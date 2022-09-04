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F1
Max Verstappen Adım Adım Şampiyonluğa Yürüyor
Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, kendi evindeki yarışta zafere ulaştı.
Formula 1'de sezonun 15. yarışı Hollanda'daki Zandvoort Pisti'nde koşuldu. Max Verstappen ev sahibi olduğu ve pole pozisyonundan başladığı yarışta kusursuz bir sürüş performansı sergileyerek zafere uzanmayı başardı. Böylece Hollandalı pilot tribünleri dolduran Turuncu Ordu'ya istediğini vermiş oldu.
Yarışın grid'ini belirleyecek sıralama turu seansı müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Q1'de Verstappen ve Q2'de Carlos Sainz en hızlı tura imza atarken, Q3'teki son denemesinde Charles Leclerc'i 0.021 saniye farkla geride bırakan Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu. Takım arkadaşı Sergio Perez ise beşinci sırada yer aldı.
Beş kırmızı ışığın sönmesi ile önde kalmayı başaran Verstappen ilk turu lider geçti. İlk virajlarda Sainz ve Lewis Hamilton ufak bir temas yaşarken, Perez de beşinci sıradaki yerini korudu. İkinci turda pistten çıkan ve bariyerlere temas eden Kevin Magnussen sarı bayrak çekilmesine izin vermeden yarışa dönmeyi başardı.
Yarışın başlarında hemen hemen tüm pilotlar lastikleri korumak için ideal tempoyu tutturmaya çalışırken, Verstappen ile Leclerc arasındaki fark bir saniye civarında seyretti. Bu ikiliyi birbirine çok daha yakın durumdaki Sainz ve Hamilton takip ederken, Perez ise orta hamurdaki Hamilton'ı yumuşak hamur lastiklerle takibini sürdürdü.
Yumuşak hamurla start alan ve arka sıralarda yer alan pilotlar 10. turdan itibaren pit'e girmeye başlayınca bu durum ön taraftaki pilotlara veri sağlamış oldu. Pit stop yapan hemen hemen herkes orta hamura, Fernando Alonso ise sert hamura geçiş yaptı. Ön tarafta pit yapan ilk isimler ise Sainz ve Perez oldu.
Sainz'ın hatalı pit stop'u Perez'e avantaj sağlarken 17. tur sonunda Leclerc pit'e girdi. Bu sırada Verstappen, Hamilton ve George Russell turlamayı sürdürdü. Leclerc'in pit stop'una hemen cevap veren Red Bull Racing bir sonraki tur Verstappen'i pit'e çağırdı ve 3.4 saniyelik pit stop sonrası Verstappen yarışa üçüncü sırada döndü.
72 turluk yarışın 28. turuna girilirken sadece Mercedes pilotları hala pit stop yapmamıştı. Tek pit stop ihtimali konuşulurken Verstappen ilk olarak Russell'ı yakaladı ve ikinci sıraya yerleşti. Verstappen önündeki Hamilton ile farkı kaparken, Hamilton pit'e girdi ve böylece Hollandalı pilot yeniden ilk sıraya yerleşmiş oldu.
Yarışa beşinci sırada devam eden Perez 41. tura girilirken ikinci pit stop'unu yaptı, sert hamura geçiş yaptı ve yarışa yedinci sırada döndü. Taze lastiklerle en hızlı tur zamanına imza atan Perez, 44. turun hemen başında Lando Norris'i geçerek altıncılığa yükseldi. Bu sırada Sainz ikinci pit stop'u için pit'e geldi.
Yuki Tsunoda'nın otomobilini kenara çekmesiyle kısa süreliğine sarı bayraklar sallanırken, Japon pilot yeniden yola devam etti. Bu sırada Leclerc ikinci pit stop'unu yaparken, Tsunoda ekstra bir pit stop yapıp piste döndükten sonra otomobilini bir kez daha kenara çekince sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi.
Sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında Verstappen ve birçok pilot lastikleri tazeleme şansı buldu. Verstappen sert hamura geçiş yaparken, Mercedes pilotları ise orta hamura döndüler. Sanal güvenlik aracı uygulaması sona erdiğinde bitime 22 tur ve Verstappen ile Hamilton arasında 12 saniye fark vardı.
55. turda Valtteri Bottas'ın otomobili ilk virajın hemen öncesinde yolda kalınca geç de olsa bu kez güvenlik aracı devreye girdi. Bu karar sonrası Verstappen bir kez daha pit'e girdi ve yumuşak hamura geçiş yaptı. Güvenlik aracı otomobilleri pit yolundan geçirirken Russell da pit stop yaptı ve yumuşak hamura geçti.
Güvenlik aracı 60. tur sonunda pistten çıktı ve heyecan dolu 12 turluk mini yarış başladı. Verstappen ilk viraja gelmeden liderliği alırken onu sırasıyla Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Perez, Alonso, Norris, Ocon ve Stroll takip etti. Hamilton ve Perez orta, diğer tüm pilotlar yumuşak hamura sahipti.
Verstappen liderliğe yükseldikten sonra temposunu artırarak farkı açarken sonraki turlarda Russell da takım arkadaşı Hamilton'ı geride bıraktı. Devam eden turlarda Leclerc üçüncülüğe yükselirken, rahat şekilde lider giden Verstappen üst üste dördüncü zaferine uzandı. Perez ise yarışı beşinci sırada tamamladı.
Formula 1 | Hollanda GP
Sıra
Pilot
Sonuç
1
Interval
2
George Russell
+4.071
3
Charles Leclerc
+10.929
4
Lewis Hamilton
+13.016
5
+18.168
6
Fernando Alonso
+18.754
7
Lando Norris
+19.306
8
Carlos Sainz
+20.916
9
Esteban Ocon
+21.117
10
Lance Stroll
+22.459
11
+27.009
12
Alexander Albon
+30.390
13
Mick Schumacher
+32.995
14
Sebastian Vettel
+36.007
15
Kevin Magnussen
+36.869
16
Zhou Guanyu
+37.320
17
Daniel Ricciardo
+37.764
18
Nicholas Latifi
+1 tur
19
Valtteri Bottas
+1 tur
20
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