Oracle Red Bull Racing İspanya'da Duble Yaptı

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı İspanya'daki Katalonya pistinde gerçekleşti. Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, bir kez çakıl havuzuna çıktığı ve geçici süreliğine DRS sistemini kullanamadığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Ona podyumda takım arkadaşı Sergio Perez ve George Russell eşlik etti.
Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turu seansında Red Bull Racing, Ferrari ve Mercedes pilotları yakın bir mücadele verdiler. Q3’teki ilk haklarda Max Verstappen en hızlı tura imza atarken, Charles Leclerc ise spin attı. İkinci haklarda bu kez en hızlı tur Leclerc’ten gelirken, onu Verstappen ve Carlos Sainz takip etti.
İspanya’da beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber Leclerc ve Verstappen yerlerini korudu, Sergio Perez ise müthiş bir kalkış yaparak dördüncü sıraya yükseldi. George Russell’ın üçüncülüğe yükselmesi sonrası Carlos Sainz beşinciliğe gerilerken, Kevin Magnussen ile temas yaşayan Lewis Hamilton tur sonunda pit’e girdi.
Hamilton ve Magnussen pit stop'lar sonrası son iki sıraya geriledi. Yarışa son sıradan başlayan Fernando Alonso ise basamakları tırmanarak 13. sıraya kadar yükseldi. Ön tarafta Leclerc ile Verstappen arasında fark bir buçuk saniye civarında seyrederken, beşinci virajda çakıl havuzuna çıkan Sainz ilk 10’un dışında kaldı.
Dokuzuncu turda bu kez Verstappen kısa süreliğine çakıl havuzunu ziyaret edince sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oluştu. Sıcak havanın etkisiyle pistin ısınması pilotları oldukça zorluyordu. İlerleyen turlarda Verstappen’in DRS sisteminin geçici süreyle devre dışı kalması geçiş yapmasını zorlaştırdı.
17. turda pit stop yapan Perez orta hamura geçiş yaptı, ondan dört tur sonra ise yarış lideri Leclerc pit’e girdi ve o da orta hamura geçiş yaptı. Yarışı rahat şekilde lider götüren Leclerc’in 27. turda güç kaybettiğini söylemesi ile gözler Monakolu pilota çevrildi. Turun devamında pit’e giren Leclerc yarıştan çekildi.
Leclerc’in yarıştan çekilmesi sonrası liderlik Russell’a geçti ancak onu geride bırakan Perez yarışın yeni lideri oldu. İkinci pit stop’u sonrası yumuşak hamura geçiş yapan Verstappen hızla Russell’a yaklaşırken, 36. tur sonunda Russell’ın pit’e girmesiyle beraber Red Bull Racing pilotları ilk iki sırada yer aldı.
İkinci pit stop’unu 37. tur sonunda yapan Meksikalı pilot Perez taze orta hamur lastiklerle ikinci sırada piste dönüş yaptı. Ön gruptaki tüm pilotların ikişer pit stop yapmalarının ardından yarıştaki güncel sıralama Verstappen, Perez, Russell, Bottas, Sainz, Hamilton, Ocon, Vettel, Norris, Alonso şeklinde oluştu.
Yumuşak hamur lastiklerle uzun süre lider giden Verstappen orta hamura geçmek için 45. turda pit’e girdi ve Russell’ın önünde yarışa dönmeyi başardı. Taze lastiklerle çok iyi bir tempo yakalayan Verstappen, 49. tur içinde Perez’i geçerek liderliğe yükseldi. Verstappen yarışı da ilk sırada tamamlarken onu Perez takip etti.