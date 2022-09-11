Monza'da Zaferin Adı Max Verstappen

Formula 1 'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen şampiyona liderliğini sürdürürken, ikonik Monza Pisti 'nde de müthiş bir performansa imza atmayı ihmal etmedi ve zafere ulaştı.

Monza'ya gelirken pek çok sürücü araçlarında yaptıkları değişiklikler nedeniyle sıra cezası aldı. Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz Jr grid'in sonuna doğru yönelirken, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas ve Mick Schumacher 15 sıra ceza aldılar. Sergio Perez 10 sıra, Max Verstappen ve Esteban Ocon ise 5'er sıra ile cezalandırıldılar.

Max Verstappen hafta sonuna hazır © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sıralama turlarında pol pozisyonu Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'e giderken, Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz Jr üçüncü en iyi zamana imza attı. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez dördüncü en iyi zamanı elde ederken, Lewis Hamilton ise sıralamada beşinci olarak görünüyordu. Ancak cezalar nedeniyle grid, sıralama sonuçlarına göre oldukça farklı bir çehreye sahip olacaktı.

Grid'in ilk sırasına Leclerc yerleşirken, George Russell ilk çizgide ona eşlik etti. İkinci çizgi McLaren'ların olurken, Lando Norris üç, Daniel Ricciardo ise dördüncü sıradaydı. Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly beşinci sıraya yerleşirken hemen yanında Fernando Alonso yer aldı. Verstappen yedinci, Perez on üçüncü, Sainz on sekizinci ve Hamilton ise on dokuzuncu sırada yer aldı.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte Max Verstappen'in yükselişi başladı. Öyle ki yedinci sıradan start alan Hollandalı sürücü ikinci turun başında üçüncü sıraya kadar tırmandı. Leclerc ve Russell ilk iki sırayı kaptırmazken, üçüncü sırada yarışa başlayan Norris kötü bir start alarak altıncı sıraya geriledi. Ricciardo dördüncü, Gasly ise beşinci sıradaydı.

Beşinci tura gelindiğinde ise şampiyona lideri Verstappen, Russell'ı da rahatça geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi ve Leclerc'in peşine takıldı. Sekizinci turda Perez, pite gelirken, yarışa 18. sırada başlayan Sainz'ın da tırmanışı da sürüyordu.

Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

12. turda Sebastian Vettel'in yarış dışı kalmasının ardından sanal güvenlik aracı yarışa dahil olurken, lider Leclerc bu aralığı değerlendirmek için pite girdi ve piste üçüncü sırada döndü. 14. turda ise Sainz, eski takım arkadaşı Ricciardo'yu da geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.

24. turda Russell pite geldi ve Sainz'ın ardında dördüncü sırada piste döndü. 26. turda ise Verstappen pit'e geldi ve pit dönüşü Leclerc'in 9 saniye ardında ikinci sıraya yerleşti. 31. turda ise bu kez Sainz pit'i ziyaret etti ve yumuşak lastiğe geçti. Piste döndüğünde ise sekizinci sıradaydı. 34. turda lider Leclerc pit'e gelerek yumuşak lastiklere geçti ve Verstappen'in 18 saniye ardında piste döndü.

Verstappen İtalya'da lider © Getty Images / Red Bull Content Pool

48. turda Ricciardo yarış dışı kalırken, güvenlik aracı piste girdi ve pit furyası başladı. Ancak Ricciardo'nun aracının pistten çıkarılması ve gerideki araçların konvoyu yakalaması çok uzun sürünce turlar hızla eridi. Güvenlik aracının ardında finişe gidilirken, Verstappen harika bir zafere daha imza attı. Leclerc ikinci sırada yer alırken, Russell ise podyumun son sırasında yer aldı.

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Formula 1 | İtalya GP 1 Interval 2 +2.446 3 +3.405 4 +5.061 5 +5.380 Show all results Sıra Pilot Sonuç 1 Interval 2 +2.446 3 +3.405 4 +5.061 5 +5.380 6 +6.091 7 +6.207 8 +6.396 9 +7.122 10 +7.910 11 +8.323 12 +8.549 13 +1 tur 14 +1 tur 15 +1 tur 16 +1 tur 17 DNF 18 DNF 19 DNF 20 DNF