F1 İspanya GP: Verstappen'den Bir Podyum Daha

nun dördüncü yarışı İspanya'nın Catalunya pistinde gerçekleşti ve son dört yılın galibi Lewis Hamilton bir kez daha zafere ulaştı. Bu yarışla beraber kariyerinin 100. yarışına çıkan

, ilk zaferine de bu pistte ulaşarak tarihin yarış galibiyeti elde eden en genç F1 pilotu olmuştu.