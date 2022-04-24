Max Verstappen'den Imola'da Kusursuz Zafer

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı İtalya'daki Enzo e Dino Ferrari pistinde koşuldu. Sezonun ilk sprint yarışının da düzenlendiği hafta sonunda cumartesi günkü sprint yarışının galibi ve ekstra sekiz puanın sahibi Max Verstappen olurken, Hollandalı pilot pazar günkü yarıştan da zaferle ayrıldı.

Cuma günü zaman zaman yağmurun eşlik ettiği sıralama turları rekor sayıda kırmızı bayrağa sahne oldu. Q1'de Alex Albon'un sağ arka freni alev aldı, Q2'de Sainz ilk 10'a girdikten sonra kendini bariyerlerde buldu, Q3'te ise en hızlı tur Verstappen'de iken Bottas ve Norris ikilisinin çektirdiği kırmızı bayraklarla seans sona erdi.

Olaylı sıralama seansının en hızlı ismi Max Verstappen oldu. © Getty Images / Red Bull Content Pool

01 Sprint Yarışı

Sprint yarışının start'ında ilk viraja gelinirken Charles Leclerc liderliğe yükseldi, Max Verstappen ikinci sırada yer aldı. Henüz ilk tur bitmeden Pierre Gasly ile Zhou Guanyu arasında yaşanan temas sonrası güvenlik aracı devreye girdi. Bu temas sonrası Zhou yarış dışı kalırken , Gasly pit'e gelip lastiğini ve ön kanadını değiştirdi.

Dördüncü tur sonunda güvenlik aracı pistten çıkınca yeniden yarış temposuna geçildi. Geçişin bir hayli zor olduğu Imola pistinde sıralama Leclerc, Verstappen, Norris, Magnussen, Perez, Ricciardo, Alonso, Sainz, Vettel, Bottas şeklinde seyretti. DRS açıldığında Leclerc ile Verstappen arasındaki fark bir saniyenin üzerindeydi.

Sergio Perez yedinci sıradan başladığı sprint yarışını üçüncü tamamladı. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sıralama seansında geride kalan Sergio Perez ve Carlos Sainz ikilisi, beklendiği gibi sprint yarışına heyecan katan pilotlar oldular. Perez yedinci sırada başladığı yarışta üçüncülüğe kadar yükselirken , Q2'de yaptığı kaza sonrası yarışa 10. sıradan başlayan Sainz da dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Son turlara doğru temposunu artıran Verstappen , Leclerc ile arasındaki farkı bir saniyenin altına düşürerek DRS'yi açma şansı yakaladı . Aradaki farkı her tur kapatan Verstappen, 20. turun ilk virajında Leclerc'i geçerek liderliğe yükseldi ve devamında zafere uzandı. Perez ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Sprint yarışında zafer ve sekiz puan Max Verstappen'in oldu. © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Yarış

Sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle ıslak zeminde başlayan yarışın start'ında Verstappen çok iyi bir kalkış yaparak liderliğini korudu . İyi kalkış yapan bir diğer isim Sergio Perez oldu ve ilk viraja ikinci sırada girmeyi başardı. Bu sırada Lando Norris de Charles Leclerc'i geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

İlk viraja yan yana giren Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo temas yaşayınca Sainz çakıl havuzuna saplandı , Ricciardo ise çakıl havuzuna çıkmasına rağmen piste dönmeyi başardı. Bu noktada güvenlik aracı devreye girerken Ricciardo pit stop yaptı. Güvenlik aracı dördüncü tur sonunda pistten ayrıldı ve yarış yeniden başladı.

Verstappen ve Perez ilk virajı ilk iki sırada dönmeyi başardı. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışa veda eden ikinci isim, aracındaki hasar sonrası altıncı tur sonunda pit'e giren Fernando Alonso oldu. İlk 10 tur geride kalırken Verstappen ile Perez arasındaki fark dört saniyenin üstüne çıktı. Perez'i iki buçuk saniye geriden Leclerc takip ederken, öndeki üçlüyü sırasıyla Norris, Magnussen ve Russell takip etti.

Pistin yavaş yavaş kurumasıyla beraber 17. tur sonunda bir kez daha pit stop yapan Ricciardo, orta hamura geçiş yapan ilk isim oldu. Bu hamle sonrası Vettel, Gasly ve Ablon üçlüsü de pit'e girerek orta hamur lastiklere geçti. Ön gruptan pit stop yapıp orta hamura geçen ilk isim ise 18. tur sonunda Perez oldu.

Max Verstappen'in pit stop'u sadece 2.3 saniye sürdü. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Orta hamurla daha hızlı turlar atıldığını gören tüm pilotlar pit stop yapmaya başladı. 19. tur sonunda lider Verstappen (2.3 saniye) ve yedi saniye gerisindeki Leclerc (3.7 saniye) pit stop yaptı. Pit stop sonrasında Leclerc'in hemen arkasında kalan Perez, ilk fırsatta rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi.

Islak zeminde başlayan yarışın 34. turu itibariyle yarış kontrol tarafından DRS kullanımına izin verildi ve böylece birbirine yakın pilotlar pistteki tek DRS alanında daha rahat geçiş yapma imkanı bulacaklardı. Ne var ki hemen hemen tüm pilotlar arasındaki farklar bir saniyenin üzerinde olunca pek geçiş yaşanmadı.

Max Verstappen yarışı baştan sona lider götürdü. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışta uzun süre tur bindirmeler dışında kayda değer bir geçiş yaşanmadı. Verstappen'i yakalaması oldukça zor görünen Ferrari pilotu Leclerc 49. turda pit'e girip yumuşak hamura geçiş yaptı. Red Bull da bu hamleye önce Perez'i, bir tur sonra da Verstappen'i pit'e çağırarak karşılık verdi ve sıralama değişmedi.

Önündeki Perez'i yakalamak için otomobilini zorlamaya başlayan Leclerc spin atarak bariyerlere temas etti. Yarışa hızlıca dönüş yapan Monakolu pilot, ön kanadını değiştirmek için pit stop yapınca dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Bu sırada Red Bull pilotları rahat şekilde ilk iki sırada ilerlemeyi sürdürdüler.

Max Verstappen en hızlı turu da atarak hafta sonu toplam 34 puan topladı. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışı baştan sona lider götüren Verstappen, Imola Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı başardı. Takım arkadaşı Perez ikinci sırada yer alırken, podyumun üçüncü basamadığında ise McLaren pilotu Lando Norris yer aldı. Böylece Red Bull Racing en hızlı tur puanıyla birlikte hafta sonundan 58 puanla ayrıldı.

F1'de 2022 sezonu puan durumunu görmek için buraya , 2022 sezonu şampiyona takvimini görmek için ise buraya tıkla!