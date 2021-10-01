F1 Esports Series'de 2021 Sezonu Başlıyor!

Codemasters'ın F1 oyun serisi üzerinden gerçekleşen sanal Formula 1 şampiyonasında yeni sezon başlıyor. Dört yıldır gerçekleştirilen şampiyonada 2019 ve 2020 sezonlarını şampiyon olarak kapatan Red Bull Racing Esports , 2021 sezonu kadrosunu duyurdu. Bu yılki hedef pilotlar şampiyonluğuna da ulaşmak.

Red Bull Racing Esports'un 2021 kadrosunda geçen yıl pilotlar şampiyonasında ikinci olan Frederik Rasmussen ve üçüncü olan Marcel Kiefer ikilisinin yanı sıra Liam Parnell yer alıyor. Frederik Rasmussen geçen sezon üç birincilik ve üç podyum, Marcel Kiefer ise bir birincilik ve altı podyum elde etmişti.

Şampiyona Codemasters'ın geliştirdiği F1 2021 üzerinden gerçekleşiyor. © Codemasters/Electronic Arts

Frederik ve Marcel geçen sezon tüm yarışlarda yer almış ve 331 puan toplayarak Red Bull Racing Esports'u takımlar şampiyonasında zafere taşımıştı. Takımın yeni üyesi Liam ise 19 yaşında ve şampiyonada ilk kez yer alıyor. Çaylak olmasına rağmen DHL En Hızlı Tur ödülünü kazandı ve gelecek vaat ediyor.

Geçen yıl pilotlar şampiyonasında üçüncü olan Marcel, şampiyonayla ilgili görüşlerini “Bu yıl ana hedefim hem pilotlar şampiyonu olmak hem de takımlar şampiyonluğuna ulaşmak. Geçen yıl üçüncü olduğum için mutluyum çünkü ana hedefimiz olan takımlar şampiyonluğunu kazanmıştık.” şeklinde dile getiriyor.

Frederik Rasmussen geçen yılı ikinci sırada tamamlamıştı. © Kasper Laursen Pistte daha hızlı olmak ve birbirimizi geliştirmek için takım olarak çalışmaktan keyif alıyorum. Üst üste üçüncü kez takımlar şampiyonu olmak harika olur ve bunu yapabileceğimize inanıyorum. Frederik Rasmussen

Şampiyona takvimi bu yıl dört etkinlik, sekiz gün ve 12 yarış olarak planlandı. 13 Ekim'de Sakhir pistinde başlayıp 16 Aralık'ta Sao Paolo pistinde sona erecek 2021 sezonunun takvimini aşağıda görebilirsin. Yarışların tamamı F1 Esports'un YouTube, Twitch ve Facebook kanallarından canlı yayınlanacak.

F1 Esports Series 2021 Yarış Takvimi

Tarih Etkinlik Pist 13 Ekim Event 1 Sakhir ve Shanghai 14 Ekim Event 1 Spielberg 27 Ekim Event 2 Silverstone ve Monza 28 Ekim Event 2 Spa-Francorchamps 24 Kasım Event 3 Portimão ve Zandvoort 25 Kasım Event 3 Austin 15 Aralık Event 4 Imola ve Mexico 16 Aralık Event 4 Sao Paolo

Takvimdeki tüm etkinlikler ilk yarış için serbest antrenman seansıyla başlayacak, ardından sıralama turu seansı gerçekleştirilecek ve yarışlar gerçek F1 yarışlarının %35'i uzunluğunda koşulacak. İki günde bazen iki, bazen de üç yarışa katılacak pilotlar için bu mesafenin ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni sezon formasıyla Marcel Kiefer... © Patrick Scheiber Hepimiz her yarışı kazanmak istiyoruz. Bunun için yarışacak ve performansımızı en üst düzeye çıkarmak için Fred ve Liam ile elimizden gelen her şeyi yapacağız. Marcel Kiefer

F1 Esports Series, Codemasters'ın geliştirdiği F1 oyun serisi üzerinden dört yıldır gerçekleştiriliyor. Formula 1 hayranları tarafından yıllardır beğeniyle takip edilen serinin son üyesi F1 2021'de hem F1 hem de F2 araçları yer alırken, My Team ile oyunculara kendi takımını kurma şansı veriliyor.