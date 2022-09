Monza'da Zaferin Adı Max Verstappen

Grid'in ilk sırasına Leclerc yerleşirken, George Russell ilk çizgide ona eşlik etti. İkinci çizgi McLaren'ların olurken, Lando Norris üç, Daniel Ricciardo ise dördüncü sıradaydı. Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly beşinci sıraya yerleşirken hemen yanında Fernando Alonso yer aldı. Verstappen yedinci, Perez on üçüncü, Sainz on sekizinci ve Hamilton ise on dokuzuncu sırada yer aldı.