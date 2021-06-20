Max Verstappen Zafere Doymuyor!

Cumartesi günkü sıralama turları büyük çekişmeye sahne oldu. Antrenmanlarda rakiplerinden daha hızlı olan

hem Q1'de, hem de Q3'te en iyi zamana imza atarak pole pozisyonunun da sahibi oldu.

ise iki Mercedes'in ardından dördüncü sırayı elde etti.