşmak. Geçen yıl üçüncü olduğum için mutluyum çünkü ana hedefimiz olan takımlar şampiyonluğunu kazanmıştık.” şeklinde dile getiriyor.
Frederik Rasmussen geçen yılı ikinci sırada tamamlamıştı.
Frederik Rasmussen geçen yılı ikinci sırada tamamlamıştı.
© Kasper Laursen
Pistte daha hızlı olmak ve birbirimizi geliştirmek için takım olarak çalışmaktan keyif alıyorum. Üst üste üçüncü kez takımlar şampiyonu olmak harika olur ve bunu yapabileceğimize inanıyorum.
Frederik Rasmussen
Şampiyona takvimi bu yıl dört etkinlik, sekiz gün ve 12 yarış olarak planlandı. 13 Ekim'de Sakhir pistinde başlayıp 16 Aralık'ta Sao Paolo pistinde sona erecek 2021 sezonunun takvimini aşağıda görebilirsin. Yarışların tamamı F1 Esports'un YouTube, Twitch ve Facebook kanallarından canlı yayınlanacak.

F1 Esports Series 2021 Yarış Takvimi

TarihEtkinlikPist
13 EkimEvent 1Sakhir ve Shanghai
14 EkimEvent 1Spielberg
27 EkimEvent 2Silverstone ve Monza
28 EkimEvent 2Spa-Francorchamps
24 KasımEvent 3Portimão ve Zandvoort
25 KasımEvent 3Austin
15 AralıkEvent 4Imola ve Mexico
16 AralıkEvent 4Sao Paolo
Takvimdeki tüm etkinlikler ilk yarış için serbest antrenman seansıyla başlayacak, ardından sıralama turu seansı gerçekleştirilecek ve yarışlar gerçek F1 yarışlarının %35'i uzunluğunda koşulacak. İki günde bazen iki, bazen de üç yarışa katılacak pilotlar için bu mesafenin ideal olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni sezon formasıyla Marcel Kiefer...
Yeni sezon formasıyla Marcel Kiefer...
© Patrick Scheiber
Hepimiz her yarışı kazanmak istiyoruz. Bunun için yarışacak ve performansımızı en üst düzeye çıkarmak için Fred ve Liam ile elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Marcel Kiefer
F1 Esports Series, Codemasters'ın geliştirdiği F1 oyun serisi üzerinden dört yıldır gerçekleştiriliyor. Formula 1 hayranları tarafından yıllardır beğeniyle takip edilen serinin son üyesi F1 2021'de hem F1 hem de F2 araçları yer alırken, My Team ile oyunculara kendi takımını kurma şansı veriliyor.
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