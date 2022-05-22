Oracle Red Bull Racing İspanya'da Duble Yaptı

'de sezonun altıncı yarışı İspanya'daki Katalonya pistinde gerçekleşti. Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, bir kez çakıl havuzuna çıktığı ve geçici süreliğine DRS sistemini kullanamadığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Ona podyumda takım arkadaşı Sergio Perez ve George Russell eşlik etti.

en hızlı tura imza atarken, Charles Leclerc ise spin attı. İkinci haklarda bu kez en hızlı tur Leclerc’ten gelirken, onu Verstappen ve Carlos Sainz takip etti.

ise müthiş bir kalkış yaparak dördüncü sıraya yükseldi. George Russell’ın üçüncülüğe yükselmesi sonrası Carlos Sainz beşinciliğe gerilerken, Kevin Magnussen ile temas yaşayan Lewis Hamilton tur sonunda pit’e girdi.

Hamilton ve Magnussen pit stop'lar sonrası son iki sıraya geriledi. Yarışa son sıradan başlayan Fernando Alonso ise basamakları tırmanarak 13. sıraya kadar yükseldi. Ön tarafta Leclerc ile Verstappen arasında fark bir buçuk saniye civarında seyrederken, beşinci virajda çakıl havuzuna çıkan Sainz ilk 10’un dışında kaldı.

Hamilton ve Magnussen pit stop'lar sonrası son iki sıraya geriledi. Yarışa son sıradan başlayan Fernando Alonso ise basamakları tırmanarak 13. sıraya kadar yükseldi. Ön tarafta Leclerc ile Verstappen arasında fark bir buçuk saniye civarında seyrederken, beşinci virajda çakıl havuzuna çıkan Sainz ilk 10’un dışında kaldı.

Hamilton ve Magnussen pit stop'lar sonrası son iki sıraya geriledi. Yarışa son sıradan başlayan Fernando Alonso ise basamakları tırmanarak 13. sıraya kadar yükseldi. Ön tarafta Leclerc ile Verstappen arasında fark bir buçuk saniye civarında seyrederken, beşinci virajda çakıl havuzuna çıkan Sainz ilk 10’un dışında kaldı.

Dokuzuncu turda bu kez Verstappen kısa süreliğine çakıl havuzunu ziyaret edince sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oluştu. Sıcak havanın etkisiyle pistin ısınması pilotları oldukça zorluyordu. İlerleyen turlarda Verstappen’in DRS sisteminin geçici süreyle devre dışı kalması geçiş yapmasını zorlaştırdı.

Dokuzuncu turda bu kez Verstappen kısa süreliğine çakıl havuzunu ziyaret edince sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oluştu. Sıcak havanın etkisiyle pistin ısınması pilotları oldukça zorluyordu. İlerleyen turlarda Verstappen’in DRS sisteminin geçici süreyle devre dışı kalması geçiş yapmasını zorlaştırdı.

Dokuzuncu turda bu kez Verstappen kısa süreliğine çakıl havuzunu ziyaret edince sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oluştu. Sıcak havanın etkisiyle pistin ısınması pilotları oldukça zorluyordu. İlerleyen turlarda Verstappen’in DRS sisteminin geçici süreyle devre dışı kalması geçiş yapmasını zorlaştırdı.