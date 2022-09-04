Max Verstappen Adım Adım Şampiyonluğa Yürüyor

Formula 1 'de sezonun 15. yarışı Hollanda'daki Zandvoort Pisti'nde koşuldu. Max Verstappen ev sahibi olduğu ve pole pozisyonundan başladığı yarışta kusursuz bir sürüş performansı sergileyerek zafere uzanmayı başardı. Böylece Hollandalı pilot tribünleri dolduran Turuncu Ordu'ya istediğini vermiş oldu.

Yarışın grid'ini belirleyecek sıralama turu seansı müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Q1'de Verstappen ve Q2'de Carlos Sainz en hızlı tura imza atarken, Q3'teki son denemesinde Charles Leclerc'i 0.021 saniye farkla geride bırakan Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu. Takım arkadaşı Sergio Perez ise beşinci sırada yer aldı.

Max Verstappen sıralama turu seansını lider tamamladı © Red Bull Content Pool

Beş kırmızı ışığın sönmesi ile önde kalmayı başaran Verstappen ilk turu lider geçti. İlk virajlarda Sainz ve Lewis Hamilton ufak bir temas yaşarken, Perez de beşinci sıradaki yerini korudu. İkinci turda pistten çıkan ve bariyerlere temas eden Kevin Magnussen sarı bayrak çekilmesine izin vermeden yarışa dönmeyi başardı.

Yarışın başlarında hemen hemen tüm pilotlar lastikleri korumak için ideal tempoyu tutturmaya çalışırken, Verstappen ile Leclerc arasındaki fark bir saniye civarında seyretti. Bu ikiliyi birbirine çok daha yakın durumdaki Sainz ve Hamilton takip ederken, Perez ise orta hamurdaki Hamilton'ı yumuşak hamur lastiklerle takibini sürdürdü.

Yarış temiz bir start ile başladı ve aynı şekilde devam etti © Red Bull Content Pool

Yumuşak hamurla start alan ve arka sıralarda yer alan pilotlar 10. turdan itibaren pit'e girmeye başlayınca bu durum ön taraftaki pilotlara veri sağlamış oldu. Pit stop yapan hemen hemen herkes orta hamura, Fernando Alonso ise sert hamura geçiş yaptı. Ön tarafta pit yapan ilk isimler ise Sainz ve Perez oldu.

Sainz'ın hatalı pit stop'u Perez'e avantaj sağlarken 17. tur sonunda Leclerc pit'e girdi. Bu sırada Verstappen, Hamilton ve George Russell turlamayı sürdürdü. Leclerc'in pit stop'una hemen cevap veren Red Bull Racing bir sonraki tur Verstappen'i pit'e çağırdı ve 3.4 saniyelik pit stop sonrası Verstappen yarışa üçüncü sırada döndü.

Verstappen yarış boyunca kusursuz bir sürüş sergiledi © Red Bull Content Pool

72 turluk yarışın 28. turuna girilirken sadece Mercedes pilotları hala pit stop yapmamıştı. Tek pit stop ihtimali konuşulurken Verstappen ilk olarak Russell'ı yakaladı ve ikinci sıraya yerleşti. Verstappen önündeki Hamilton ile farkı kaparken, Hamilton pit'e girdi ve böylece Hollandalı pilot yeniden ilk sıraya yerleşmiş oldu.

Yarışa beşinci sırada devam eden Perez 41. tura girilirken ikinci pit stop'unu yaptı, sert hamura geçiş yaptı ve yarışa yedinci sırada döndü. Taze lastiklerle en hızlı tur zamanına imza atan Perez, 44. turun hemen başında Lando Norris'i geçerek altıncılığa yükseldi. Bu sırada Sainz ikinci pit stop'u için pit'e geldi.

Sergio Perez'in pit stop'u © Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda'nın otomobilini kenara çekmesiyle kısa süreliğine sarı bayraklar sallanırken, Japon pilot yeniden yola devam etti. Bu sırada Leclerc ikinci pit stop'unu yaparken, Tsunoda ekstra bir pit stop yapıp piste döndükten sonra otomobilini bir kez daha kenara çekince sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi.

Sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında Verstappen ve birçok pilot lastikleri tazeleme şansı buldu. Verstappen sert hamura geçiş yaparken, Mercedes pilotları ise orta hamura döndüler. Sanal güvenlik aracı uygulaması sona erdiğinde bitime 22 tur ve Verstappen ile Hamilton arasında 12 saniye fark vardı.

Verstappen'in temposu yarış boyunca çok yüksekti © Red Bull Content Pool

55. turda Valtteri Bottas'ın otomobili ilk virajın hemen öncesinde yolda kalınca geç de olsa bu kez güvenlik aracı devreye girdi. Bu karar sonrası Verstappen bir kez daha pit'e girdi ve yumuşak hamura geçiş yaptı. Güvenlik aracı otomobilleri pit yolundan geçirirken Russell da pit stop yaptı ve yumuşak hamura geçti.

Güvenlik aracı 60. tur sonunda pistten çıktı ve heyecan dolu 12 turluk mini yarış başladı. Verstappen ilk viraja gelmeden liderliği alırken onu sırasıyla Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Perez, Alonso, Norris, Ocon ve Stroll takip etti. Hamilton ve Perez orta, diğer tüm pilotlar yumuşak hamura sahipti.

Verstappen üst üste dördüncü zaferini elde etti © Red Bull Content Pool

Verstappen liderliğe yükseldikten sonra temposunu artırarak farkı açarken sonraki turlarda Russell da takım arkadaşı Hamilton'ı geride bıraktı. Devam eden turlarda Leclerc üçüncülüğe yükselirken, rahat şekilde lider giden Verstappen üst üste dördüncü zaferine uzandı. Perez ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

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Formula 1 | Hollanda GP 1 Interval 2 +4.071 3 +10.929 4 +13.016 5 +18.168 Show all results Sıra Pilot Sonuç 1 Interval 2 +4.071 3 +10.929 4 +13.016 5 +18.168 6 +18.754 7 +19.306 8 +20.916 9 +21.117 10 +22.459 11 +27.009 12 +30.390 13 +32.995 14 +36.007 15 +36.869 16 +37.320 17 +37.764 18 +1 tur 19 +1 tur 20 -