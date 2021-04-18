Imola’da Zaferin Adı Max Verstappen

F1 2021 sezonunda ikinci yarış için gözler İtalya’nın Imola pistine çevrildi. İtalya GP ’sine yağmur damgasını vururken, ilk turdan itibaren pilotlar araçlarını yolda tutabilmek için büyük uğraş verdi. Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen ise startla birlikte müthiş bir performansa imza atarak zafere ulaşmayı başardı.

Heyecan dolu sıralama turlarının ardından Red Bull Racing Honda pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen ikinci ve üçüncü sırayı elde etti. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton’un pol pozisyonunda başlama hakkını elde ettiği sıralama turlarında, Ferrari'den Charles Leclerc dördüncülüğü elde ederken, Scuderia AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly ise beşinci oldu.

Max Verstappen startta yaptığı müthiş atakla Sergio Perez ve Lewis Hamilton'u geride bırakmayı başardı. Yarışın henüz başında Alpine'den Esteban Ocon spin atarken, Nicolas Latifi ise Nikita Mazepin 'le yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. Böylelikle güvenlik aracı piste giriş yaptı. Güvenlik aracıyla atılan turda, Verstappen ilk sırada yer alırken, Hamilton ikinci, Leclerc üçüncü, Perez dördüncü, Ricciardo ise beşinci sıradaydı.

Verstappen ve Hamilton'ın zirve mücadelesi

Güvenlik aracının pistte olduğu sürede, lastiklerini ısıtmaya çalışan Mick Schumacher büyük bir hata yapıp duvara çarparak ve ön kanadını kırınca sarı bayrakların sallanma süresi biraz daha arttı. Yedinci turda güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla Verstappen, Hamilton’la arasındaki farkı süratle açmaya başladı.

Güvenlik aracı pistteyken pist dışına çıkan ve bu esnada kaybettiği pozisyonu geri almak için iki pilotu geçen Perez, 10 saniyelik bir ceza alırken, Gasly ise yanlış lastik seçimi nedeniyle beşinci sırada başladığı yarışta on beşinciliğe kadar geriledi.

Yağmurda tur bindirme esnasında oluşan trafik Verstappen’i biraz yavaşlatırken Hamiltonla arasındaki fark iki saniyenin altına indi. 28 ve 29. turlarda ön sıralarda yer alan tüm pilotlar pite girerken, Perez de aldığı cezayı pitte çekerek beşinci sıraya düştü. McLaren sürücüsü Lando Norris ise dördüncülüğe yükseldi.

Max Verstappen pitte

31. turda yoldan çıkan Hamilton, pist dışındaki duvara temas ederek ön kanadına zarar verdi. Çok kısa bir süre sonra Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas da Williams'tan George Russell ile çarpıştı ve iki isim de yarış dışı kaldı.

Kazanın ardından güvenlik aracı piste ikinci kez girerken, pite girip çıkan Hamilton da dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Bariyerlerde tespit edilen hasar nedeniyle 34. turda kırmızı bayraklar sallanarak yarış askıya alındı.

Max Verstappen İmola'da başı çekiyor

Verstappen'in önderliğinde yarış tekrar başlarken, Leclerc'i geçen Norris ikinci sırada, Perez ise dördüncü sırada yer alıyordu. 38. turda pist dışına çıkan Perez, 14. sıraya kadar geriledi. İlerleyen turlarda zemin iyice kururken Verstappen de Norris'le arasındaki farkı 10 saniyeye kadar çıkardı.

Hamilton, 50. turda Ferrari pilotu Carlos Sainz 'ı geride bırakarak dördüncülüğe kadar yükseldi. 55. turda ise bu kez Leclerc'i geçip ikinci sırayı ele geçirdi. 60. turada ise Norris'i geçerek Verstappen'in ardına takıldı. Bu esnada yarışın ikinci yarısındaki gelişmeleri iyi değerlendiren Gasly de sekizinciliğe kadar tırmanmayı başardı.