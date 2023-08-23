Hollanda GP'de Bizi Neler Bekliyor?

2020 sezonunda geri dönmesi planlanan Hollanda GP'si, pandemi şartları sebebiyle ertelenip 2021 sezonunda fiziki olarak takvime dahil olduğunda, sporun tüm bileşenleri ve biz izleyenler için çok yeni bir pistti.

1952 yılında takvime giren Zandvoort

, geneli bütçe sorunlarından kaynaklanmak üzere, toplamda dört kez takvim dışında kalarak 1985 sezonuna kadar düzenli olarak Formula 1'in duraklarından biri olmayı başardı. Dünya şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yaptığı yıl kazanan isim ikonik Alberto Ascari'yken, verilecek uzun aranın hemen öncesindeki yarışın galibi ise bir diğer ikonik pilot Niki Lauda olmuştu. Hollanda GP'si geri döndükten sonra son iki senede koşulan mücadelelerde damalı bayrağı ilk sırada gören isim ise Hollandalıların yeni nesil kahramanı Max Verstappen'di.