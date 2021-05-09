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F1 İspanya GP: Verstappen'den Bir Podyum Daha
Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'sini Max Verstappen ikinci sırada tamamladı.
Formula 1'de 2021 sezonunun dördüncü yarışı İspanya'nın Catalunya pistinde gerçekleşti ve son dört yılın galibi Lewis Hamilton bir kez daha zafere ulaştı. Bu yarışla beraber kariyerinin 100. yarışına çıkan Max Verstappen, ilk zaferine de bu pistte ulaşarak tarihin yarış galibiyeti elde eden en genç F1 pilotu olmuştu.
Cumartesi günkü sıralama turları büyük çekişmeye sahne oldu. Q1'de Max Verstappen dördüncü ve Sergio Perez altıncı sırada yer aldı. Q2'de en hızlı turu atan Verstappen seansı lider olarak tamamlarken, Perez en hızlı beşinci süreye imza attı. Start sıralamasını belirleyecek Q3'te ise Verstappen sadece 0.036 saniye farkla ikinci sırayı elde etti.
Yarışa ikinci cepten başlayan Max Verstappen, çok iyi bir kalkış yaparak ilk virajı içeriden aldı ve daha yarışın başında liderliğe yükseldi. Yarışa sekizinci sıradan başlayan diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ilk turda altıncılığa yükselirken, Ferrari pilotu Charles Leclerc de Valtteri Bottas’ı geçerek üçüncülüğü ele geçirdi.
Yarışın sekizinci turunda AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda’nın aracı stop edince güvenlik aracı devreye girdi. 11. turda pistten çıkan güvenlik aracı sonrası Verstappen liderliğini korurken, bu sırada bir diğer AlphaTauri pilotu Pierre Gasly’ye start alacağı cebin biraz önünde pozisyon aldığı için beş saniye süre cezası verildi.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan pit stop yapan ilk isim 23. turda Bottas olurken, bir sonraki tur Verstappen pit’e girdi ve liderlik el değiştirdi. 27. turda pit stop yapan Perez'in ardından 28. turda da Hamilton pit stop yaptı ve Verstappen yeniden liderliğe yükseldi.
Pit stop'lar sonrası Verstappen ve Hamilton arasındaki fark birkaç turda erirken, bu ikili uzun süre DRS mesafesinde turlamaya devam etti. Geçiş denemesinin hangi turda gerçekleşeceği merak edilirken, Hamilton'dan 42. turda ikinci pit stop hamlesi geldi. Bu pit stop sonrası da Hamilton taze lastiklerle en hızlı tura imza attı.
İkinci pit stop sonrası yarışa üçüncü sırada dönen Hamilton, 52. turda Bottas'ı geçerek ikinciliğe yükseldi ve Verstappen'in peşine düşerek yaklaşık 10 saniyelik farkı eritmeye başladı. Yarışta son 10 tura girilirken sıralama Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve Sergio Perez şeklindeydi.
Hamilton'ın çift pit stop'una karşılık tek pit stop stratejisiyle yarışa devam eden Verstappen, 66 turluk yarışın 60. turunda liderliği Hamilton'a kaptırınca yarışı ikinci sırada tamamladı. 58. turda ikinci pit stop'unu yapan diğer Red Bull Racing pilotu Perez yarışı beşinci sırada tamamladı. Verstappen ise 63. turda elde ettiği süreyle en hızlı tur puanının sahibi oldu.