Max Verstappen Fransa'da Zirveye Geri Döndü

oldu. Podyumun diğer basamaklarında ise Lewis Hamilton ve George Russell yer aldı.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turu seansında bir kez daha Red Bull Racing ve Ferrari pilotları ilk sıra için mücadele ettiler. Aldığı grid cezası nedeniyle yarışa 19. sıradan başlayacak olan Carlos Sainz, Q3'te sağladığı hava koridoru desteği ile Charles Leclerc'i ilk sıraya taşırken onu sırasıyla Max Verstappen ve

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle başlayan yarışta Verstappen ikinci sıradaki pozisyonunu korudu. Leclerc'in lider geçtiği ilk turda Verstappen'i sırasıyla Lewis Hamilton, Perez, Fernando Alonso ve George Russell takip etti. Esteban Ocon'un teması ile spin atan Scuderia AlphaTauri pilotu

Yarışın ilk turları boyunca Verstappen ile Leclerc arasındaki fark bir saniyenin altında seyretti. Verstappen düzlük hızıyla arayı kaparken, özellikle hızlı virajlarda avantaj sağlayan Leclerc yerini korumayı başardı. Bu sırada Hamilton ile üçüncülük mücadelesi veren Perez ile öndeki grup arasındaki fark beş saniyenin üstüne çıktı.

Yarışın ilk turları boyunca Verstappen ile Leclerc arasındaki fark bir saniyenin altında seyretti. Verstappen düzlük hızıyla arayı kaparken, özellikle hızlı virajlarda avantaj sağlayan Leclerc yerini korumayı başardı. Bu sırada Hamilton ile üçüncülük mücadelesi veren Perez ile öndeki grup arasındaki fark beş saniyenin üstüne çıktı.

Yarışın ilk turları boyunca Verstappen ile Leclerc arasındaki fark bir saniyenin altında seyretti. Verstappen düzlük hızıyla arayı kaparken, özellikle hızlı virajlarda avantaj sağlayan Leclerc yerini korumayı başardı. Bu sırada Hamilton ile üçüncülük mücadelesi veren Perez ile öndeki grup arasındaki fark beş saniyenin üstüne çıktı.

Çift pit stop stratejisini tercih eden pilotlardan Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Zhou Guanyu pit stop yapan ilk isimler oldular. Birkaç tur sonra Tsunoda da pit'e girerken, bu pilotların attığı turlar diğer takımlara strateji açısından veri sağlamış oldu. Ön grupta pit stop yapan ilk isimse 16. turun sonunda Verstappen oldu.

Çift pit stop stratejisini tercih eden pilotlardan Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Zhou Guanyu pit stop yapan ilk isimler oldular. Birkaç tur sonra Tsunoda da pit'e girerken, bu pilotların attığı turlar diğer takımlara strateji açısından veri sağlamış oldu. Ön grupta pit stop yapan ilk isimse 16. turun sonunda Verstappen oldu.

Çift pit stop stratejisini tercih eden pilotlardan Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Zhou Guanyu pit stop yapan ilk isimler oldular. Birkaç tur sonra Tsunoda da pit'e girerken, bu pilotların attığı turlar diğer takımlara strateji açısından veri sağlamış oldu. Ön grupta pit stop yapan ilk isimse 16. turun sonunda Verstappen oldu.

53 turluk yarışın 30 turu geride kalırken Verstappen ilk sırada olmasına rağmen temposunu artırarak kendisine ait en hızlı tur derecesini geliştirdi. Aynı turda orta hamur lastiklerle yarışan Sainz, önündeki Russell'ı geride bırakıp dördüncü sıraya yükseldi. Sainz yarışa beş saniye zaman cezası ile devam ediyordu.

53 turluk yarışın 30 turu geride kalırken Verstappen ilk sırada olmasına rağmen temposunu artırarak kendisine ait en hızlı tur derecesini geliştirdi. Aynı turda orta hamur lastiklerle yarışan Sainz, önündeki Russell'ı geride bırakıp dördüncü sıraya yükseldi. Sainz yarışa beş saniye zaman cezası ile devam ediyordu.

53 turluk yarışın 30 turu geride kalırken Verstappen ilk sırada olmasına rağmen temposunu artırarak kendisine ait en hızlı tur derecesini geliştirdi. Aynı turda orta hamur lastiklerle yarışan Sainz, önündeki Russell'ı geride bırakıp dördüncü sıraya yükseldi. Sainz yarışa beş saniye zaman cezası ile devam ediyordu.