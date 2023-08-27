Max Verstappen Kendi Evinde Kazandı

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Nihayet, bekleyiş sona erdi. Formula 1, bir aylık aranın ardından geri döndü. Hollanda'da tribünler yine adeta turuncuya boyanmış gibiydi. Herkesin aklında, kazanmasını beklediği tek bir isim vardı: Max Verstappen. Zira Hollandalı, son iki yıldır sevenlerini burada zafer kazanmaya alıştırmıştı. Sırada, Hollanda'da arka arkaya üçüncü zafer vardı.

Max Verstappen, yaz arasının ardından bıraktığı yerden devam edeceğine dair ilk mesajı, dünkü sıralama turunda pol pozisyonunu alarak verdi. Ve Formula 1 dünyasına "İpler benim elimde" dedi. Verstappen için bugün Hollanda Grand Prix'sinin farklı bir anlamı daha vardı. Eğer kazanırsa, Sebastian Vettel'in üst üste 9 yarış kazanma rekorunu da egale etmiş olacaktı.

Sıralamada, ilk altıda altı farklı takımın sürücüsü vardı ve Verstappen-Norris farkı yarım saniye kadardı. Hamilton ise dün sıralama turlarında umduğunu bulamadı ve yarışa 13'üncü sırada başlayacaktı. Hollanda çok hızlı, çok keyifli ama diğer yandan da kaza yapmaya müsait virajlarla dolu bir pistti ve tüm bunları bir arada düşününce, çok keyifli bir yarışın bizleri beklediğini söylemek de yanlış olmazdı.

Formula Hollanda Grand Prix'si © Red Bull Content Pool

Start'tan hemen önce lastik tercihleri açıklandı. Hamilton ve Hulkenberg hariç herkes yarışa yumuşak lastiklerle başladı. O sırada pistte yağmur damlaları da görülmüştü. Zaten yağmur olasılığı da FIA tarafından yüzde 70 olarak açıklanmıştı.

Start'la birlikte Max Verstappen ilk virajları beklendiği gibi harika dönerek liderliğini pekiştirdi. Hemen arkasında da Lando Norris vardı. Diğer yandan eski bir kurt sürücü, Fernando Alonso üçüncü virajda şahane bir çizgi yakaladı ve bir anda üçüncülüğü aldı. Tabii tüm bunlar olurken beklendiği gibi pistte kuvvetli bir yağış da başladı.

Pek çok sürücü yağmur nedeniyle ıslak zemin lastiği takmak için pit stop'a geldi. Ancak bunun zamanlaması çok önemliydi. Red Bull sürücüsü Perez, en erken pit stop'a gelen isim oldu. Onun ardından Verstappen de hemen pit stop'a geldi. Dolayısıyla sıralama da tamamen değişmiş oldu. Ancak Perez erken pite gelmenin çok büyük faydasını gördü ve tüm rakiplerini farklı bir şekilde geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

Verstappen altıncı turda, Pierre Gasly'i geçti ve altıncı sıraya yükseldi. O sırada sürücülere takımlarından, yağışın on dakika sonra yeniden başlayacağı söylendi. Verstappen yedinci turun üçüncü virajında Alfa Romeo'yu çok rahat bir şekilde geçti. Böylece Red Bull ilk iki sıraya yerleşti. Perez lider, Verstappen ikinciydi.

Max Verstappen, yoğun yağışla birlikte pit stop'a geldi © Red Bull Content Pool

11. tur'da Red Bull Verstappen'i pite çağırdı. Onun ardından yarışın lideri bir diğer Red Bull sürücüsü Perez de pite geldi. Tabii Verstappen, Perez'den liderliği aldı. Böylece Red Bull yine bir ve ikinci sırada kalırken, Alonso üçüncü Gasly ise dördüncü sıradaydı.

17'inci turda Williams sürücüsü Logan Sargeant, sekizinci virajın çıkışında kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Güvenlik aracı piste girdi. 22'inci turda güvenlik aracı pistten ayrıldı ve heyecan yeniden başladı. Ocon ve Tsunoda ilk ona dahil oldular. McLaren ve Mercedes, tüm olan bitenin ardından beklentilerin epey gerisine düştüler ama tabii daha 50 turluk uzun bir yarış bizleri bekliyordu.

42'incı turla beraber ön bölümde farklar açılmaya başladı. Verstappen ve Perez arka tarafla farkı açarken, Charles Leclerc pite geldi ve aracını yarıştan çektiğini açıkladı. Monakolu sürücü hasarlı araçla yarışa daha fazla devam edemedi.

