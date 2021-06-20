Max Verstappen Zafere Doymuyor!

Formula 1'de 2021 sezonunun yedinci yarışı Fransa'da koşuldu. Yarışa en ön sırada başlayan Max Verstappen ilk virajda liderliği Lewis Hamilton'a kaptırmasına rağmen son turları büyük heyecana sahne olan yarışta zafere ulaşmayı başardı. Sergio Perez ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.
Cumartesi günkü sıralama turları büyük çekişmeye sahne oldu. Antrenmanlarda rakiplerinden daha hızlı olan Max Verstappen hem Q1'de, hem de Q3'te en iyi zamana imza atarak pole pozisyonunun da sahibi oldu. Sergio Perez ise iki Mercedes'in ardından dördüncü sırayı elde etti.
Yarışa ilk sırada başlayan Max Verstappen iyi bir kalkış yapmasına rağmen ilk virajda dışarı taşınca Lewis Hamilton ilk sıraya yükseldi. Bu ikiliyi sırasıyla Valtteri Bottas, Sergio Perez, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo ve Lando Norris takip etti.
Yarışın ilk turlarında birbirine yakın seyreden pilotlar olmasına rağmen ön sıralarda herhangi bir geçiş yaşanmadı. En çok sıra kazananlar ise yarışa son iki sırada başlayan Lance Stroll ve Yuki Tsunoda oldu. 10. tur itibariyle Stroll 14., Tsunoda 16. sıraya kadar tırmanmayı başardı.
Yarışta pit stop yapan ilk isim 15. turda Ferrari'den Charles Leclerc oldu. Bir sonraki turda Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda ikilisi de pit stop yaptı. Öndeki isimlerden pit'e giren ilk pilot ise 18. turda Valtteri Bottas oldu, hemen ardından Max Verstappen de hızlı bir pit stop yaptı.
Hamilton 19. turda pit stop yaparken, pistte taze lastiklerle erken bir tur atan Verstappen öne geçmeyi başardı. Bu andan itibaren Verstappen, Hamilton ve Bottas sadece iki saniyelik zaman dilimi içerisinde üst üste turlar atmaya başladı. Bu arada Sergio Perez de 25. turda pit'e girdi.
Yarışın ilk yarısı geçilirken sıralama Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Vettel, Stroll, Leclerc, Ocon, Ricciardo ve Sainz şeklinde oluştu. Verstappen ile Hamilton arasındaki fark uzun süre bir saniyenin altında seyrederken, rakibinin DRS avantajına rağmen Verstappen liderliğini sürdürdü.
Takımların tek pit stop yapması beklenen yarışın 32. turu sona ererken Max Verstappen ikinci pit stop'unu yaptı ve orta hamur lastiğe geçiş yaparak dördüncü sıraya geriledi. Bu noktadan sonra Verstappen'in önündeki rakiplerinin pit stop yapıp yapmayacağı en çok merak edilen konuydu.
Taze lastiklerle pistte turlayan Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i geride bıraktıktan sonra iki Mercedes'in peşine düştü. Rakiplerinden çok daha hızlı turlar atan Verstappen yarışın bitimine dokuz tur kala Bottas'ı geride bıraktı. Bu sırada Hamilton ile arasındaki fark ise beş saniyeydi.
Yarışın son anları büyük bir heyecana sahne oldu. Bottas'ı geride bırakan Perez podyumdaki yerini garantilerken, son üç turda Hamilton ile arasındaki bir buçuk saniyelik farkı kapatmayı başaran Verstappen bitime bir tur kala liderliğe yükseldi ve Fransa'da zafere ulaştı.