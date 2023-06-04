Max Verstappen'den Sezonun Beşinci Zaferi

Formula 1 ’de sezonun yedinci ayağı İspanya Grand Prix’si, önceki yıllarda sezon öncesi testlere ev sahipliği yapan Katalonya Pisti’nde koşuldu. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen , baştan sona lider götürdüğü yarıştan zaferle ayrıldı. Sıralama turu seansında beklediğini bulamayan ve 11. sıradan start alan Sergio Pérez ise günü dördüncülükle tamamladı.

Hafta boyunca konuşulan yağmur ihtimali, hafta sonunun heyecanlı geçeceğine dair umutları artırdı ve yağmurun etkisi sıralama turu seansında görüldü. Pistin yer yer ıslandığı seansın ilk bölümünde Charles Leclerc elenirken, ikinci bölümde hem Pérez hem de George Russell elendi. Son bölümde müthiş bir tur atan Verstappen ise pole pozisyonunun sahibi oldu.

Verstappen, Q3'te attığı tek turla pole pozisyonunun sahibi oldu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing pilotlarının orta, diğer tüm pilotların neredeyse tamamının yumuşak hamur lastik ile start aldığı yarışın ilk virajında Carlos Sainz liderlik için atak yapsa da Verstappen liderliğini korudu. Start’ın kaybedeni Lando Norris altıncı sıraya geriledi ve otomobilinde hasar oluşan İngiliz pilot ilk tur sonunda pit’e girerek ön kanadını değiştirdi.

Yarışın ilk turları Mercedes pilotlarının üst sıralara tırmanışları eşliğinde geçti. Sekizinci tur sonunda Lewis Hamilton üçüncü, George Russell altıncı sıradaydı. Bu turda Verstappen yarışın en hızlı turuna imza atarken, Pérez sekizinci sıraya yükseldi. Yumuşak hamur lastik ile yarışa başlayan pilotlar 10. tur civarında ilk pit stop’larını yapmaya başladılar.

Verstappen ilk virajlarda liderliğini korumayı bildi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen en yakın rakibi ile altı saniyeye yakın fark açtıktan sonra yarışı kontrol altında götürüyordu. Ön grupta Esteban Ocon, Lance Stroll ve Sainz pit stop yapınca Pérez beşinci sıraya tırmandı. Artık iki Oracle Red Bull Racing pilotu arasında Hamilton, Russell ve Fernando Alonso vardı. 18. tur koşulurken Verstappen ile Hamilton arasında sekiz saniye vardı.

Bir sonraki turda Aston Martin’den Alonso pit stop yaparak yumuşak hamurdan sert hamura geçiş yaptı ve yarışa 10. sırada döndü. Böylece ilk dört sırada Verstappen, Hamilton, Russell ve Pérez dışındaki tüm pilotlar lastiklerini yenilemiş oldular. Bu dörtlünün arkasında ise sırasıyla Sainz, Stroll, Ocon, Yuki Tsunoda, Alonso ve Zhou Guanyu sıralanıyordu.

Pérez ilk pit stop sonrası sert hamura geçiş yaptı © Getty Images / Red Bull Content Pool

25. turun sonunda Hamilton ve sonraki tur Russell pit’e girerek orta hamur lastikleri taktılar. Nihayet Verstappen de sonraki tur pit stop yaparak orta hamurdan sert hamura geçiş yaptı ve ikinci sıradaki Pérez’in yedi saniye önünde piste döndü. Son olarak Pérez’in pit stop yapmasıyla sıralama Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Stroll ve Ocon şeklinde oluştu.

66 turluk yarışın 40. turuna doğru pilotlar ikinci pit stop’larını yapmaya başladılar. Beşinci sıradaki Pérez, önündeki Sainz ile arasındaki farkı hızla kapıyordu. İkili arasındaki fark iki saniye civarına inince Ferrari pilotu ikinci pit stop’unu yaptı, böylece Pérez dördüncülüğe yükseldi. 45. tur koşulurken Haas pilotları ise üçüncü pit stop’larını yaptılar.

Yarışı baştan sonra lider götüren Verstappen neredeyse hiç ekrana gelmedi © Getty Images / Red Bull Content Pool

50. tur civarında sırasıyla Russell, Hamilton, Pérez ve Verstappen ikinci kez pit stop yaparak yumuşak hamura geçiş yaptı. Pérez’in en hızlı tura imza atıp Sainz’ı geçmesi sonrası sıralama yeniden Verstappen, Hamilton, Russell ve Pérez şeklinde oluştu. Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 16 saniyenin üzerindeyken, Pérez üçüncülüğü gözüne kestirmişti.

Kalan turlarda yarışı kontrolü altında tutmayı sürdüren Verstappen, bu sezonki beşinci zaferine ulaşmayı başardı. Ona podyumda Hamilton ve Russell ikilisi eşlik ederken, 11. sıradan start alan Pérez dördüncü sırada finiş gördü. En hızlı tur puanı da Verstappen’e giderken, Scuderia AlphaTuri pilotlarından Tsunoda 12. ve Nyck de Vries 14. sırada yer aldı.

F1 İspanya GP Sonuçları

Max Verstappen, 1:27:57.940 Lewis Hamilton, +24.090 George Russell, +32.389 Sergio Pérez, +35.812 Carlos Sainz, +45.698 Lance Stroll, +63.320 Fernando Alonso, +64.127 Esteban Ocon, +69.242 Zhou Guanyu, +71.878 Pierre Gasly, +73.530 Charles Leclerc, +74.419 Yuki Tsunoda, +75.416 Oscar Piastri, +1 tur Nyck de Vries, +1 tur Nico Hülkenberg, +1 tur Alexander Albon, +1 tur Lando Norris, +1 tur Kevin Magnussen, +1 tur Valtteri Bottas, +1 tur Logan Sargeant, +1 tur