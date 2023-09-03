Max Verstappen'den Rekor Getiren Galibiyet!

21. turda Pérez de pit stop’unu yaptı ve iki Ferrari pilotunun hemen arkasında piste döndü. McLaren pilotlarının pit stop yapmasının ve henüz pit’e girmeyen Lewis Hamilton’ı geride bırakmasının ardından

Verstappen bir kez daha liderliğe yükseldi

. 28. turda son olarak Hamilton pit’e girince tüm pilotlar pit stop’larını tamamladılar.