Max Verstappen Kendi Evinde Zafere Ulaştı!

Formula 1 'de 2021 sezonunun 13. yarışı Hollanda'daki Zandvoort pistinde koşuldu. Yarışa en ön sırada başlayan Max Verstappen , baştan sona önce götürdüğü yarışta hata yapmadı ve kendi seyircisi önünde kazanmayı başardı. Sergio Perez ise son sırada başladığı yarışı sekizinci sırada tamamlamayı başardı.

Cumartesi günkü sıralama turları oldukça heyecanlı geçti. Nispeten kısa ve geçişe izin vermeyen yapıya sahip Zandvoort pistinde yoğun trafik yaşanırken, en hızlı tura imza atan Max Verstappen yarışa en ön sırada başlama hakkı elde etti. AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise kendine dördüncü cepte yer buldu.

Max Verstappen müthiş bir start alarak ilk viraja lider girdi ve ilk turu da 1.7 saniye fark açarak lider tamamladı. Verstappen her turda en hızlı zaman imza atarak liderliğini sürdürürken, onu sırasıyla Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Charles Leclerc ve Carlos Sainz takip etti.

Max Verstappen Zandvoort pistinde kendi taraftarları önünde yarıştı. © Red Bull Content Pool

Sıralama turları seansında istediği performansı sergileyemeyen Sergio Perez, motor değişikliği sonrası yarışa pit yolundan başladı. Yarışın 10. turuna girilirken de erken pit stop yaparak lastiklerini tazeledi. Bu sırada Verstappen ise Hamilton ile arasındaki farkı üç saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

Sergio Perez yeni orta hamur lastikleriyle en hızlı tura imza atarken , 11. tur sonunda Sebastian Vettel pit'e girdi ve sert hamur lastiğe geçiş yaptı. Yarışın 15. turu geride kalırken Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 3.5 saniyenin üstüne çıktı. Bu ikilinin arkasında ise Valtteri Bottas yer alıyordu.

Sergio Perez yarışa son sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış çıkardı. © Red Bull Content Pool

İlk 20 tur boyunca kayda değer bir geçiş yaşanmazken, yarışa heyecan katan isim basamakları teker teker tırmanan Sergio Perez oldu. 21. turda ise Max Verstappen'in temposuna ayak uyduramayan Lewis Hamilton ön sıralarda pit stop yapan ilk pilot oldu. Hemen bir tur sonra ise Verstappen pit'e girdi .

30. tur itibariyle henüz pit stop yapmayan Valtteri Bottas'ı yakalayan Max Verstappen, rakibinin kendisini yavaşlatmasına ve Lewis Hamilton ile arasındaki farkı eritmesine izin vermeden ilk düzlükte hamlesini yaparak liderliğe yükseldi. Hemen ardından da Hamilton ile aradaki farkı 1.5 saniyeye çıkardı .

Hollandalı taraftarlar hafta sonu boyunca renkli görüntüler oluşturdular. © Red Bull Content Pool

Yarışın ortasına gelindiğinde tüm pilotlar pit stop'larını tamamladılar ve sıralama şu şekilde oluştu: Verstappen , Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Sainz, Norris, Perez , Alonso, Ocon, Ricciardo, Russell, Stroll, Kubica, Vettel, Tsunoda, Latifi, Giovinazzi (2 pit stop), Mazepin, Schumacher (2 pit stop)

40. turda Mercedes bir kez daha erken pit stop yaparak Lewis Hamilton'ın lastiklerini tazeledi. Buna anında cevap veren Red Bull Racing, Max Verstappen'i pit'e çağırdı ve 2.1 saniyelik hızlı pit stop ile liderliği rakibine kaptırmadı. Pit stop'lar sonunda ikili arasındaki var 3 saniyenin üzerindeydi.

Max Verstappen kendi seyircisi önünde zafere ulaştı. © Red Bull Content Pool

Yarışın kalan kısmında temposunu koruyan ve kontrolü elden bırakmayan Max Verstappen , bu sezonki yedinci zaferine ulaşarak pilotlar şampiyonasından yeniden liderliğe yükseldi . Yarışı AlphaTauri pilotu Pierre Gasly dördüncü, diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ise dokuzuncu sırada tamamladı.

Takımlar Şampiyonası

Mercedes, 344.5 Red Bull Racing Honda, 328.5 Ferrari, 181.5 McLaren Mercedes, 170 Alpine Renault, 90 AlphaTauri Honda, 84 Aston Martin Mercedes, 53 Williams Mercedes, 20 Alfa Romeo Racing Ferrari, 3 Haas Ferrari, 0

Pilotlar Şampiyonası

Max Verstappen, 224.5 Lewis Hamilton, 221.5 Valtteri Bottas, 123 Lando Norris, 114 Sergio Perez, 108 Charles Leclerc, 92 Carlos Sainz, 89.5 Pierre Gasly, 66 Daniel Ricciardo, 56 Fernando Alonso, 46 Esteban Ocon, 44 Sebastian Vettel, 35 Yuki Tsunoda, 18 Lance Stroll, 18 George Russell, 13 Nicholas Latifi, 7 Kimi Raikkonen, 2 Antonio Giovinazzi, 1 Mick Schumacher, 0 Nikita Mazepin, 0 Robert Kubica, 0