49'uncu turda Alonso ikinci sıradayken pite geldi ve sol ön lastiğin yerinden çıkmaması Aston Martin'e yaklaşık altı saniye kaybettirdi. Böylece Alonso dördüncü sıraya düştü. Sainz üçüncü sıradayken, Alonso ile arasında iki buçuk saniye fark fardı. Devamında lider Verstappen de pit'e girdi.

Sergio Perez'in pit ziyareti © Red Bull Content Pool

Sainz ve Alonso arasındaki üçüncülük mücadelesi devam ederken Alonso büyük çabayla Sainz'ı geçmeyi başarıyor ve üçüncülüğü Ferrari'den geri alıyor. Verstappen ve Perez ise ilk iki sırayı kaybetmeden yarışa devam ediyorlar.

59'uncu turla beraber sürücülere birkaç dakika içerisinde yoğun ve uzun süreli bir yağış geleceğinin uyarısı yapıldı. Tüm takımların yarış mühendisleri aynı uyarıları yaptılar. Bu da tabii ki tıpkı yarışın hemen başındaki gibi, heyecanlı bir sekansın bizleri beklediği anlamına geliyordu.

Gasly, Alpine ile harika bir yarış çıkartıyordu. Sainz'ı geçmeyi başardı ve 60'ıncı turda dördüncü sırayı aldı. O sırada Hollanda'da beklendiği gibi çok kuvvetli bir yağış başladı ve pit alanı çok yoğunlaştı. Verstappen'e "Pit için en uygun zaman" uyarısı yapıldı. Verstappen pite geldi ve yarışa devam etti. Diğer yandan telsizlerde, yarışın durabileceğine dair de söylentiler başladı. Pitstop zamanlarına bağlı olarak sıralama bir kez daha değişti. Verstappen ve Perez ilk iki sırada, Alonso üçüncü, Gasly dördüncü, Sainz beşinci ve Hamilton'da altıncı sıradaydı. Verstappen-Perez farkı ise yaklaşık 10 saniye kadardı. Yoğun yağmur lastiklerini sadece Esteban Ocon taktı.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool

Kazanmak benim için sıkıcı değil, her hafta kazanmak için piste çıkıyorum. Hedefimiz her hafta daha iyi olabilmek. Max Verstappen

Bitime son on tur kala Perez pist dışına çıktı. Spin atmasının ardından Alonso onu geçmeyi başardı ve ikinci sıraya oturdu. Pistte sarı bayraklar varken Verstappen Alonso'nun 30 saniye önündeyken yine pite geldi ve yoğun yağmur lastiklerini taktı.

Normalde Hollanda'nın denizi ve kumsalıyla ünlü olan beldesi Zandvoort, bu kez yağmuruyla isminden söz ettirdi. Yağmur inanılmaz bir şiddetle bastırdı ve kırmızı bayrak geldi. Pit yolu kapanınca Perez, Norris, Russel pitte kaldılar.

Yağışın normale dönmesiyle beraber yarış da hareketli startla yeniden başlarken ilk altı sıra şöyleydi: Verstappen-Alonso-Perez-Gasly-Sainz-Hamilton. Verstappen yarışı yeniden başlattı. Alonso yıllar sonra ilk galibiyetinin peşindeyken, önünde geçmesi çok zor bir isim vardı: Max Verstappen. Arka tarafta Russel ve Norris kapışması vardı. Perez ve Gasly'nin arasındaki fark ise 2.5 saniye kadardı. Son üç tura girilirken Verstappen ilk sırada, Alonso ikinci sırada ve Perez üçüncü sıradaydı. Ancak Gasly, Alpine ile podyumun peşini bırakmamakta ısrarcıydı. Son dünya şampiyonu Verstappen son tura girerken farkı iyice açtı.

Max Verstappen kendi evinde zafere ulaştı © Red Bull Content Pool

Kalan bölümde de herhangi bir değişiklik olmadı. Max Verstappen arka arkaya 9'uncu yarışını kazandı ve böylece Sebastian Vettel'in arka arkaya 9 kez kazanma rekorunu egale etti. Bu, aynı zamanda kendi evinde arka arkaya üçüncü kez kazanması anlamına geliyordu. Alonso ve Gasly de podyuma dahil olan diğer isimlerdi. Gasly, Alpine ile ilk kez podyum sevinci yaşadı. Perez yarışı dördüncü sırada bitirirken Sainz beşinci, Hamilton ise altıncı oldu.

Max Verstappen, haftaya Monza'da da kazanıp arka arkaya onuncu zaferine ulaşmaya ve Sebastian Vettel'in arka arkaya dokuz kez kazanma rekorunu kırmaya çalışacak.