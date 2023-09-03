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F1
Max Verstappen'den Rekor Getiren Galibiyet!
Formula 1'de sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı ve üst üste yarış kazanma rekorunun sahibi oldu. Sergio Pérez de podyumun ikinci basamağında yer aldı.
Formula 1’de 2023 sezonunun 14. ayağı İtalya Grand Prix’sine “Hız Tapınağı” olarak adlandırılan Monza ev sahipliği yaptı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen zafere uzanarak üst üste en çok yarış kazanan pilot olmayı başardı. Sergio Pérez yarışı ikinci sırada bitirirken, podyumun üçüncü basamağında Carlos Sainz yer aldı.
Monza’daki hafta sonunun sıralama turu seansı, bu sezon daha önce de uygulanan sistemle koşuldu. Tüm pilotların Q1’de sert, Q2’de orta, Q3’te yumuşak hamur lastik kullandıkları seansın galibi son saniyelerde belli oldu. En hızlı tura Ferrari pilotu İspanyol Sainz imza atarken, onu sırasıyla Verstappen ve Charles Leclerc takip etti.
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Yarış start’ı 20 dakika kadar gecikti. Start öncesi formasyon turunda otomobilinde sorun yaşayan Yuki Tsunoda kenara çekti. Bu sırada pilotlar start için yerlerini aldılar ancak hem Tsunoda’nın otomobilinin pistten çıkarılamaması hem de start ışıklarında yaşanan sorun nedeniyle start ertelendi ve mekanikerler yeniden piste geldiler.
Kırmızı ışıkların sönmesiyle ilk beş sıradaki pilotlar yerlerini korudular. Sainz, Verstappen, Leclerc üçlüsü arasında DRS mesafesi kadar aralık varken, dördüncü sıradaki George Russell yaklaşık iki saniye kadar geriye düştü. Russell’ın hemen arkasında yer alan Pérez ise DRS mesafesinde kalarak dördüncü sıra için fırsat kovaladı.
Yarışın 15. turunun ilk şikanında blokaj yaşayan Sainz’a fazlasıyla yaklaşan Verstappen, sonraki virajda rakibinin yanına kadar geldi ve yarış liderliğini aldı. Hemen bir sonraki turda Pérez ilk virajda atağını yaparak Russell’ı geride bıraktı ve dördüncü sıraya yükseldi. Verstappen liderliği aldıktan sonra farkı üç saniye çıkardı.
Ön grupta pit stop yapan ilk isimler 19. tur sonunda Sainz ve Russell oldu. İki pilot da orta hamurdan sert hamura geçiş yaptı ki yarışın tek pit stop ile bitirilmesi ön görülüyordu. Sonraki turda altı saniye farkla lider durumda giden lider Verstappen ve ikinci sıradaki Leclerc pit’e girdi. Böylece yarışın yeni lideri Pérez oldu.
21. turda Pérez de pit stop’unu yaptı ve iki Ferrari pilotunun hemen arkasında piste döndü. McLaren pilotlarının pit stop yapmasının ve henüz pit’e girmeyen Lewis Hamilton’ı geride bırakmasının ardından Verstappen bir kez daha liderliğe yükseldi. 28. turda son olarak Hamilton pit’e girince tüm pilotlar pit stop’larını tamamladılar.
Ferrari pilotlarını DRS mesafesinde kovalayan Pérez, Leclerc’in Sainz’dan kopması ile beraber 32. turda Leclerc’i geçmeyi başardı ve üçüncü sıraya yükseldi. Bu geçiş sonrası bu kez Leclerc rakibini yakından takip etmeye başladı. Bu sırada Verstappen, arkasındaki Sainz ile arasındaki farkı sekiz saniye civarına çekmeyi başardı.
Yarışın en tehlikeli anlarından biri 41. turda yaşandı. Oscar Piastri’yi geçmek için yanına kadar gelen Hamilton, rakibi ile temas edince iki pilot bir an için sendelese de yola devam etmeyi başardı. Bu temas sonrası Hamilton’a beş saniye zaman cezası geldi. Bu arada Pérez de Sainz’ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.
Monza’daki yarışın son turları Ferrari pilotları arasındaki müthiş kapışmaya sahne olurken, Verstappen rahat şekilde sürdürdüğü liderliğini zafere dönüştürmeyi başardı. Böylece Hollandalı pilot üst üste 10. yarış zaferini kazanarak bu alandaki rekorun sahibi oldu. Verstappen’e podyumda takım arkadaşı Pérez ile Sainz eşlik etti.
F1 İtalya GP Sonuçları
- Max Verstappen, 1:12:13.618
- Sergio Pérez, +7.686
- Carlos Sainz, +11.674
- Charles Leclerc, +12.119
- George Russell, +18.925
- Lewis Hamilton, +39.111
- Alexander Albon, +45.198
- Lando Norris, +45.549
- Fernando Alonso, +46.424
- Valtteri Bottas, +65.950
- Logan Sargeant, +71.398
- Oscar Piastri, +72.240
- Liam Lawson, +73.268
- Lance Stroll, +81.658
- Zhou Guanyu, +81.913
- Pierre Gasly, +82.236
- Nico Hülkenberg, +1 tur
- Kevin Magnussen, +1 tur
- Esteban Ocon, DNF
- Yuki Tsunoda, DNF
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