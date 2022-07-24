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F1
Max Verstappen Fransa'da Zirveye Geri Döndü
Formula 1'de oldukça sıcak havada koşulan Fransa Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de sezonun 12. yarışı Fransa'daki Paul Richard Pisti'nde koşuldu. Start öncesinde 50 dereceyi aşan pist sıcaklığı ile lastikleri fazlasıyla zorlayan yarışın galibi Oracle Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Podyumun diğer basamaklarında ise Lewis Hamilton ve George Russell yer aldı.
Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turu seansında bir kez daha Red Bull Racing ve Ferrari pilotları ilk sıra için mücadele ettiler. Aldığı grid cezası nedeniyle yarışa 19. sıradan başlayacak olan Carlos Sainz, Q3'te sağladığı hava koridoru desteği ile Charles Leclerc'i ilk sıraya taşırken onu sırasıyla Max Verstappen ve Sergio Perez takip etti.
Beş kırmızı ışığın sönmesiyle başlayan yarışta Verstappen ikinci sıradaki pozisyonunu korudu. Leclerc'in lider geçtiği ilk turda Verstappen'i sırasıyla Lewis Hamilton, Perez, Fernando Alonso ve George Russell takip etti. Esteban Ocon'un teması ile spin atan Scuderia AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise son sıraya geriledi.
Yarışın ilk turları boyunca Verstappen ile Leclerc arasındaki fark bir saniyenin altında seyretti. Verstappen düzlük hızıyla arayı kaparken, özellikle hızlı virajlarda avantaj sağlayan Leclerc yerini korumayı başardı. Bu sırada Hamilton ile üçüncülük mücadelesi veren Perez ile öndeki grup arasındaki fark beş saniyenin üstüne çıktı.
Çift pit stop stratejisini tercih eden pilotlardan Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Zhou Guanyu pit stop yapan ilk isimler oldular. Birkaç tur sonra Tsunoda da pit'e girerken, bu pilotların attığı turlar diğer takımlara strateji açısından veri sağlamış oldu. Ön grupta pit stop yapan ilk isimse 16. turun sonunda Verstappen oldu.
Yarışın 18. turunda yaptığı beklenmedik hata sonrası otomobilinin kontrolünü kaybeden Leclerc bariyerlerle buluşup yarış dışı kaldı. Bu noktada güvenlik aracı devreye girince tüm pilotlar pit stop yapma şansı yakaladılar. 20. tur sonunda güvenlik aracı pistten çıkarken sıralama Verstappen, Hamilton, Perez, Russell şeklindeydi.
53 turluk yarışın 30 turu geride kalırken Verstappen ilk sırada olmasına rağmen temposunu artırarak kendisine ait en hızlı tur derecesini geliştirdi. Aynı turda orta hamur lastiklerle yarışan Sainz, önündeki Russell'ı geride bırakıp dördüncü sıraya yükseldi. Sainz yarışa beş saniye zaman cezası ile devam ediyordu.
Son turlara doğru Perez'i geride bırakan Sainz mevcut lastiklerle yarışın sonunu getiremeyeceği için ikinci pit stop'unu yaptı. Böylece Perez yeniden üçüncülüğe yükseldi ancak arkasındaki Russell ile arasında bir saniyeden daha az bir süre vardı. Verstappen ise arkada olanlardan habersiz ve rahat bir liderlik sürdürüyordu.
50. turda otomobilini kenara çeken Zhou Guanyu yarışa veda ederken sanal güvenlik aracı devreye girdi. 18. turda yükseldiği liderliği yarış sonuna kadar bırakmayan Verstappen ise bu sezon yedinci yarış zaferine ulaşmış oldu. Podyumun diğer basamaklarında Mercedes pilotları Hamilton ile Russell yer aldı.
Formula 1 | Fransa GP
Rank
Person
Result
1
Interval
2
Lewis Hamilton
+10.587
3
George Russell
+16.495
4
+17.310
5
Carlos Sainz
+28.872
6
Fernando Alonso
+42.879
7
Lando Norris
+52.026
8
Esteban Ocon
+56.959
9
Daniel Ricciardo
+60.372
10
Lance Stroll
+62.549
11
Sebastian Vettel
+64.494
12
+65.448
13
Alexander Albon
+68.565
14
Valtteri Bottas
+76.666
15
Mick Schumacher
+80.394
16
Zhou Guanyu
--
17
Nicholas Latifi
--
18
Kevin Magnussen
--
19
Charles Leclerc
--
20
--